Giới đầu tư hoảng loạn vì ông Trump tuyên bố áp thuế 100% lên hàng Trung Quốc
V.N (Theo CNN)
11/10/2025 7:07 AM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ áp thêm mức thuế 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, ngoài mức thuế 30% hiện hành, bắt đầu từ ngày 1/11 hoặc sớm hơn. Động thái này được xem là sự leo thang mạnh mẽ nhất kể từ khi hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đạt thỏa thuận “đình chiến thuế quan” hồi đầu năm.
“Mỹ sẽ áp thuế 100% lên Trung Quốc, cộng thêm mọi mức thuế hiện có” - ông Trump viết trên Truth Social chiều thứ Sáu 10/10. “Cũng vào ngày 1/11, chúng tôi sẽ áp dụng kiểm soát xuất khẩu đối với mọi phần mềm quan trọng”.
Thông báo của ông đưa ra sau khi Bắc Kinh siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm - các khoáng chất thiết yếu cho sản xuất thiết bị điện tử.
Trong tuyên bố trên, ông Trump cũng đe dọa hủy cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra cuối tháng này tại Hàn Quốc.
Tuyên bố của ông Trump đã khiến giới đầu tư hoảng loạn, gợi lại ký ức “mùa xuân đen” khi thuế hàng Trung Quốc từng tăng vọt tới 145%. Kết thúc phiên giao dịch thứ Sáu, Dow Jones mất 878 điểm (1,9%), S&P 500 giảm 2,7%, còn Nasdaq lao dốc 3,5%, đánh dấu cú rơi mạnh nhất kể từ tháng 4.
Dù Tổng thống Mỹ thường không thực hiện ngay các lời đe dọa của mình, các nhà đầu tư, doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ vẫn có lý do để lo ngại.
Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện phụ thuộc sâu sắc lẫn nhau. Dù Mexico mới vượt Trung Quốc trở thành nguồn nhập khẩu lớn nhất của Mỹ, hàng trăm tỷ USD hàng hóa – từ điện tử, may mặc đến đồ nội thất – vẫn đến từ Trung Quốc. Trong khi đó, Trung Quốc là một trong những thị trường xuất khẩu hàng đầu của Mỹ.
Trước đó, sau khi áp thuế 145% lên hàng Trung Quốc, ông Trump từng phải miễn trừ đặc biệt cho mặt hàng điện tử, chỉ đánh thuế 20%, thừa nhận phần nào tác động tiêu cực của thuế cao đối với nền kinh tế Mỹ.
Tháng 5 vừa qua, Washington và Bắc Kinh đã đồng ý giảm thuế xuống 30% và 10% tương ứng, giúp thị trường hai nước phục hồi. Nhưng sự hòa hoãn này đã nhanh chóng tan vỡ.
Ông Trump cho rằng sự “thù địch thương mại” của Trung Quốc “xuất hiện từ hư không”, song thực tế căng thẳng đã âm ỉ nhiều tháng. Mỹ yêu cầu Trung Quốc tăng xuất khẩu nam châm đất hiếm – điều Bắc Kinh bị cáo buộc không thực hiện. Đáp lại, Trump hạn chế bán công nghệ Mỹ cho Trung Quốc, bao gồm cả chip AI của Nvidia, dù sau đó một phần lệnh cấm được dỡ bỏ.
Gần đây, Mỹ tuyên bố sẽ đánh phí lên hàng hóa vận chuyển bằng tàu Trung Quốc, khiến Bắc Kinh trả đũa bằng biện pháp tương tự áp dụng với tàu Mỹ – có hiệu lực ngay thứ Sáu vừa qua.
ÔngTrump đã cho thấy không có giới hạn nào cho mức thuế mà ông sẵn sàng áp lên Trung Quốc, và Chủ tịch Tập Cận Bình cũng không hề tỏ ra nhân nhượng trong cách đáp trả.
