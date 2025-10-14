Cơn sốt vàng ở “Khu kim cương” Manhattan, New York

Bên trong một cửa hàng ở Khu kim cương Manhattan. Ảnh The Wall Street Journal.

Chia sẻ với The Wall Street Journal, ông Ben Tseytlin, Giám đốc điều hành của Bullion Exchanges, doanh nghiệp chuyên mua bán vàng, bạc, đồ trang sức tại Diamond District thừa nhận ngày nào cũng có một dòng người ùn ùn kéo đến cửa hàng ông để giao dịch giữa lúc giá vàng, bạc tăng vọt.

Hầu hết mọi người đến để bán vàng, nhưng cũng ngày càng nhiều người đến để mua. Cửa hàng của ông nằm trong một dãy các tiệm trang sức trải dài ở khu giữa Midtown Manhattan, nơi gọi là Diamond District — nơi kinh doanh vàng bạc và đá quý đang trở nên nhộn nhịp giữa lúc giá vàng và bạc liên tục đi lên.

Tại Diamond District Gold Buyers, chủ tiệm Sandro Ragovski cho biết, cửa hàng thường xuyên gặp khó khăn trong việc phải giữ đủ lượng tiền mặt để trả cho những người mang vàng đến bán. Theo The Wall Street Journal, ông Ragovski thỉnh thoảng phải trả bằng séc hoặc thậm chí dẫn khách đi ra ngân hàng để xác nhận thanh toán. “Tiền mặt cạn rồi”, ông nói.

Giá vàng trước đó đã vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce, một biểu hiện cho xu hướng nhà đầu tư chạy vào tài sản “trú ẩn an toàn” trong bối cảnh lo ngại về nền kinh tế Mỹ và biến động tiền tệ.

Sự sôi động trong giao thương vàng - bạc những tháng gần đây bắt nguồn từ những mối lo về lạm phát, bất ổn tiền tệ, và căng thẳng địa chính trị — ví dụ như xung đột Nga-Ukraine — tất cả đều đẩy người ta tìm đến vàng như một tài sản trú ẩn.

Người bán chuyển sang người mua

Trước đây, đa phần khách đến các tiệm như Bullion Exchanges là để mang đồ gia truyền hoặc đồng vàng cũ đi bán. Nhưng giờ đây, xu hướng bắt đầu đảo ngược: những người trước bán ra giờ lại xoay sang mua vào. Ông Tseytlin cho rằng điều này “không bình thường” — nhưng đang diễn ra, vì nhiều người tìm cách tích trữ vàng miếng, thỏi hoặc đồng vàng giữa thời kỳ bất ổn.

Cửa hàng Bullion Exchanges trưng bày trên kệ nhiều loại vật phẩm vàng: từ đồng Krugerrand Nam Phi, thỏi bạc 20 ounce, đến các đồng vàng đóng gói theo dịp lễ Diwali và vàng từ Canada hay Thụy Sĩ.

Một người mua 45 tuổi ghé tiệm vài phút trước giờ đóng cửa để mua một thỏi vàng 1 ounce với giá 4.080 đô la.

“Có thể nó còn tăng nữa", người này nói. Khi được phóng viên hỏi nên làm gì với vàng sau khi mua, ông chủ Tseytlin khuyên: “Hãy cất chúng ở két an toàn và đừng nói với ai".

Bên trong Diamond District tương đối chật chội với hơn 2.600 doanh nghiệp, nhiều tiệm nằm chồng lên nhau, hoặc ở tầng trên. Các nhân viên sẽ phát tờ rơi và dẫn khách lên tầng trên vào tiệm — vai trò của họ rất quan trọng để giữ dòng khách "chảy" vào các cửa hàng nhỏ phía trong.

Cũng có những thương nhân trang sức chuyên mua vàng cổ để bán lại trên nền tảng trực tuyến. Bà Jacqueline Mirón, một thương nhân vintage, nói rằng khách giàu có đang mua vàng chất lượng cao vì họ tin rằng giá sẽ tăng — ví dụ một dây chuyền vàng 10.000 USD có thể tiếp tục tăng giá.