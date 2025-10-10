Người dân TP.HCM được đi metro miễn phí dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026
Gia Linh
10/10/2025 7:45 AM (GMT+7)
Người dân TP.HCM sẽ có cơ hội trải nghiệm tuyến Metro số 1 hoàn toàn miễn phí trong hai dịp đặc biệt: Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026.
TP.HCM miễn phí cho người dân đi metro
UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản thống nhất đề xuất của Sở Xây dựng về việc triển khai chương trình hỗ trợ kinh phí, phục vụ người dân đi lại miễn phí trên tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) trong hai dịp Tết lớn sắp tới.
Cụ thể, người dân sẽ được miễn phí vé khi đi metrovào ngày 1/1/2026 (Tết Dương lịch) và ngày 16–17/2/2026 (Tết Nguyên đán).
Chương trình do Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thương mại Quảng cáo Hoa Sen thực hiện, dưới sự hướng dẫn của các sở, ngành liên quan.
Ngoài việc miễn phí vé, các đoàn tàu metro cũng sẽ được trang trí, cổ động chính trị kết hợp quảng cáo, tạo không khí vui tươi, hiện đại trong những ngày đầu năm mới.
UBND TP.HCM giao Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai, đồng thời tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý và ý kiến góp ý của các sở, ngành.
Các cơ quan như Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Ban Quản lý Đường sắt đô thị sẽ tăng cường giám sát, hướng dẫn và kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
Chương trình được kỳ vọng không chỉ mang đến món quà ý nghĩa cho người dân Thành phố trong dịp Tết, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh tuyến Metro số 1 – biểu tượng cho bước tiến mới trong giao thông đô thị TP.HCM.
