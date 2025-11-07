Mỹ bị cuốn vào làn sóng sa thải
V.N (Theo Strana)
07/11/2025 4:23 PM (GMT+7)
Theo báo cáo của các nhà phân tích từ công ty tư vấn địa phương Challenger, Gray & Christmas, nước Mỹ đang bị cuốn vào làn sóng sa thải..
Theo báo cáo, các nhà tuyển dụng đã công bố cắt giảm hơn 150 nghìn việc làm trong tháng 10, tức là nhiều hơn 175% so với tháng 10 năm 2024,
Tổng số vụ sa thải tại Mỹ vào tháng 10 là cao nhất kể từ năm 2003, khi có hơn 170.000 vụ sa thải được ghi nhận.
Các đợt sa thải chính xảy ra ở ngành kho bãi, với 48.000 nhân viên bị sa thải, ngành công nghệ (33.000) và ngành thực phẩm (11.000).
Báo cáo cho biết: "Đây là tổng số cao nhất trong tháng 10 trong hơn 20 năm qua và là tổng số cao nhất trong một tháng của quý IV kể từ năm 2008. Giống như năm 2003, một công nghệ đột phá đang thay đổi bối cảnh".
Công ty đào tạo và chuyển đổi nhân sự cho biết thị trường lao động của Mỹ tiếp tục bình thường hóa sau thời kỳ bùng nổ đại dịch, nhưng cũng chỉ ra "việc áp dụng AI, giảm chi tiêu của người tiêu dùng và doanh nghiệp, và chi phí tăng" là những yếu tố chính gây áp lực cho các công ty.
Các công ty lớn như Amazon và Target đã công bố các đợt sa thải hàng loạt trong những tháng gần đây, một số trong số đó viện dẫn lý do là AI. Tuy nhiên, việc công bố sa thải không đồng nghĩa với việc tỷ lệ thất nghiệp tăng cao ngay lập tức.
Trong khu vực công, CNN cho biết, hơn 4.000 nhân viên chính phủ đã bị sa thải tại Mỹ trong thời gian chính phủ đóng cửa.
