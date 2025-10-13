Trung Quốc từ chối điện đàm, tỏ thái độ không khoan nhượng với Mỹ về đất hiếm

Một loại nguyên liệu đất hiếm được sử dụng để sản xuất nam châm mạnh trong nhiều thiết bị điện tử. Ảnh: Bloomberg.

Tuyên bố được ông Trump đăng trên mạng xã hội, đã làm rung chuyển thị trường chứng khoán Mỹ hôm thứ Sáu, khiến giá trị vốn hóa cổ phiếu “bốc hơi” tới 2 nghìn tỷ USD chỉ trong một ngày.

Đáp lại, phía Trung Quốc đã có những tuyên bố và thái độ "rắn". “Những lời đe dọa áp thuế cao một cách tùy tiện không phải là cách đúng đắn để đối xử với Trung Quốc” - người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nói hôm 12/10.

“Lập trường của Trung Quốc về chiến tranh thương mại là nhất quán: chúng tôi không muốn nó, nhưng chúng tôi cũng không sợ nó".

Người phát ngôn cho rằng Mỹ “trong thời gian dài đã làm méo mó khái niệm an ninh quốc gia, lạm dụng kiểm soát xuất khẩu, có hành động phân biệt đối xử với Trung Quốc, và áp đặt các biện pháp đơn phương mang tính quyền tài phán ngoài lãnh thổ đối với nhiều sản phẩm, bao gồm thiết bị và chip bán dẫn”.

Theo vị này, danh mục kiểm soát thương mại của Mỹ bao gồm hơn 3.000 mặt hàng - gấp hơn ba lần so với khoảng 900 mặt hàng nằm trong Danh mục Kiểm soát Xuất khẩu Hàng hóa Lưỡng dụng của Trung Quốc.

Trung Quốc khẳng định biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của mình là “hợp pháp” theo luật pháp quốc tế, bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng đây là hành vi “cưỡng ép kinh tế”.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các biện pháp kiểm soát được ban hành hôm thứ Năm là một phần trong nỗ lực củng cố hệ thống kiểm soát xuất khẩu của Bắc Kinh và nhằm “bảo vệ tốt hơn hòa bình thế giới và ổn định khu vực” trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu đang biến động.

Các biện pháp mới này không chỉ bao gồm vật liệu đất hiếm mà còn cả tài sản trí tuệ và công nghệ liên quan, được công bố chỉ vài tuần trước cuộc gặp tiềm năng giữa ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.

“Những kiểm soát này không phải là lệnh cấm xuất khẩu. Các hồ sơ đáp ứng yêu cầu sẽ được phê duyệt” - người phát ngôn Bộ Thương mại nói.

“Trung Quốc đã đánh giá đầy đủ tác động tiềm tàng của các biện pháp này đối với chuỗi cung ứng và tin rằng ảnh hưởng sẽ rất hạn chế”.

Theo quy định mới của Bắc Kinh, các thực thể nước ngoài phải xin giấy phép xuất khẩu đối với sản phẩm có chứa hơn 0,1% đất hiếm có nguồn gốc trong nước, hoặc được sản xuất bằng công nghệ khai thác, tinh luyện, sản xuất nam châm hoặc tái chế của Trung Quốc. Những hồ sơ có thể liên quan đến mục đích quân sự sẽ bị từ chối.

Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamison Greer hôm Chủ nhật cho biết Mỹ không được thông báo trước về các kiểm soát mới này, “và ngay khi chúng tôi phát hiện từ các nguồn công khai, chúng tôi đã liên hệ với phía Trung Quốc để đề nghị một cuộc điện đàm - nhưng họ đã từ chối.”

Trung Quốc hiện chiếm khoảng 70% nguồn cung đất hiếm toàn cầu.

Bộ Thương mại Trung Quốc biện minh rằng quyết định đáp trả này là “hành động phòng vệ thụ động cần thiết,” đồng thời nói rằng các biện pháp của Mỹ “đã làm tổn hại nghiêm trọng bầu không khí đàm phán kinh tế - thương mại giữa hai bên.”





