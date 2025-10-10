Hưng Yên trỗi dậy thành trung tâm FDI quan trọng ở miền Bắc Việt Nam
Phương Đăng (theo Media OutReach Newswire/Taiwannews)
10/10/2025 8:44 AM (GMT+7)
Hưng Yên đang trỗi dậy thành một trong những điểm đến hàng đầu của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại miền Bắc Việt Nam. Với vị trí chiến lược, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và chính sách cởi mở với nhà đầu tư, Hưng Yên đang trở thành “điểm hẹn mới” của các tập đoàn lớn đến từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và nhiều quốc gia khác, theo Media OutReach Newswire - hãng thông tấn và dịch vụ phân phối thông cáo báo chí quốc tế, có trụ sở chính tại Hồng Kông.
“Nam châm” hút vốn đầu tư mới của miền Bắc
Chỉ trong thời gian ngắn, bức tranh FDI của Hưng Yên đã trở nên sôi động hơn bao giờ hết, khi hàng loạt tập đoàn đa quốc gia chọn nơi đây làm điểm đến chiến lược, báo cáo của Media OutReach Newswire được hãng thông tấn Taiwan News trích dẫn lại cho biết.
Đáng chú ý nhất là Tập đoàn Trump (Mỹ) – doanh nghiệp thuộc sở hữu gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tháng 5/2025, Tập đoàn Trump cùng Hung Yen Hospitality, công ty con của Tập đoàn Kinh Bắc (KBC), đã khởi công dự án Trump International Hung Yen tại huyện Khoái Châu, với tổng vốn đầu tư hơn 1,5 tỷ USD. Đây là dự án đầu tiên mang thương hiệu Trump tại Việt Nam, bao gồm sân golf, khu biệt thự và nghỉ dưỡng cao cấp.
Giới chuyên gia nhận định, sự hiện diện của Trump Organization không chỉ nâng tầm vị thế Hưng Yên trên bản đồ đầu tư quốc tế, mà còn tạo “cú hích” lớn cho tăng trưởng và tái cơ cấu kinh tế địa phương.
Ngoài ra, nhiều tập đoàn toàn cầu như Hyundai, Canon, Toto, Inax, Dorco, Sumitomo cũng đã đặt nhà máy tại Hưng Yên, kéo theo làn sóng doanh nghiệp từ Hà Lan, Úc và Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội hợp tác.
Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT), Hưng Yên hiện có 934 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 15,85 tỷ USD, nằm trong top 10 tỉnh thu hút vốn FDI lớn nhất cả nước. Riêng 7 tháng đầu năm 2025, tỉnh đã thu hút 91 dự án mới, tổng vốn hơn 1,33 tỷ USD, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước, đưa Hưng Yên vươn lên vị trí thứ 6 toàn quốc về thu hút đầu tư nước ngoài.
Lợi thế “vàng” giúp Hưng Yên bứt phá
Theo các chuyên gia, có ba yếu tố chính giúp Hưng Yên trở thành “điểm sáng” FDI của miền Bắc:
Một là vị trí chiến lược và hạ tầng hiện đại – Nằm trong tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, Hưng Yên có hệ thống cao tốc, đường ven biển và đường sắt kết nối thuận lợi, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian vận chuyển và chi phí logistics. Sau khi sáp nhập với Thái Bình, tỉnh mới mở rộng này càng khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp của khu vực.
Hai là nguồn lao động trẻ, dồi dào và tay nghề cao. Với hơn 3 triệu dân, Hưng Yên sở hữu lực lượng lao động trẻ, ổn định và được đào tạo bài bản, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp hiện đại.
Ba là môi trường đầu tư thân thiện, minh bạch – Chính quyền tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án. Năm 2024, Hưng Yên lần đầu tiên lọt top 10 toàn quốc về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).
Hướng tới trung tâm công nghiệp – dịch vụ hiện đại
Tại buổi làm việc với ông Remon Vos, Tổng giám đốc CTP Group (Hà Lan) – tập đoàn châu Âu hàng đầu về bất động sản công nghiệp và logistics, ông Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, khẳng định tỉnh đang sở hữu vị trí chiến lược, kết nối mạnh với Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ, là nền tảng thuận lợi cho phát triển công nghiệp, logistics và dịch vụ hiện đại.
Tỉnh cũng đang nghiên cứu thành lập Khu kinh tế tự do Hưng Yên trên cơ sở Khu kinh tế Thái Bình hiện tại. Nếu được phê duyệt, đây sẽ là một trong những khu kinh tế năng động và thân thiện nhất Việt Nam, đặc biệt hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài.
Song song với thu hút FDI, Hưng Yên cũng ưu tiên phát triển bền vững, chú trọng bảo vệ môi trường, xây dựng khu công nghiệp xanh, nâng cao chất lượng sống người dân – hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế hàng đầu Việt Nam vào năm 2030.
