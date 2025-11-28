Tin hot thị trường ngày 28/11: TMV Mailisa thông báo tạm ngừng hoạt động, khách hàng bức xúc

Tin hot thị trường ngày 28/11: Hà Nội giải tỏa khu vực “phố cà phê đường tàu”

Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) cho biết đơn vị phối hợp với Ga Hà Nội và Đội Đường sắt Hà Nội tổ chức ra quân giải tỏa khu vực “phố cà phê đường tàu” trên tuyến Hà Nội – Giáp Bát, đoạn qua phố Khâm Thiên và phụ cận. Đợt kiểm tra nhằm lập lại trật tự đô thị, bảo đảm an toàn hành lang chạy tàu trong bối cảnh tình trạng tụ tập, chụp ảnh và kinh doanh tự phát sát đường ray vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Trong quá trình triển khai, lực lượng chức năng rà soát, nhắc nhở và xử lý các điểm kinh doanh vi phạm, đồng thời tuyên truyền để người dân chấp hành quy định về hành lang an toàn đường sắt. Từ tháng 7 đến nay, tại khu vực cà phê đường tàu Khâm Thiên, Đội CSGT số 4 phối hợp Công an phường đã xử lý 8 trường hợp vi phạm, vận động 36 hộ dân ký cam kết không bày bàn ghế, không kinh doanh trong phạm vi hành lang đường sắt.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo các đơn vị lữ hành, tour du lịch hướng dẫn du khách tuân thủ quy định, không cho khách chụp ảnh, đứng giữa đường ray; đồng thời sẽ duy trì kiểm tra thường xuyên để ngăn tái diễn vi phạm, bảo đảm an toàn cho người dân và hoạt động chạy tàu trên tuyến Hà Nội – Giáp Bát.

Tin hot thị trường ngày 28/11: Giá xăng, dầu đồng loạt giảm

Liên Bộ Công Thương – Tài chính vừa công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu. Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Sau khi thực hiện việc điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 19.288 đồng/lít (giảm 519 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 721 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 20.009 đồng/lít (giảm 533 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 18.800 đồng/lít (giảm 1.026 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 19.473 đồng/lít (giảm 815 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 13.488 đồng/kg (giảm 251 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Tin hot thị trường ngày 28/11: Mailisa bất ngờ thông báo dừng hoạt động, khách hàng bức xúc

Tối ngày 27/11, trên trang mạng xã hội Facebook có 2,8 triệu người theo dõi, thẩm mỹ viện Mailisa chính thức thông báo tạm ngừng hoạt động kể từ ngày 28/11. Thẩm mỹ viện này cho biết quyết định này rất khó khăn và vô cùng tiếc nuối khi không thể tiếp tục phục vụ khách hàng vào thời điểm này; đồng thời gửi lời xin lỗi tới tất cả khách hàng và mong nhận được sự thông cảm để vượt qua khó khăn.

Trước thông báo của chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, nhiều khách hàng bày tỏ sự bức xúc vì vẫn còn tiền đặt cọc dịch vụ làm đẹp tại các chi nhánh, không ít người cũng bày tỏ mong muốn được hoàn lại tiền đã mua sản phẩm Doctor Magic của Mailisa.

Trước đó, ngày 21/11, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị liên quan. Cơ quan điều tra cũng khởi tố bà Phan Thị Mai - Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa - cùng chồng là Hoàng Kim Khánh và 6 đồng phạm về tội buôn lậu.