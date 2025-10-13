3 chuyên gia giành Nobel Kinh tế nhờ giải mã bí mật tăng trưởng
V.N (Theo CNN)
13/10/2025 7:30 PM (GMT+7)
Joel Mokyr, Philippe Aghion và Peter Howitt đã giành giải Nobel Kinh tế năm nay nhờ “giải thích tăng trưởng kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo”, đặc biệt là nguyên lý cốt lõi của “sự hủy diệt sáng tạo” (creative destruction).
Ba nhà kinh tế đại diện cho những cách tiếp cận khác nhau nhưng bổ sung cho nhau. Mokyr là một nhà sử học kinh tế, nghiên cứu các xu hướng dài hạn dựa trên tư liệu lịch sử, trong khi Howitt và Aghion sử dụng toán học để lý giải cơ chế hoạt động của sự hủy diệt sáng tạo.
Mokyr (79 tuổi, sinh tại Hà Lan) là giáo sư của Đại học Northwestern (Mỹ); Aghion (69 tuổi) thuộc Collège de France và London School of Economics; còn Howitt (79 tuổi, sinh tại Canada) là giáo sư của Đại học Brown.
Aghion cho biết ông “sốc” khi nhận tin đoạt giải: “Tôi không thể tìm từ nào để diễn tả cảm xúc của mình” - ông nói qua điện thoại tại buổi họp báo ở Stockholm, đồng thời cho biết sẽ đầu tư toàn bộ tiền thưởng vào phòng nghiên cứu của mình.
Trả lời câu hỏi về các cuộc chiến thương mại và chủ nghĩa bảo hộ hiện nay, Aghion nói: “Tôi không ủng hộ xu hướng bảo hộ ở Mỹ. Điều đó không tốt cho tăng trưởng và đổi mới toàn cầu”.
Ủy ban Nobel cho biết các nhà kinh tế này đã giúp “làm sáng tỏ và định lượng hóa khái niệm hủy diệt sáng tạo” - quá trình trong đó các đổi mới hữu ích thay thế (và đồng thời tiêu diệt) những công nghệ, doanh nghiệp cũ. Khái niệm này vốn gắn liền với nhà kinh tế Joseph Schumpeter, người trình bày trong cuốn Chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội và dân chủ (1942).
Ủy ban cũng nhấn mạnh rằng Mokyr chứng minh: “Để đổi mới liên tục theo cơ chế tự vận hành, con người không chỉ cần biết rằng điều gì đó hoạt động, mà còn cần có giải thích khoa học về lý do tại sao nó hoạt động.”
Aghion và Howitt thì tập trung vào các cơ chế thúc đẩy tăng trưởng bền vững, đặc biệt trong bài viết năm 1992, nơi họ xây dựng mô hình toán học cho sự hủy diệt sáng tạo.
Aghion từng góp phần xây dựng chương trình kinh tế cho chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp năm 2017 của Emmanuel Macron, và gần đây đồng chủ trì Ủy ban Trí tuệ nhân tạo (AI), công bố báo cáo năm 2024 với 25 khuyến nghị giúp Pháp trở thành cường quốc AI.
Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kinh tế John Hassler nhận định: “Công trình của các nhà khoa học đoạt giải cho thấy tăng trưởng kinh tế không thể được xem là điều hiển nhiên. Chúng ta phải duy trì các cơ chế nền tảng của sự hủy diệt sáng tạo, nếu không, xã hội sẽ rơi vào trì trệ”.
Giải thưởng trị giá 11 triệu krona Thụy Điển (gần 1,2 triệu USD): một nửa trao cho Mokyr, nửa còn lại chia cho Aghion và Howitt. Họ cũng nhận được huy chương vàng 18 carat và bằng khen.
Giải thưởng này có tên chính thức là Giải Kinh tế của Ngân hàng Trung ương Thụy Điển tưởng niệm Alfred Nobel, được lập năm 1968 để vinh danh nhà phát minh thuốc nổ và người sáng lập giải Nobel.
