Bibica đổi chủ, rời HoSE sau 24 năm: Dọn đường tái cấu trúc, tăng tốc xuất khẩu

Từ cuộc “nội chiến cổ đông” đến cái bắt tay với nhà đầu tư ngoại

Trong hơn một thập kỷ, Bibica đã trải qua nhiều biến động, từ giai đoạn căng thẳng với cổ đông chiến lược Lotte cho tới khi PAN Group liên tục nâng tỷ lệ nắm giữ và chấm dứt thế giằng co bằng đợt chào mua công khai năm 2022. Tới tháng 11/2025, trật tự sở hữu lại đổi chiều khi SMA công bố thâu tóm Bibica. Đây được xem là một bước đi phù hợp xu hướng khu vực hóa chuỗi cung ứng bánh kẹo và snack, tận dụng lợi thế thị trường nội địa Việt Nam đi kèm năng lực R&D, vận hành và xuất khẩu của một tập đoàn ASEAN

Trước thời điểm công bố thương vụ, HĐQT PAN Group đã thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Bibica Capital với vốn điều lệ khoảng 1.645 tỷ đồng, góp vốn bằng toàn bộ hơn 18,4 triệu cổ phiếu BBC mà PAN đang nắm giữ (tương đương khoảng 98,3% vốn Bibica theo cơ cấu sau chào mua 2022).

Ông Đinh Tiến Hoàng, Tổng giám đốc Bibica, được ủy quyền đại diện toàn bộ phần vốn góp và là người đại diện theo pháp luật của Bibica Capital.

Cùng nhịp với tái cấu trúc sở hữu, Bibica đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký chứng khoán, đồng thời chi trả cổ tức tiền mặt 20% cho năm 2024.

Trước Bibica, ngành bánh kẹo đã chứng kiến thương vụ “đổi chủ” đình đám nhất diễn ra cuối năm 2014, khi Mondelēz International công bố mua 80% mảng bánh kẹo của Kinh Đô với giá trị ước khoảng 370 triệu USD.

Đến ngày 16/7/2015, Mondelēz thông báo đã hoàn tất giao dịch và thành lập pháp nhân Mondelez Kinh Đô, qua đó kết hợp danh mục sản phẩm nội địa như bánh trung thu Kinh Đô, Cosy, Solite, AFC với các thương hiệu toàn cầu Oreo, Ritz, Cadbury.

Sự kiện này nhanh chóng được truyền thông trong nước xác nhận qua lễ ra mắt Mondelez Kinh Đô tại TP.HCM, đánh dấu bước chuyển lớn về quản trị, R&D, tiêu chuẩn sản xuất - tiếp thị của một thương hiệu Việt khi “bắt tay” tập đoàn đa quốc gia.

Nhìn lại sau gần một thập kỷ, đây vẫn là “case study” tiêu biểu về M&A tạo giá trị cộng hưởng trong FMCG, mở đường cho những thương vụ tiếp theo trong ngành bánh kẹo Việt.

Những dòng sản phẩm quen thuộc với người tiêu dùng Việt của Bibica

Lý do SMA nhắm tới Bibica

Về tài sản hữu hình, Bibica sở hữu cụm nhà máy và dây chuyền sản xuất nhiều dòng sản phẩm chủ lực (bánh quy, bông lan, wafer, kẹo cứng - mềm, ngũ cốc dinh dưỡng, bánh Trung thu…).

Về tài sản vô hình, đây là một thương hiệu Việt có độ nhận biết cao, với các nhãn hàng Hura, Goody, Quasure, Zoo, aHHa, Migita… đã chiếm được độ phủ rộng trên quầy kệ bán lẻ truyền thống lẫn hiện đại. Theo thông tin doanh nghiệp, Bibica tuyên bố năng lực cung ứng trên 20.000 tấn/năm, là điểm tựa đáng giá để SMA bổ sung chiều sâu công suất bên cạnh danh mục snack Momogi.

