WHO cảnh báo 3 loại siro ho của Ấn Độ nghi gây tử vong ở trẻ em

Theo thông báo của WHO, các loại thuốc bị xác định gồm Coldrif, Respifresh TR và ReLife, được sản xuất bởi 3 công ty dược phẩm Ấn Độ là Sresan Pharmaceutical, Rednex Pharmaceuticals và Shape Pharma.

Các mẫu siro được phát hiện chứa hàm lượng cao diethylene glycol (DEG) - một chất độc có thể gây tổn thương nghiêm trọng hoặc tử vong, đặc biệt là ở trẻ nhỏ, theo cơ quan này cho biết.

Đây không phải là lần đầu tiên các hóa chất độc hại bị phát hiện trong thuốc ho sản xuất tại Ấn Độ - quốc gia xuất khẩu thuốc generic lớn nhất thế giới. Năm 2023, các loại siro ho xuất khẩu từ Ấn Độ từng bị cho là nguyên nhân gây ra cái chết của hàng chục trẻ em ở Uzbekistan và Gambia.

Theo WHO, chính quyền các bang ở Ấn Độ đã ra lệnh ngừng ngay lập tức việc sản xuất thuốc tại 3 công ty trên và đình chỉ giấy phép lưu hành sản phẩm. Những sản phẩm nhiễm độc đã bị thu hồi và chưa được xuất khẩu ra khỏi Ấn Độ.

“Hiện chưa có bằng chứng về việc xuất khẩu bất hợp pháp” - WHO cho biết, đồng thời kêu gọi các cơ quan quản lý trên toàn cầu chú ý đến chuỗi cung ứng chưa được kiểm soát và các loại thuốc dạng siro do ba công ty này sản xuất kể từ tháng 12/2024.

Chính quyền bang Tamil Nadu, nơi đặt trụ sở của Sresan, cho biết họ đã thu hồi giấy phép hoạt động và đóng cửa công ty, sau khi điều tra phát hiện ít nhất 19 trẻ em ở bang Madhya Pradesh tử vong sau khi dùng siro Coldrif, theo hãng tin Reuters.

“Ban đầu các em chỉ bị ho và cảm lạnh, sau đó xuất hiện triệu chứng suy thận dẫn đến tử vong,” – ông Ajau Pandey, trưởng quận Chhindwara (bang Madhya Pradesh) cho biết tại cuộc họp báo ngày 5/10.

Cuộc điều tra sau đó xác định nguyên nhân là do hàm lượng DEG vượt quá mức cho phép, ông Pandey nói thêm.

Cảnh sát bang Tamil Nadu đã bắt giữ chủ sở hữu của Sresan Pharmaceuticals vào tuần trước. Hai thanh tra dược phẩm cấp cao tại thành phố Kanchipuram cũng bị thu hồi giấy phép hành nghề và đang chờ xử lý kỷ luật vì không thực hiện kiểm tra định kỳ theo quy định, chính quyền bang cho biết.

Ông Pandey nói thêm rằng một bác sĩ tại Tamil Nadu - người kê đơn loại thuốc này - cũng đang bị điều tra.

Cảnh báo của WHO được đưa ra sau khi cơ quan này phát hiện các ổ dịch bệnh cấp tính và tử vong ở trẻ em tại nhiều khu vực của Ấn Độ vào cuối tháng 9. Vài ngày sau đó, Cơ quan Kiểm soát Dược phẩm Trung ương Ấn Độ (CDSCO) thông báo với WHO rằng DEG đã được tìm thấy trong ít nhất 3 loại siro ho được các trẻ em tử vong sử dụng.

Năm 2022, cơ quan y tế Ấn Độ từng đình chỉ sản xuất siro ho của Maiden Pharmaceuticals sau khi phát hiện nhiều loại thuốc uống chứa hàm lượng hóa chất “không thể chấp nhận được”, có thể gây tổn thương não, phổi, gan và thận.

Các loại thuốc này bị nghi có liên quan đến cái chết của hơn 60 trẻ em ở Gambia và hơn 20 trẻ ở Indonesia.