Thị trường tiền số "sống dậy" sau cú sập giá lịch sử nhờ thông điệp của ông Trump
Phương Đăng (theo Bloomberg)
13/10/2025 12:57 PM (GMT+7)
Sau cú lao dốc kỷ lục trong cuối tuần, thị trường tiền số toàn cầu bất ngờ bật mạnh trở lại trong sáng thứ Hai (13/10), khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát đi thông điệp hòa hoãn, xoa dịu nỗi lo về khả năng tái bùng phát chiến tranh thương mại với Trung Quốc.
Theo dữ liệu từ CoinGecko, tổng giá trị vốn hóa của toàn thị trường tiền điện tử đã tăng hơn 6%, vượt mốc 4.000 tỷ USD trong phiên giao dịch sáng thứ Hai. Bitcoin, đồng tiền số lớn nhất thế giới, được giao dịch quanh 115.000 USD, sau khi rơi xuống dưới 105.000 USD vào cuối tuần trước tại Mỹ. Ether (ETH) – đồng tiền số lớn thứ hai – cũng phục hồi mạnh lên khoảng 4.100 USD, so với mức đáy 3.500 USD ghi nhận hôm thứ Sáu.
Đợt hồi phục này diễn ra ngay sau các tuyên bố từ ông Trump và Phó tổng thống J.D. Vance hôm Chủ nhật, cho thấy Nhà Trắng sẵn sàng đàm phán với Bắc Kinh nhằm tránh leo thang căng thẳng thương mại. Trước đó, việc ông Trump bất ngờ công bố biện pháp áp thuế mới đối với hàng Trung Quốc đã khiến hơn 19 tỷ USD giá trị đặt cược tiền số bị “xóa sổ”, kéo toàn bộ thị trường vào cơn bán tháo hỗn loạn.
Sự sụt giá dữ dội cuối tuần qua càng bị khuếch đại bởi các lệnh bán tự động, đòn bẩy cao và thanh khoản mỏng trong giờ giao dịch quốc tế, khiến hàng loạt nhà đầu tư bị “cháy tài khoản” chỉ sau vài giờ.
“Đợt phục hồi này được thúc đẩy nhờ giọng điệu hòa giải từ ông Trump,” Richard Galvin – đồng sáng lập quỹ đầu tư DACM – nhận định. “Tuy nhiên, phần lớn các altcoin (những đồng tiền nhỏ hơn Bitcoin và Ether) vẫn đang giao dịch thấp hơn nhiều so với đầu tháng 10. Rủi ro từ các phát biểu chính trị hay những cú sốc bất ngờ vẫn còn rất cao.”
Thị trường hỗn loạn, nhà đầu tư thở phào
Theo Bloomberg, tác động của cú sập tiền số cuối tuần qua là rộng khắp. Ethena USDe, đồng stablecoin lớn thứ ba thị trường, đã mất neo giá với đồng USD trong thời gian ngắn, gây ra hoảng loạn tạm thời. Trong khi đó, Binance – sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới – gặp sự cố kỹ thuật nghiêm trọng, khiến nhiều lệnh giao dịch bị treo.
Dữ liệu từ nền tảng Coinglass cho biết, hơn 1,6 triệu nhà đầu tư đã bị “cháy” tài khoản chỉ trong 48 giờ qua, do các lệnh thanh lý tự động trên thị trường phái sinh tiền số.
Giới phân tích cho rằng, dù chưa phát hiện vụ “vỡ quỹ” nào tương tự cú sập FTX năm 2022, nhưng tâm lý bất an vẫn bao trùm khi nhà đầu tư tìm hiểu ai là người gánh chịu thiệt hại nặng nhất. Các chuyên gia cảnh báo “hiệu ứng dây chuyền” – từng khiến FTX sụp đổ kéo theo hàng loạt công ty khác – vẫn có thể tái diễn nếu có thêm mắt xích yếu nào đó gãy đổ.
Theo Coinglass, tỷ lệ lãi suất tài trợ (funding rate) – khoản tiền mà nhà đầu tư phải trả khi sử dụng đòn bẩy trong giao dịch hợp đồng tương lai – đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ sau vụ FTX, phản ánh một trong những đợt “xóa đòn bẩy” dữ dội nhất trong lịch sử tiền số.
Công ty tạo lập thị trường Caladan cho biết, cú sập vừa qua khiến tổng giá trị hợp đồng mở (open interest) của Bitcoin và Ether giảm một nửa, còn lần lượt 33 tỷ USD và 19 tỷ USD.
“Đợt thanh lọc này thực chất sẽ giúp thị trường đứng vững hơn về trung hạn”, ông Galvin nhận định, cho rằng sự điều chỉnh mạnh là cần thiết sau giai đoạn tăng quá nóng.
Chính sách “thân crypto” của ông Trump vẫn là động lực
Dù cú sập vừa qua khiến giới đầu tư “toát mồ hôi”, Bitcoin vẫn tăng 23% từ đầu năm 2025 đến nay, chủ yếu nhờ chính sách cởi mở của chính quyền Trump với thị trường tiền số. Ngày 6/10, Bitcoin từng lập đỉnh lịch sử 126.251 USD, củng cố vị thế của Mỹ như “thiên đường” mới cho các công ty blockchain sau khi nhiều quốc gia khác siết chặt quy định.
Các nhà đầu tư tin rằng nếu căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hạ nhiệt, đồng Bitcoin có thể duy trì xu hướng tăng nhờ dòng tiền quay lại thị trường rủi ro. Ngược lại, bất kỳ phát ngôn nào mang tính “đe dọa” của ông Trump về thuế hay xuất khẩu công nghệ đều có thể lập tức thổi bay hàng chục tỷ USD vốn hóa chỉ trong vài giờ.
