Giá vàng có thể tăng vọt lên 10.000 USD/ounce trong 3 năm tới, chuyên gia cảnh báo 'nóng'

Dự báo “vàng 10.000 USD” từ chuyên gia Ed Yardeni

Trong một bản ghi chú phát hành hôm thứ Hai, ông Ed Yardeni, Chủ tịch Yardeni Research, người nổi tiếng với các dự báo lạc quan về vàng, cho biết kim loại quý này liên tục vượt các mốc mục tiêu sớm hơn ông dự đoán.

Theo Yardeni, chuỗi tăng nóng của vàng đến từ nhiều nguyên nhân: “Chúng tôi hiện đặt mục tiêu 5.000 USD/ounce trong năm 2026. Nếu vàng tiếp tục đi đúng quỹ đạo, mức 10.000 USD có thể đạt được trước cuối thập kỷ này".

Theo đồ thị tăng trưởng kể từ cuối năm 2023, thì giá vàng có thể đạt mốc 10.000 USD/ounce từ giữa năm 2028 đến đầu năm 2029.

Chính sách của Fed và nỗi lo “mất giá tiền tệ” toàn cầu

Giá vàng còn được thúc đẩy mạnh mẽ sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quay trở lại chu kỳ cắt giảm lãi suất hồi tháng 9, do tăng trưởng việc làm chững lại trong khi lạm phát vẫn vượt mục tiêu 2% – phần lớn do ảnh hưởng của thuế quan mới từ Trump.

Dù Fed chưa phát tín hiệu về một chu kỳ nới lỏng mạnh, nhưng triển vọng lãi suất thấp hơn trong khi GDP vẫn tăng đã làm dấy lên lo ngại lạm phát sẽ nóng hơn – yếu tố truyền thống thúc đẩy nhu cầu nắm giữ vàng.

Song song, gánh nặng nợ công khổng lồ tại các nền kinh tế phát triển, đặc biệt là Mỹ, khiến giới đầu tư ngày càng mất niềm tin vào tiền pháp định, chuyển sang “giao dịch chống mất giá tiền tệ” – tức đặt cược vào vàng và bitcoin như những nơi giữ giá trị khi chính phủ để lạm phát tăng để giảm áp lực nợ.

“FOMO” lan sang vàng – và tín hiệu hưng phấn quá mức

Trong một báo cáo khác mới đây, ông Hamad Hussain, chuyên gia kinh tế hàng hóa và khí hậu của Capital Economics, nhận định tâm lý “FOMO” (sợ bỏ lỡ cơ hội) đã bắt đầu len lỏi vào thị trường vàng, khiến việc định giá “trở nên thiếu khách quan”.

Ông cho rằng giá vàng vẫn sẽ tiếp tục tăng, nhưng tốc độ sẽ chậm lại khi các yếu tố hỗ trợ dần yếu đi.

“Việc Fed cắt giảm lãi suất, bất ổn địa chính trị và mối lo bền vững tài khóa là các động lực chính,” Hussain nói. “Nhưng thực tế là đợt tăng vừa qua diễn ra trong bối cảnh đồng USD ổn định và lợi suất trái phiếu bảo vệ lạm phát tăng, cho thấy dấu hiệu hưng phấn rõ rệt của thị trường.”

Ông nhấn mạnh: “Như mọi khi, vàng rất khó định giá vì nó không mang lại thu nhập cố định. Nhưng nhìn tổng thể, giá vàng vẫn có khả năng tăng thêm trong vài năm tới, dù chậm hơn hiện tại".

Nhìn chung, từ lạm phát, nợ công, đến chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, mọi yếu tố dường như đang cùng thổi bùng làn sóng đầu tư vàng. Nếu đà này duy trì, giới phân tích cảnh báo, giá vàng 10.000 USD/ounce – điều từng bị xem là viển vông – có thể trở thành hiện thực trước năm 2029.

Và khi niềm tin vào đồng tiền suy yếu, lịch sử có thể lặp lại: vàng lại trở về vị trí biểu tượng tối thượng của sự an toàn.