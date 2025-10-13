Khi nào Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép sản xuất vàng miếng cho ngân hàng, doanh nghiệp?
Lan Anh
13/10/2025 11:02 AM (GMT+7)
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa qua đã ban hành Thông tư số 34/2025, hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24 ngày 03/04/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232 năm 2025.
Theo quy định, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) là cơ quan duy nhất có thẩm quyền cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng.
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng gồm:
a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng theo mẫu tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Quy định nội bộ quy định về sản xuất vàng miếng bao gồm những nội dung cơ bản như: quy trình nhập nguyên liệu; quy trình sản xuất vàng miếng; quy trình giám sát sản xuất vàng miếng; quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm;
c) Tài liệu chứng minh đã thực hiện xong các biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính, các kiến nghị có thời hạn thực hiện tại kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hoạt động kinh doanh vàng (nếu có).
Theo Điều 17 của Thông tư, trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng cho doanh nghiệp, ngân hàng thương mại theo mẫu tại Phụ lục số 16 ban hành kèm theo Thông tư này hoặc từ chối cấp (ghi rõ lý do).
NHNN quy định, doanh nghiệp muốn được cấp phép sản xuất vàng miếng phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng, ngân hàng phải có vốn điều lệ tối thiểu là 50.000 tỷ. Đồng thời, các đơn vị này phải trong danh sách đang được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép kinh doanh mua, bán kim loại quý, không bị xử phạt hoặc đã khắc phục xong nếu vi phạm và có quy trình nội bộ quy định về sản xuất vàng miếng.
Theo Ngân hàng Nhà nước, quy định các điều kiện nêu trên để đảm bảo doanh nghiệp, ngân hàng thương mại sản xuất vàng miếng là các tổ chức có kinh nghiệm, có đủ năng lực tài chính, tuân thủ pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng để thực hiện sản xuất vàng miếng. Đây cũng là cơ sở cần thiết để doanh nghiệp, ngân hàng thương mại có thể bắt tay ngay vào hoạt động sản xuất vàng miếng khi được cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng, đáp ứng yêu cầu cấp bách về quản lý hiệu quả thị trường vàng trong bối cảnh hiện nay, đảm bảo nguyên tắc Nhà nước vẫn quản lý hoạt động sản xuất vàng miếng.
Được biết, hiện có khoảng 40 doanh nghiệp, ngân hàng được cấp phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Tuy nhiên, tính theo quy mô vốn điều lệ hiện hành, chỉ một số doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng trở lên như PNJ, DOJI, SJC. Về phía ngân hàng, Vietcombank, VPBank, Techcombank, BIDV, MB, VietinBank, Agribank và ACB nằm trong nhóm có vốn điều lệ trên 50.000 tỷ đồng.
Trung Quốc từ chối điện đàm, tỏ thái độ không khoan nhượng với Mỹ về đất hiếm
Hôm Chủ nhật 12/10, Trung Quốc tuyên bố nước này không sợ một cuộc chiến thương mại với Mỹ, cáo buộc Mỹ “thực hiện tiêu chuẩn kép điển hình”, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp thêm mức thuế 100% đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc để đáp trả việc Bắc Kinh áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với khoáng sản đất hiếm.
Mặt trái của sự bùng nổ xe điện ở Trung Quốc: Hàng nghìn đại lý ngậm ngùi đóng cửa
Sự bùng nổ của ngành xe điện (EV) từng được coi là biểu tượng cho sức mạnh công nghiệp và tham vọng xanh của Trung Quốc. Nhưng giờ đây, phía sau bức tranh rực rỡ ấy là một cuộc khủng hoảng âm ỉ: Hàng nghìn đại lý ô tô truyền thống đang phá sản hàng loạt khi mô hình kinh doanh cũ bị cuốn phăng bởi làn sóng xe điện và các cuộc chiến giá khốc liệt.
Trung Quốc biến vàng thành vũ khí chống lại sự thống trị của đồng USD
Đợt bùng nổ giá vàng vượt mốc 4.000 USD/ounce đã mang lại cho Bắc Kinh một “luồng gió thuận” hiếm có trong nỗ lực kéo dài nhiều năm nhằm giảm phụ thuộc vào đồng USD Mỹ.
Luật chơi vàng chính thức thay đổi từ 10/10: Nhà đầu tư cần chú ý gì?
Từ ngày 10/10/2025, Nghị định 232/2025/NĐ-CP có hiệu lực, yêu cầu mọi giao dịch mua - bán vàng từ 20 triệu đồng/ngày/khách phải thanh toán qua tài khoản, đồng thời xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng để mở đường cấp phép cho doanh nghiệp và ngân hàng đủ điều kiện tham gia. Đây là bước ngoặt nhằm minh bạch hóa dòng tiền, tăng cạnh tranh nguồn cung và tiệm cận thông lệ quốc tế.
Mừng ngày đôi 10/10, Vietjet tặng triệu vé giảm nửa giá cho tín đồ du lịch
Đón mừng mùa thu 2025, Vietjet dành tặng các tín đồ du lịch triệu vé bay Eco giảm đến 50% (chưa bao gồm thuế, phí) để khám phá Việt Nam và thế giới.
Chính quyền phường, xã sẽ là “đầu mối" giải quyết thủ tục đất đai
Đề xuất mới từ Cục Quản lý đất đai hướng tới việc chuyển toàn bộ chức năng đăng ký đất đai về cấp xã, nhằm rút ngắn thủ tục, giảm trung gian và đưa dịch vụ đến gần dân hơn.
Trung Quốc từ chối điện đàm, tỏ thái độ không khoan nhượng với Mỹ về đất hiếm
Hôm Chủ nhật 12/10, Trung Quốc tuyên bố nước này không sợ một cuộc chiến thương mại với Mỹ, cáo buộc Mỹ “thực hiện tiêu chuẩn kép điển hình”, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp thêm mức thuế 100% đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc để đáp trả việc Bắc Kinh áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với khoáng sản đất hiếm.
Mặt trái của sự bùng nổ xe điện ở Trung Quốc: Hàng nghìn đại lý ngậm ngùi đóng cửa
Sự bùng nổ của ngành xe điện (EV) từng được coi là biểu tượng cho sức mạnh công nghiệp và tham vọng xanh của Trung Quốc. Nhưng giờ đây, phía sau bức tranh rực rỡ ấy là một cuộc khủng hoảng âm ỉ: Hàng nghìn đại lý ô tô truyền thống đang phá sản hàng loạt khi mô hình kinh doanh cũ bị cuốn phăng bởi làn sóng xe điện và các cuộc chiến giá khốc liệt.
Trung Quốc biến vàng thành vũ khí chống lại sự thống trị của đồng USD
Luật chơi vàng chính thức thay đổi từ 10/10: Nhà đầu tư cần chú ý gì?
Từ ngày 10/10/2025, Nghị định 232/2025/NĐ-CP có hiệu lực, yêu cầu mọi giao dịch mua - bán vàng từ 20 triệu đồng/ngày/khách phải thanh toán qua tài khoản, đồng thời xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng để mở đường cấp phép cho doanh nghiệp và ngân hàng đủ điều kiện tham gia. Đây là bước ngoặt nhằm minh bạch hóa dòng tiền, tăng cạnh tranh nguồn cung và tiệm cận thông lệ quốc tế.