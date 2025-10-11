Thị trường tiền điện tử bốc hơi khoảng 10 tỷ USD chỉ trong một ngày

Thị trường tiền điện tử đã suy yếu kể từ thứ Sáu 10/10. Theo Coinglass, khoảng 10 tỷ đô la đã bị xóa sổ trong 24 giờ qua, đánh dấu làn sóng thanh lý lớn nhất kể từ ít nhất là đầu tháng Tư - Bloomberg cho biết.

Đặc biệt, trong những giờ cuối cùng sau phát biểu của Trump, các nhà giao dịch đã thanh lý các vị thế trị giá hơn 7 tỷ USD.

Trước đó, ông Trump đã tuyên bố Mỹ sẽ áp thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc vào hoặc trước ngày 1/11, với lý do "lập trường thương mại hung hăng" của Trung Quốc.

Động thái này được xem là sự leo thang mạnh mẽ nhất kể từ khi hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đạt thỏa thuận “đình chiến thuế quan” hồi đầu năm.

Thông báo của ông Trump đưa ra sau khi Bắc Kinh siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm - các khoáng chất thiết yếu cho sản xuất thiết bị điện tử.

Trong tuyên bố trên, ông Trump cũng đe dọa hủy cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra cuối tháng này tại Hàn Quốc.



