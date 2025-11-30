FDA tuyên bố vaccine Covid làm chết 10 trẻ em, cam kết siết chặt quy định về vaccine

Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ. Ảnh: NBCN.

Bản ghi nhớ dài 3.000 từ, do bác sĩ Vinay Prasad, Giám đốc Trung tâm Đánh giá và Nghiên cứu Sinh học (CBER) của FDA viết.

Trong văn bản, ông Prasad cho biết đội ngũ của cơ quan xác định rằng “không dưới 10” trong số 96 trường hợp trẻ tử vong được báo cáo lên Hệ thống Báo cáo Tác dụng Phụ của Vaccine (VAERS) từ năm 2021 đến 2024 có “liên quan” đến tiêm vaccine Covid.

Ông nói con số thực tế có thể cao hơn, đồng thời cáo buộc cơ quan đã phớt lờ những lo ngại an toàn trong nhiều năm.

Bản ghi nhớ, được gửi hôm thứ Sáu, không nêu độ tuổi, tiền sử bệnh, diễn biến hay tài liệu liên quan đến những ca tử vong này, và cũng không xác định nhà sản xuất vaccine. Các phát hiện của FDA chưa được công bố trên tạp chí khoa học bình duyệt.

“Đây là một tiết lộ nghiêm trọng” - ông Prasad viết. “Lần đầu tiên, FDA thừa nhận rằng vaccine COVID-19 đã gây tử vong cho trẻ em Mỹ”.

Prasad gợi ý rằng các ca tử vong có liên quan đến viêm cơ tim - tình trạng viêm cơ tim - nhưng không cung cấp bằng chứng hỗ trợ.

FDA chuyển mọi câu hỏi của báo chí sang Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS). Người phát ngôn HHS chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Những thay đổi được đề xuất

Bản ghi nhớ sử dụng ngôn từ đậm màu sắc ý thức hệ, nhiều lần mô tả các quy định bắt buộc tiêm vaccine Covid tại trường học và nơi làm việc là “cưỡng ép”, gọi nhiều quyết định trước đây của FDA là “không trung thực”, và cho rằng công tác quản lý vaccine “có thể đã gây hại cho nhiều trẻ em hơn số chúng ta cứu được”. Ở một đoạn, Prasad yêu cầu những nhân viên không đồng tình nên từ chức.

Ông nêu loạt đề xuất thay đổi cách FDA đánh giá vaccine. Trong đó có việc xem xét lại quy trình đánh giá vaccine cúm hằng năm, gọi quy trình hiện tại là một “thảm họa bằng chứng với chất lượng thấp”.

Ông cũng nói các nhà sản xuất vaccine viêm phổi “sẽ phải chứng minh sản phẩm giúp giảm tỷ lệ viêm phổi (ít nhất ở giai đoạn hậu kiểm định), chứ không chỉ tạo ra kháng thể”.

Prasad cáo buộc chính quyền Biden đã bỏ qua cảnh báo an toàn ban đầu và chỉ trích cựu Giám đốc CDC Rochelle Walensky vì các phát ngôn mà ông cho là “thiếu trung thực và mang tính thao túng”.

Bản ghi nhớ xuất hiện trước cuộc họp kéo dài hai ngày của ủy ban cố vấn vaccine của CDC vào tuần tới, khi giới chức dự kiến thảo luận lịch tiêm chủng cho trẻ em và vaccine viêm gan B.

Đầu năm nay, FDA và CDC đã giới hạn nhóm được tiêm vaccine Covid trong mùa thu và mùa đông, tập trung vào người từ 65 tuổi trở lên và những người có nguy cơ cao bị bệnh nặng.

Bộ trưởng Y tế Kennedy - một nhân vật phản đối vaccine - đã hạ thấp lợi ích của vaccine và coi các vaccine mRNA là đặc biệt nguy hiểm, gọi vaccine Covid mRNA là “vaccine chết người nhất từng được tạo ra”.

Các chuyên gia phản bác

Những chuyên gia xem xét bản ghi nhớ cho rằng tài liệu này đã sử dụng sai dữ liệu từ VAERS - một hệ thống báo cáo chưa được xác minh, cho phép bất kỳ ai, gồm bác sĩ, bệnh nhân và người chăm sóc, gửi báo cáo về các sự cố mà họ cho là liên quan đến vaccine. Trang web của hệ thống cảnh báo rằng dữ liệu có thể không chính xác, không đầy đủ hoặc mang tính thiên lệch.

Bác sĩ Paul Offit, chuyên gia nhi khoa và Giám đốc Trung tâm Giáo dục về Vaccine tại Bệnh viện Nhi Philadelphia, gọi bản ghi nhớ là “thiếu trách nhiệm” và “nguy hiểm”.

Bác sĩ Peter Marks, cựu lãnh đạo bộ phận vaccine của FDA - người bị Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. sa thải đầu năm nay - cho biết cơ quan này đang sử dụng sai cơ sở dữ liệu và các cáo buộc đó “lấy thẳng từ cẩm nang của phong trào chống vaccine.”

Ông nói FDA dùng cơ sở dữ liệu VAERS để tìm “tín hiệu” ban đầu - những mô hình có thể gợi ý vấn đề an toàn. Đây cũng là công cụ giúp phát hiện tình trạng đông máu hiếm gặp liên quan đến vaccine Covid của Johnson & Johnson.

Các vaccine Covid dạng mRNA của Pfizer và Moderna cũng được ghi nhận có rủi ro viêm cơ tim tăng nhẹ ở nam giới trẻ tuổi. Hầu hết ca bệnh đều nhẹ và hồi phục sau vài ngày.

Marks cho biết FDA không xem xét các báo cáo an toàn mới, mà đang đánh giá lại những báo cáo cũ và có vẻ đang phân loại một số trong đó là liên quan đến vaccine. Ông cũng nói thêm rằng bản thân nhiễm Covid cũng có thể gây viêm cơ tim - và thường nghiêm trọng hơn các trường hợp sau tiêm vaccine.

“Bản ghi nhớ này chứa đựng sự pha trộn đáng lo ngại giữa xuyên tạc và sai sự thật” - Marks nói. “Bầu không khí trong cơ quan hiện vô cùng độc hại”.

Nhiều nghiên cứu quy mô lớn cho thấy vaccine Covid an toàn cho trẻ em và giúp bảo vệ khỏi bệnh nặng.

Một phân tích năm 2023 trên tạp chí JAMA Pediatrics, xem xét 17 nghiên cứu với hơn 10 triệu trẻ từ 5 đến 11 tuổi tiêm vaccine Pfizer hoặc Moderna, cho thấy trẻ đã tiêm có nguy cơ nhiễm bệnh và nhập viện thấp hơn so với trẻ không tiêm.

Một nghiên cứu năm 2024 trên tạp chí Nature Communications cũng cho thấy không có nguy cơ gia tăng các tác dụng phụ nghiêm trọng ở trẻ nhỏ sau tiêm vaccine Covid. Nghiên cứu chỉ ghi nhận một mức tăng nhỏ nguy cơ viêm cơ tim ở nam thiếu niên trong hai ngày đầu sau tiêm.