Từ đó đến nay, giải đã được trao 56 lần cho 96 nhà kinh tế, trong đó chỉ có ba phụ nữ từng đoạt giải. Dù không phải là một trong năm giải Nobel gốc, nó luôn được trao ngày 10/12, kỷ niệm ngày mất của Alfred Nobel (1896).
Năm ngoái, giải thưởng này thuộc về ba nhà kinh tế Daron Acemoglu, Simon Johnson và James A. Robinson, những người nghiên cứu nguyên nhân khiến các quốc gia giàu hay nghèo, và chứng minh rằng các xã hội tự do, cởi mở có nhiều khả năng thịnh vượng hơn.
Thị trường Trung Quốc "run rẩy" trước nguy cơ thương chiến Mỹ-Trung bùng nổ trở lại
Nguy cơ một cuộc chiến thương mại mới giữa Bắc Kinh và Washington đang phủ bóng lên đà tăng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Trung Quốc năm nay, đồng thời đe dọa kéo đồng nhân dân tệ vào vòng xoáy suy yếu.
Ngân 98 bị bắt để điều tra tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”
Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) – người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu shop – để điều tra tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.
Khi nào Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép sản xuất vàng miếng cho ngân hàng, doanh nghiệp?
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa qua đã ban hành Thông tư số 34/2025, hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24 ngày 03/04/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232 năm 2025.
Trung Quốc từ chối điện đàm, tỏ thái độ không khoan nhượng với Mỹ về đất hiếm
Hôm Chủ nhật 12/10, Trung Quốc tuyên bố nước này không sợ một cuộc chiến thương mại với Mỹ, cáo buộc Mỹ “thực hiện tiêu chuẩn kép điển hình”, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp thêm mức thuế 100% đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc để đáp trả việc Bắc Kinh áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với khoáng sản đất hiếm.
Mặt trái của sự bùng nổ xe điện ở Trung Quốc: Hàng nghìn đại lý ngậm ngùi đóng cửa
Sự bùng nổ của ngành xe điện (EV) từng được coi là biểu tượng cho sức mạnh công nghiệp và tham vọng xanh của Trung Quốc. Nhưng giờ đây, phía sau bức tranh rực rỡ ấy là một cuộc khủng hoảng âm ỉ: Hàng nghìn đại lý ô tô truyền thống đang phá sản hàng loạt khi mô hình kinh doanh cũ bị cuốn phăng bởi làn sóng xe điện và các cuộc chiến giá khốc liệt.
Trung Quốc biến vàng thành vũ khí chống lại sự thống trị của đồng USD
Đợt bùng nổ giá vàng vượt mốc 4.000 USD/ounce đã mang lại cho Bắc Kinh một “luồng gió thuận” hiếm có trong nỗ lực kéo dài nhiều năm nhằm giảm phụ thuộc vào đồng USD Mỹ.
Thị trường Trung Quốc "run rẩy" trước nguy cơ thương chiến Mỹ-Trung bùng nổ trở lại
Ngân 98 bị bắt để điều tra tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”
Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) – người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu shop – để điều tra tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.
Khi nào Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép sản xuất vàng miếng cho ngân hàng, doanh nghiệp?
Trung Quốc từ chối điện đàm, tỏ thái độ không khoan nhượng với Mỹ về đất hiếm
Hôm Chủ nhật 12/10, Trung Quốc tuyên bố nước này không sợ một cuộc chiến thương mại với Mỹ, cáo buộc Mỹ “thực hiện tiêu chuẩn kép điển hình”, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp thêm mức thuế 100% đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc để đáp trả việc Bắc Kinh áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với khoáng sản đất hiếm.
Mặt trái của sự bùng nổ xe điện ở Trung Quốc: Hàng nghìn đại lý ngậm ngùi đóng cửa
Sự bùng nổ của ngành xe điện (EV) từng được coi là biểu tượng cho sức mạnh công nghiệp và tham vọng xanh của Trung Quốc. Nhưng giờ đây, phía sau bức tranh rực rỡ ấy là một cuộc khủng hoảng âm ỉ: Hàng nghìn đại lý ô tô truyền thống đang phá sản hàng loạt khi mô hình kinh doanh cũ bị cuốn phăng bởi làn sóng xe điện và các cuộc chiến giá khốc liệt.