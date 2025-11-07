Hàng trăm chuyến bay bị hủy do chính phủ Mỹ đóng cửa

Bắt đầu từ thứ Sáu 7/11, chính quyền Trump sẽ cắt giảm 4% số chuyến bay tại 40 sân bay trên toàn quốc và có thể nâng mức giảm lên 10% vào thứ Sáu tuần tới nếu tình trạng đóng cửa vẫn chưa được giải quyết, theo lệnh khẩn cấp của Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA).

Nhiều hãng hàng không lớn đã chủ động hủy hàng trăm chuyến bay dự kiến vào thứ Sáu và cuối tuần. Một quan chức hãng hàng không nói rằng số lượng hủy chuyến này tương đương với khi thời tiết xấu, nhưng khác ở chỗ các chuyến bị hủy sẽ rải rác trên nhiều thành phố chứ không tập trung ở một khu vực.

FAA cho biết việc cắt giảm sẽ giới hạn ở 40 “thị trường có lưu lượng bay cao”. “Chúng tôi đang đề nghị các hãng hàng không phối hợp cùng giảm lịch trình,” Giám đốc FAA Bryan Bedford nói.

Theo danh sách trong lệnh ban hành hôm thứ Năm, ba sân bay lớn của thành phố New York – LaGuardia, John F. Kennedy và Newark Liberty – đều nằm trong diện bị ảnh hưởng. Các sân bay khác ở khu vực Đông Bắc gồm Boston Logan, Philadelphia và Teterboro (New Jersey).

Ngoài ra là các sân bay ở nhiều bang khác cũng sẽ có số chuyến bay bị cắt giảm. FAA cảnh báo nhiều sân bay khác cũng có thể bị ảnh hưởng do các tuyến bay từ những thành phố lớn này kết nối đến các sân bay nhỏ hơn.



Theo ước tính của FAA, việc giảm 10% số chuyến có thể dẫn đến hàng nghìn chuyến bị hủy mỗi ngày - mức cao chưa từng có.

Bắt đầu từ 6 giờ sáng thứ Sáu, FAA sẽ cắt giảm 4% chuyến bay; mức cắt sẽ tăng lên 6% vào thứ Ba, 8% vào thứ Năm, và có thể đạt 10% vào thứ Sáu tuần tới nếu chính phủ chưa mở cửa trở lại. Các hãng hàng không sẽ tự quyết định những chuyến nào bị hủy.

“Chúng tôi đang thấy hệ thống bắt đầu quá tải, nên chủ động giảm số chuyến để đảm bảo người dân vẫn bay an toàn,” ông Bedford nói trong thông cáo của Bộ Giao thông Vận tải.

Những hãng hàng không nào đã hủy chuyến?

Dù đa số các hãng lớn cho biết tác động ban đầu còn hạn chế, 4 hãng hàng không lớn nhất nước Mỹ đã chủ động hủy hàng trăm chuyến bay.

Delta Air Lines hủy khoảng 170 chuyến (bao gồm đường bay chính và khu vực) trong ngày thứ Sáu và dự kiến hủy thêm.

United Airlines sẽ hủy 200 chuyến bắt đầu từ thứ Sáu (khoảng 4% tổng số chuyến trong ngày) và dự kiến tiếp tục mức tương tự vào cuối tuần.

American Airlines giảm 4% lịch bay tại 40 sân bay từ thứ Sáu đến thứ Hai, tương đương khoảng 220 chuyến bị hủy mỗi ngày, song vẫn duy trì khoảng 6.000 chuyến/ngày.

Southwest Airlines hủy 100 chuyến vào thứ Sáu, đồng thời kêu gọi Quốc hội “sớm chấm dứt bế tắc chính trị” để tránh làm gián đoạn hoạt động