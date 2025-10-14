Một đêm đáng nhớ ở Hà Nội của nữ phóng viên Úc: Dạo phố đường tàu, săn đồ vintage, ăn bánh mì giữa lòng phố cổ...

Một đêm rất đẹp ở Hà Nội. Ảnh: Jessie Stoelwinder/The West Australian

Một đêm dạo phố phường

Hà Nội chỉ là điểm dừng chân ngắn ngủi của Jessie trên đường từ Ninh Bình ra sân bay, trước khi bay tới đảo Phú Quốc. Nhưng thay vì nghỉ ngơi,, cô quyết định khám phá thành phố – nơi bạn bè từng hết lời ca ngợi về kiến trúc Pháp xen lẫn nét Việt, những khu chợ tấp nập và món ăn đường phố khó quên.

Điểm dừng đầu tiên của cô là Phố cà phê đường tàu – con hẻm nổi tiếng mà ai đến Hà Nội cũng muốn một lần chứng kiến. Khi màn đêm buông xuống, dãy quán cà phê và quán bar nhỏ ven đường rực sáng trong ánh đèn lồng, tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa sôi động.

Phố đường tàu tấp nập khách Tây ở Hà Nội. Ảnh: Jessie Stoelwinder/The West Australian

Giữa con hẻm hẹp chỉ vừa đủ cho một đoàn tàu lướt qua, du khách ngồi nhâm nhi cà phê chỉ cách đường ray vài gang tay. Trước mỗi chuyến tàu, chủ quán sẽ nhanh chóng thu bàn ghế vào trong và hướng dẫn khách nép sát hai bên tường. Jessie không kịp đợi chuyến tàu 19h30, nhưng việc được đi dọc đường ray, ngắm khung cảnh náo nhiệt ấy cũng đã là một trải nghiệm độc nhất vô nhị.

Nữ phóng viên Jessie Stoelwinder thích thú check-in ở phố đường tàu ở Hà Nội. Ảnh Jessie Stoelwinder/The West Australian

“Săn kho báu” trong các tiệm đồ cổ

Rời Phố đường tàu, Jessie mở Google Maps và lần theo những cửa hàng vintage mà cô đã đánh dấu từ trước. Điểm đến đầu tiên là một cửa tiệm nhỏ đầy ắp trang sức và đồ cổ. Các món đồ được bày trong ngăn kéo gỗ như bảo tàng thu nhỏ: bông tai kẹp thập niên 1980, đồng hồ cổ, trâm cài men sơn, huy hiệu trường đại học, khuy áo, vòng tay bản to.

Jessie được phát cho một khay nhỏ để chọn lựa, nhưng sau gần nửa giờ ngắm nghía, cô chỉ giữ lại hai món làm kỷ niệm.

“Cảm giác như đang lật mở quá khứ qua từng ngăn tủ. Tôi biết chắc đây không phải là lần cuối cùng tôi thăm Hà Nội", Jessie nhấn mạnh.

Ảnh Jessie Stoelwinder/The West Australian.

Hai cửa hàng tiếp theo là nơi cô tìm được những món quà mang đậm bản sắc Việt Nam.

Một cửa hàng nằm trong con ngõ nhỏ, trưng bày các sản phẩm thủ công của nghệ nhân địa phương: postcard vẽ tay, túi vải thêu, tượng gốm mini. Jessie mua vài bưu thiếp để mang về treo làm tranh trang trí.

Cửa hàng còn lại là “thiên đường” của gốm sứ với hai tầng chất đầy bát, đĩa, ly, muỗng được vẽ tay bằng họa tiết động vật, hoa lá và những hình thù vui mắt. Cô chọn hai gác đũa hình cá, một chiếc bát nhỏ và đĩa – tất cả chỉ khoảng 10 đô la Úc, rẻ hơn nhiều so với quà lưu niệm trong sân bay.

Ảnh Jessie Stoelwinder/The West Australian.

Ngoài ra, cô cũng ghé các cửa hàng chuyên bán đồ second-hand để săn những món hàng ưa thích. Một cửa hàng treo đầy áo sơ mi kẻ, áo khoác nhung tăm, áo thun vintage và đồng phục lao động Dickie’s cũ còn nguyên tên người mặc.

Một cửa hàng khác mang phong cách rock và miền viễn Tây: giày bốt da, áo khoác Carhartt, áo thun heavy metal, thắt lưng bản to. Jessie tìm thấy chiếc áo khoác đua xe NASCAR xanh lam có họa tiết ngọn lửa – sau này cô phát hiện đó là mẫu hiếm từ đầu những năm 2000, có giá tới 400 đô trên eBay.

Bánh mì Hà Nội – bữa tối hoàn hảo

Trước khi tiếp tục hành trình mua sắm, Jessie ghé một quán nổi tiếng được giới thiệu trên TikTok với phiên bản bánh mì thuần chay.

Cô đứng trước quầy, nhìn những chiếc bánh mì vàng ruộm được kẹp nhân pate, rau mùi, cà rốt muối và ớt tươi. Giá mỗi chiếc chỉ 40.000 đồng (chưa đến 2,5 đô la Úc).

Theo đúng phong cách Hà Nội, Jessie ngồi trên ghế nhựa vỉa hè, vừa ăn vừa trò chuyện cùng vài du khách Úc khác. “Không khí ở đây thật dễ chịu, nhộn nhịp mà vẫn thân thiện. Tôi thấy an toàn và được chào đón, dù chỉ là một cô gái đi du lịch một mình”, cô viết.

Quán ăn vỉa hè ở Hà Nội. Ảnh Ảnh Jessie Stoelwinder/The West Australian.

Nữ phóng viên Úc chia sẻ, khi đồng hồ điểm 22h, chợ đêm Đồng Xuân vẫn đông nghẹt người. Những quầy hàng bán kính mát, kẹp tóc hoa sứ, móc khóa hoạt hình, áo phông giá rẻ xếp dài cả con phố. Jessie gọi một ly nước ép dưa hấu – dứa, vừa đi vừa ngắm dòng người đổ về giữa làn gió ấm.

“Giá ở đây chỉ là gợi ý – bạn có thể mặc cả đến một nửa. Nhịp sống của Hà Nội thật cuốn hút, tươi vui và đầy năng lượng", nữ phóng viên cười và chia sẻ.

Một đêm ngắn ngủi nhưng đáng nhớ

Khi trở về Perth, Jessie mở vali, ngắm lại những món đồ mình mang về: chiếc áo khoác đua xe xanh lam, những món gốm nhỏ, vài tấm bưu thiếp và sợi dây chuyền handmade. Mỗi món đều gói ghém một phần kỷ niệm – về một Hà Nội rực rỡ, cởi mở và đầy chất riêng.

“Ba tiếng ngắn ngủi không thể nói hết vẻ đẹp của thành phố này. Nhưng chỉ cần một đêm ở Hà Nội, tôi đã biết mình sẽ còn quay lại đây", cô viết.