Kinh tế toàn cầu tránh được điều tồi tệ nhất, IMF lạc quan nâng dự báo tăng trưởng

Kinh tế toàn cầu đã tránh được điều tồi tệ nhất. Ảnh: IMF.

IMF hiện dự báo tăng trưởng GDP thực toàn cầu năm 2025 đạt 3,2%, cao hơn so với mức dự báo 3,0% hồi tháng 7 và 2,8% hồi tháng Tư - khi ông Trump áp dụng thuế “có đi có lại” trên diện rộng và cuộc leo thang trả đũa với Trung Quốc bùng phát. Tổ chức này dự kiến tăng trưởng toàn cầu năm 2026 đạt 3,1%, không thay đổi so với dự báo tháng 7.

Theo nhà kinh tế trưởng IMF Pierre-Olivier Gourinchas, bên cạnh mức thuế thấp hơn dự kiến, sản lượng toàn cầu được hỗ trợ bởi khu vực tư nhân linh hoạt - họ đã đẩy mạnh nhập khẩu sớm, nhanh chóng tái cấu trúc chuỗi cung ứng - cùng đồng USD yếu hơn, chính sách tài khóa mở rộng ở châu Âu và Trung Quốc, và bùng nổ đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Gourinchas nhận định: “Tóm lại, tình hình không tệ như chúng ta lo sợ, nhưng vẫn xấu hơn so với một năm trước và chưa đạt mức cần thiết” - ông nói trước thềm cuộc họp thường niên IMF và Ngân hàng Thế giới tuần này.

Tuy nhiên, hôm thứ Sáu 9/10, ông Trump đã phá vỡ sự bình ổn tương đối, khi đe dọa áp thuế 100% với hàng hóa Trung Quốc - chồng lên mức thuế trung bình hiện nay 55%, để đáp trả việc Bắc Kinh mở rộng mạnh mẽ các hạn chế xuất khẩu đất hiếm. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết hôm thứ Hai rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra nhằm xoa dịu nguy cơ leo thang thành một cuộc chiến thương mại lớn giữa Mỹ và Trung Quốc.

“Rõ ràng, nếu kịch bản này xảy ra, đó sẽ là rủi ro rất đáng kể cho kinh tế toàn cầu” - kinh tế gia Gourinchas nói, đồng thời cảnh báo việc leo thang có thể cắt giảm mạnh dự báo tăng trưởng và gia tăng tình trạng bất ổn khiến đầu tư và chi tiêu chững lại.

Theo một kịch bản rủi ro tiêu cực mà IMF mô phỏng, nếu thuế nhập khẩu tăng thêm 30 điểm phần trăm đối với hàng Trung Quốc, và tăng thêm 10 điểm phần trăm với Nhật Bản, khu vực đồng euro và các nền kinh tế mới nổi châu Á, tăng trưởng toàn cầu năm 2026 sẽ giảm 0,3 điểm phần trăm, và tác động tiêu cực có thể vượt 0,6 điểm phần trăm vào năm 2028.

Khi tính đến các yếu tố bất lợi khác như kỳ vọng lạm phát và lãi suất cao hơn, nhu cầu với tài sản Mỹ yếu đi, IMF cho biết GDP toàn cầu có thể giảm tới 1,2 điểm phần trăm vào năm 2026 và 1,8 điểm phần trăm vào năm 2027.

Tăng trưởng Mỹ vẫn ổn định

Dưới kịch bản cơ sở, triển vọng của Mỹ vẫn vững vàng, với tăng trưởng năm 2025 đạt 2,0%, nhỉnh hơn mức dự báo 1,9% hồi tháng 7. Dự báo tăng trưởng năm 2026 đạt 2,1%, cũng tăng nhẹ nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mức 2,8% của năm 2024.

IMF cho biết mức thuế thấp hơn lo ngại, gói cắt giảm thuế của đảng Cộng hòa, điều kiện tài chính nới lỏng, cùng làn sóng đầu tư AI là các yếu tố chính giúp hỗ trợ tăng trưởng Mỹ.

Kinh tế châu Âu, Nhật Bản và Mỹ Latin cũng cải thiện nhẹ

Tăng trưởng của khu vực đồng euro được IMF nâng lên 1,2% từ 1,0% hồi tháng 7, nhờ mở rộng tài khóa ở Đức và đà tăng mạnh mẽ tiếp tục tại Tây Ban Nha.

Nhật Bản, vốn đã tăng tốc thương mại trong nửa đầu năm để tránh thuế Mỹ, được nâng mạnh dự báo tăng trưởng lên 1,1% từ 0,7%, nhờ tăng lương và tiêu dùng nội địa mạnh hơn. Mức này sẽ chậm lại vào năm 2026, giảm về 0,6%, song vẫn cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo tháng 7.

IMF cũng nâng dự báo tăng trưởng 2025 của khu vực Mỹ Latin và Caribe lên 2,4% từ 2,2%, chủ yếu nhờ Mexico - nền kinh tế lớn thứ hai khu vực, được nâng 0,8 điểm phần trăm lên 1,0%.

Triển vọng Trung Quốc vẫn “đáng lo ngại”

IMF giữ nguyên dự báo tăng trưởng Trung Quốc năm 2025 ở mức 4,8% - chủ yếu do xuất khẩu tăng, nhưng cảnh báo mức tăng này khó duy trì; và 4,2% cho năm 2026.

Gourinchas viết trong blog kèm báo cáo: Triển vọng của Trung Quốc vẫn đáng lo ngại, khi lĩnh vực bất động sản vẫn mong manh sau 4 năm kể từ khi bong bóng vỡ. Rủi ro tài chính đang gia tăng khi đầu tư địa ốc tiếp tục giảm, nhu cầu tín dụng yếu, và nền kinh tế đứng trước bờ vực bẫy nợ –-giảm phát.”

Lạm phát toàn cầu

IMF giữ nguyên dự báo lạm phát toàn cầu ở mức 4,2% cho năm 2025 và 3,7% cho năm 2026, song lưu ý mức độ chênh lệch giữa các quốc gia.

Mỹ có thể ghi nhận lạm phát tăng khi các doanh nghiệp bắt đầu chuyển chi phí thuế quan sang người tiêu dùng,

Trong khi đó Trung Quốc, Ấn Độ và Thái Lan được hạ dự báo lạm phát do tăng trưởng yếu hơn.