Quy định mới khi đi máy bay: Tự động hóa thành bắt buộc, hành khách cần chuẩn bị gì?
Gia Linh
01/12/2025 1:15 PM (GMT+7)
Từ ngày 1/12, quy trình làm thủ tục hàng không trong nước thay đổi đáng kể khi hành khách không có hành lý ký gửi buộc phải dùng VNeID hoặc kiosk tự phục vụ. Đây là bước tiến trong chuyển đổi số hàng không nhưng cũng đặt ra yêu cầu mới về khả năng sử dụng công nghệ của người dân.
Theo thông báo từ Vietnam Airlines, từ 1/12, hành khách bay nội địa không mang hành lý ký gửi phải thực hiện check-in thông qua ứng dụng VNeID hoặc tại các kiosk đặt trong nhà ga. Quy định này nằm trong lộ trình triển khai Chỉ thị 24/CT-TTg về đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành hàng không.
Thay đổi này giúp cắt giảm đáng kể thời gian chờ tại quầy thủ tục, vốn là điểm nghẽn kéo dài nhiều năm ở các sân bay lớn. Hành khách chỉ cần có tài khoản VNeID mức 2, quét mã và xác thực eKYC là có thể hoàn tất toàn bộ quy trình từ check-in đến qua cửa an ninh.
Ghi nhận của PV Thế Giới Tiếp Thị Online, tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, lượng người đến trực tiếp quầy truyền thống trong sáng 1/12 đã giảm. Nhiều hành khách chỉ mang hành lý xách tay được hướng dẫn chuyển sang làm thủ tục tự động.
Từ 1/12, hành khách bay nội địa không mang hành lý ký gửi phải thực hiện check-in thông qua ứng dụng VNeID hoặc tại các kiosk đặt trong nhà ga. Ảnh: ACV
Dù đem lại nhiều lợi ích, quy định mới vẫn khiến không ít hành khách “loay hoay”. Một số người chưa có VNeID mức 2, quên mật khẩu hoặc điện thoại không kết nối mạng nên không thể tự làm thủ tục. Nhiều trường hợp lớn tuổi hoặc ít tiếp xúc với công nghệ được nhân viên hàng không hỗ trợ trực tiếp.
Vietnam Airlines cho biết hãng này bắt đầu áp dụng quy định mới theo Chỉ thị 24/CT-TTg năm 2025. Cụ thể, hành khách tại tất cả sân bay trên toàn quốc có thể trải nghiệm bay gọn nhẹ từ A đến Z với VNeID hoặc tại kiosk tự phục vụ.
Tuy nhiên, hành khách có hành lý ký gửi và hành khách đặc biệt (người cao tuổi, trẻ em đi một mình, người cần hỗ trợ đặc biệt…) vẫn làm thủ tục tại quầy như thông thường.
Theo đánh giá của các chuyên gia hàng không, tự động hóa thủ tục sẽ giúp giảm áp lực cho ngành khi lượng hành khách tăng trở lại sau dịch. Việc bỏ dần các loại giấy tờ truyền thống còn giúp tránh tình trạng quên, rơi hoặc sai thông tin, vốn là nguyên nhân chính khiến nhiều hành khách bị nhỡ chuyến bay.
