Mỹ, Trung trả đũa lẫn nhau, chiến tranh thương mại lan ra đại dương
V.N (Theo Reuters)
14/10/2025 2:50 PM (GMT+7)
Mỹ và Trung Quốc hôm thứ Ba đã bắt đầu áp dụng thêm các khoản phí cảng đối với các hãng vận tải biển - những đơn vị vận chuyển mọi thứ từ đồ chơi Giáng sinh đến dầu thô - biến đại dương thành một mặt trận mới trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Trung Quốc cho biết họ đã bắt đầu thu các khoản phí đặc biệt đối với những tàu thuộc sở hữu, điều hành, đóng hoặc mang cờ Mỹ, nhưng làm rõ rằng các tàu do Trung Quốc đóng sẽ được miễn trừ.
Trung Quốc cho biết các khoản thuế của họ nhằm mục đích bảo vệ ngành vận tải biển của nước này khỏi các biện pháp "phân biệt đối xử" và áp dụng cho các tàu do Mỹ sở hữu, vận hành, đóng hoặc treo cờ nhưng không áp dụng cho tàu do Trung Quốc đóng.
Động thái này nhằm trả đũa việc Mỹ áp dụng các loại phí đối với tàu thuyền Trung Quốc, mà Washington cho rằng nhằm mục đích hỗ trợ các công ty vận tải biển của Mỹ.
Theo đài truyền hình nhà nước CCTV, Trung Quốc đã công bố chi tiết các quy định miễn trừ, bao gồm cả các tàu rỗng vào xưởng tàu Trung Quốc để sửa chữa. Khoản phí cảng bổ sung do Trung Quốc áp đặt sẽ được thu tại cảng đầu tiên mà tàu cập trong một chuyến hành trình, hoặc trong năm chuyến đầu tiên trong vòng một năm, tính theo chu kỳ thanh toán hàng năm bắt đầu từ ngày 17/4.
Đầu năm nay, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch áp dụng các khoản phí này đối với tàu có liên hệ với Trung Quốc nhằm làm giảm sự thống trị của nước này trong ngành hàng hải toàn cầu và thúc đẩy ngành đóng tàu Mỹ.
Một cuộc điều tra được tiến hành dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden trước đó kết luận rằng Trung Quốc đã sử dụng các chính sách và biện pháp không công bằng để thống trị các lĩnh vực hàng hải, hậu cần và đóng tàu toàn cầu - mở đường cho việc áp đặt các biện pháp trừng phạt nói trên.
Tuần trước, Trung Quốc đáp trả bằng cách tuyên bố sẽ áp dụng các khoản phí cảng tương tự đối với tàu có liên hệ với Mỹ, bắt đầu cùng ngày các khoản phí của Mỹ có hiệu lực.
Theo giới phân tích, hãng vận tải container COSCO của Trung Quốc (mã 601919.SS) sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, gánh gần một nửa tổng chi phí dự kiến 3,2 tỷ USD phát sinh từ các khoản phí này vào năm 2026.
Trong một động thái liên quan, Bắc Kinh hôm thứ Ba cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với năm công ty con của tập đoàn đóng tàu Hàn Quốc Hanwha Ocean có liên hệ với Mỹ, với cáo buộc các công ty này “đã hỗ trợ và hợp tác” trong cuộc điều tra của Washington về các hoạt động thương mại của Trung Quốc.
Đồng thời, Trung Quốc cũng mở cuộc điều tra riêng về việc cuộc điều tra của Mỹ đã ảnh hưởng như thế nào đến các ngành hàng hải và đóng tàu của nước này.
Áp lực cước vận tải
“Hình thức ‘ăn miếng trả miếng’ này khiến hai nền kinh tế rơi vào vòng xoáy thuế hàng hải, có nguy cơ làm méo mó dòng chảy vận tải toàn cầu,” công ty môi giới tàu biển Xclusiv Shipbrokers Inc. tại Athens nhận định trong một báo cáo.
Một chuyên gia tư vấn tại Thượng Hải, người hỗ trợ các công ty quốc tế trong quan hệ thương mại với Trung Quốc, cho rằng các khoản phí mới này có thể không gây ra gián đoạn lớn cho ngành, và phần chi phí tăng thêm nhiều khả năng sẽ được phản ánh vào giá hàng hóa, các doanh nghiệp vẫn tìm được cách thích ứng.
Mỹ hôm thứ Sáu vừa rồi đã công bố miễn trừ tạm thời cho các công ty thuê dài hạn tàu do Trung Quốc vận hành, chở khí ethane và LPG của Mỹ, hoãn việc áp phí cảng cho họ đến ngày 10/12.
Tuy nhiên, công ty theo dõi tàu Vortexa cho biết vẫn còn 45 tàu chở LPG loại VLGC - tương đương 11% tổng số đội tàu - sẽ chịu các khoản phí cảng do Trung Quốc áp dụng, theo chuyên gia Samantha Hartke của Vortexa tại khu vực châu Mỹ.
Theo báo cáo của Clarksons Research, các khoản phí mới có thể ảnh hưởng đến đội tàu chở dầu chiếm 15% công suất toàn cầu. Nhà phân tích Omar Nokta của Jefferies ước tính khoảng 13% tàu chở dầu thô và 11% tàu container trên toàn thế giới sẽ bị tác động.
Các quan chức Mỹ cảnh báo rằng những quốc gia bỏ phiếu ủng hộ kế hoạch của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thuộc Liên Hợp Quốc nhằm giảm phát thải khí nhà kính từ vận tải biển trong tuần này có thể đối mặt với các biện pháp trừng phạt, cấm cảng hoặc tăng phí tàu. Trung Quốc đã công khai ủng hộ kế hoạch của IMO.
“Việc vũ khí hóa cả chính sách thương mại lẫn chính sách môi trường cho thấy vận tải biển đã không còn là kênh trung lập của thương mại toàn cầu, mà trở thành công cụ trực tiếp của quyền lực quốc gia” - Xclusiv nhận định.
Cổ phiếu của COSCO niêm yết tại Thượng Hải tăng hơn 2% trong phiên giao dịch sáng thứ Ba. Công ty cho biết hội đồng quản trị đã phê duyệt kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá tối đa 1,5 tỷ nhân dân tệ (tương đương 210,3 triệu USD) trong ba tháng tới nhằm duy trì giá trị doanh nghiệp và bảo vệ lợi ích cổ đông. COSCO hiện chưa đưa ra bình luận trước yêu cầu của Reuters về các khoản phí cảng này.