Ở phía thị trường, lợi thế của Bibica nằm ở mạng lưới điểm bán lớn và nền tảng nhận diện nhãn hàng đã được người tiêu dùng nội địa kiểm chứng trong thời gian dài. Khi ghép với hệ thống phân phối và thị trường khu vực của SMA, khả năng bán trong nước và mở rộng xuất khẩu sẽ là phép thử đầu tiên cho hiệu quả hậu sáp nhập.

Tuyên bố từ phía SMA nhấn mạnh đến định hướng mở rộng danh mục từ snack sang bánh quy, bánh ngọt, tăng tốc đổi mới sản phẩm và xuất khẩu.

Dữ liệu tài chính gần nhất cho thấy Bibica duy trì tăng trưởng ổn định. Năm 2024, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần hơn 1.780 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 120 tỷ đồng. 9 tháng 2025, doanh thu thuần đạt 1.127 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 70,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 25,3% và 17,4% so với cùng kỳ. Điều này phản ánh sức cầu tương đối bền trong nhóm bánh kẹo phổ thông và dòng sản phẩm dinh dưỡng/ăn kiêng (như Quasure). Kế hoạch năm 2025 của công ty đặt mục tiêu 2.000 tỷ doanh thu và 134 tỷ lợi nhuận trước thuế.

Tuy nhiên, biên lợi nhuận của doanh nghiệp bánh kẹo nội địa nói chung chịu tác động bởi giá đường, bột mì, sữa và chi phí logistics. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt trên kệ hiện đại và thương mại điện tử, thách thức của Bibica nằm ở việc tối ưu danh mục, chuẩn hóa bao bì vớiquy cách theo chuẩn xuất khẩu, đồng thời kiểm soát chi phí bán hàng (khuyến mại, trưng bày, chiết khấu kênh). Ở hướng ngược lại, lợi thế quy mô và kinh nghiệm chuỗi cung ứng của SMA có thể giúp giảm bớt các “điểm nghẽn” này nếu tích hợp tốt sau M&A.

Một điểm tích cực với cổ đông là chính sách cổ tức tiền mặt 20% cho năm 2024, thực hiện trước lộ trình rời sàn. Dù không phải là tín hiệu về dòng tiền dài hạn, việc chi trả ở ngưỡng này phần nào củng cố niềm tin vào sức khỏe tài chính hiện tại, trước khi cấu trúc sở hữu và mô hình quản trị chuyển sang giai đoạn mới.

Khi Mondelēz International hoàn tất mua 80% mảng bánh kẹo của Kinh Đô vào 16/7/2015, thị trường Việt Nam chứng kiến sự “lột xác” về chuẩn hóa vận hành, danh mục, đổi mới bao bì và chuẩn marketing cho các thương hiệu quen thuộc (bánh quy, bánh Trung thu…). Tiền lệ này cho thấy, nếu hậu M&A được thực thi quyết liệt với kỷ luật chi phí, công thức sản phẩm ổn định, quản trị danh mục theo nhu cầu, giá trị thương hiệu nội địa hoàn toàn có thể được nâng tầm thay vì bị “hòa tan”. Kịch bản tích cực tương tự hoàn toàn có cơ sở với Bibica – SMA, nếu chiến lược được hiện thực hóa đúng nhịp.

Với những gì đang có, tài sản công nghiệp, độ phủ điểm bán, kết quả kinh doanh tăng trưởng ổn định, cổ tức 2024 ở mức 20%, Bibica có đủ nền để bước sang chu kỳ mới. Phần còn lại phụ thuộc vào tốc độ tích hợp sau sáp nhập, kỷ luật thực thi và mức độ khai thác cơ hội xuất khẩu trong hệ sinh thái của SMA. Đây không chỉ là câu chuyện “một thương hiệu Việt bị thâu tóm”, mà là phép thử cho năng lực nâng tầm giá trị nội địa trong chuỗi giá trị khu vực, điều mà thị trường từng chứng kiến sau thương vụ Kinh Đô - Mondelēz từ một thập kỷ trước.