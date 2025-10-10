“Cơn bão vàng” ở Trung Quốc: Cổ phiếu các công ty khai thác kim loại quý tăng dựng đứng, giới đầu tư "phát sốt"

Theo The Wall Street Journal, ngày 8/10, giá vàng tiếp tục tăng phi mã khi giới đầu tư toàn cầu tháo chạy khỏi chứng khoán và USD, tìm đến kim loại quý như “phao cứu sinh cuối cùng” giữa những lo ngại leo thang về chiến sự, lạm phát và khủng hoảng niềm tin vào các ngân hàng trung ương.

Trên sàn Thượng Hải, cổ phiếu của các “ông lớn” ngành vàng như Zhongjin Gold Corp. (600489.SS) và Shandong Gold Mining Co. (600547.SS) đồng loạt tăng kịch trần gần 10%, trong khi Zhaojin Mining Industry (600988.SS) cũng bứt phá hơn 8%, khiến giới đầu tư Trung Quốc “phát sốt” với kỳ vọng siêu lợi nhuận.

Giới phân tích nhận định “vàng đang trở lại ngai vàng của tài sản trú ẩn an toàn”, trong khi USD và trái phiếu Mỹ mất dần sức hấp dẫn. Chính sách tiền tệ thiếu rõ ràng của Fed và bất ổn tại Trung Đông đang tiếp sức cho làn sóng đầu cơ vào vàng – từ kim loại vật chất, hợp đồng tương lai cho đến cổ phiếu khai thác.

Một chuyên gia tại CITIC nhận xét: “Khi thế giới chìm trong hỗn loạn, vàng là thứ duy nhất tỏa sáng. Doanh nghiệp khai thác vàng Trung Quốc đang hưởng lợi kép – vừa được giá, vừa được lòng nhà đầu tư".

Sự bùng nổ này khiến giới tài chính gọi đây là "cơn điên vàng mới" của thế kỷ 21, khi vàng không chỉ là tài sản trú ẩn mà còn trở thành vũ khí chống lại bất ổn toàn cầu.

Giới đầu tư đang chờ xem liệu đà tăng chưa từng có này sẽ tiếp tục, hay đây là đỉnh sóng cuối cùng trước khi thị trường hạ nhiệt. Nhưng một điều chắc chắn: vàng – lẫn cổ phiếu vàng – đang khiến cả thế giới phát sốt.