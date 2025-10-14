Người Mỹ bị lừa hàng trăm triệu USD mỗi năm vì các ATM tiền ảo

Các khách hàng Fran Bates và Myndi Jordan bên ATM Bitcoin ở Fort Worth. Ảnh từ camera của cảnh sát.

Khi bà Fran Bates bước vào một trạm xăng ở khu vực Fort Worth (Texas) tháng 6/2024, bà tin rằng giọng nói ở đầu dây bên kia là nhân viên ngân hàng, và chiếc máy mà bà đang cho vào hơn 23.000 USD sẽ giúp “bảo vệ” tiền của mình.

Nhưng cả hai điều đó đều là giả.

Giọng nói là của một kẻ lừa đảo - nhiều khả năng đang gọi từ nước ngoài. Chiếc máy là máy ATM Bitcoin, một trong hơn 45.000 máy trên khắp nước Mỹ. Hôm đó, người phụ nữ 85 tuổi trở thành nạn nhân của một kiểu lừa đảo đang ngày càng phổ biến: Dụ người cao tuổi nạp tiền mặt vào máy ATM tiền số.

Bà Bates cho rằng đó là "một trải nghiệm kinh khủng". Kẻ lừa đảo khiến bà tin rằng bà sắp mất toàn bộ tiền tiết kiệm, và trong 2 ngày, hắn khiến bà rút hơn 40.000 USD tiền mặt rồi nạp vào chiếc máy với sự hướng dẫn chi tiết qua điện thoại. Hắn thậm chí còn đặt xe đưa bà đến tận trạm xăng.

Nghe thật khó tin - bà Bates sau đó cho biết. “Nếu nghe câu chuyện này, bạn sẽ tự hỏi, sao bà ấy không nhận ra?’Nhưng khi ở trong tình huống đó, bạn không thấy được đâu. Họ điều khiển bạn hoàn toàn”.

“Phương thức ưa thích số một” của tội phạm

Theo FBI, các vụ lừa đảo qua máy ATM Bitcoin đã khiến người Mỹ thiệt hại gần 250 triệu USD trong năm 2024, gấp đôi năm trước đó. Tổ chức AARP cảnh báo 38 triệu thành viên rằng máy ATM Bitcoin đang trở thành công cụ được tội phạm ưa chuộng nhất.

Máy ATM Bitcoin cho phép người dùng nạp tiền mặt và gửi đến ví điện tử ở bất kỳ đâu trên thế giới chỉ trong vài phút. Một khi giao dịch hoàn tất, tiền gần như không thể thu hồi, khiến hình thức này trở nên lý tưởng cho kẻ lừa đảo.

“Yêu cầu thanh toán bằng tiền số giờ dây là cách ưa thích số một của tội phạm” - bà Amy Nofziger, Giám đốc hỗ trợ nạn nhân lừa đảo của AARP, cho biết. “Đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng”.

Các công ty bị kiện, chính quyền vào cuộc

Tháng trước, Văn phòng Tổng chưởng lý Washington D.C. đã kiện Athena Bitcoin, một trong những nhà cung cấp máy ATM Bitcoin lớn nhất nước Mỹ, cáo buộc công ty “thu lợi hàng trăm nghìn USD phí ẩn từ các nạn nhân bị lừa đảo”.

Đơn kiện nói rằng 93% giao dịch trên thiết bị của Athena ở D.C. là “gian lận hoàn toàn”, với tuổi trung bình của nạn nhân là 71 tuổi.

Athena phủ nhận cáo buộc, khẳng định họ có “các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt, hướng dẫn minh bạch và cảnh báo nổi bật”.

Một số bang như Iowa cũng đã kiện các công ty tương tự - gồm Bitcoin Depot và CoinFlip - với cáo buộc họ là “đối tác thầm lặng” của bọn lừa đảo khi thu phí cao từ mỗi vụ gian lận.

Các công ty này đều phủ nhận, cho biết đa số giao dịch là hợp pháp và họ có quy trình cảnh báo, yêu cầu xác minh ID cũng như hoàn phí cho nạn nhân trong trường hợp bị lừa.

Phép màu hiếm hoi giữa chuỗi lừa đảo

Hầu hết nạn nhân không bao giờ lấy lại được tiền. Nhưng câu chuyện của bà Bates là ngoại lệ.

Một khách hàng khác tên Myndi Jordan đã nhìn thấy bà nạp hàng nghìn USD vào máy ATM Bitcoin trong trạm xăng - và lập tức gọi cảnh sát. Jordan, người từng là nạn nhân của lừa đảo danh tính, nhận ra ngay đây là trò lừa.

Nhờ Jordan và Trung úy James Stewart của Sở cảnh sát White Settlement, giao dịch được dừng lại chỉ một giây trước khi bà Bates bấm “Hoàn tất”.

“Đừng bấm gì cả!” - Stewart hét lên trong đoạn video từ camera đeo trên người.

Vài ngày sau, ông Stewart liên hệ với công ty vận hành máy và đích thân mang tấm séc hoàn tiền trao lại cho bà Bates. Và đó là một số rất ít trường hợp may mắn.

Siết chặt quy định ATM tiền điện tử

Khi chính quyền Trump nới lỏng việc giám sát ngành công nghiệp tiền điện tử, một số thượng nghị sĩ Mỹ đã tìm cách siết chặt quy định đối với máy ATM tiền điện tử – nhưng phần lớn đều không thành công.

Một đề xuất bao gồm giới hạn giao dịch do Thượng nghị sĩ Dân chủ Dick Durbin của Illinois khởi xướng, cuối cùng đã không được đưa vào luật tiền điện tử mà Tổng thống Donald Trump đã ký thành luật vào tháng 7.

Ở cấp tiểu bang, ít nhất sáu cơ quan lập pháp khác đã đưa ra các dự luật có thể thắt chặt các quy định về ATM tiền điện tử.

Các cơ quan thực thi pháp luật cho biết ngay cả khi không có luật mới, các công ty ATM tiền điện tử vẫn nên thay đổi chính sách của mình để ngăn chặn lừa đảo tốt hơn và giúp đỡ nạn nhân.

Chad Colston thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Linn, nơi đã xử lý một số vụ lừa đảo ở bang Iowa, cho biết: "Nếu họ thực sự quan tâm và đang điều hành một doanh nghiệp hợp pháp, họ sẽ làm gì đó để cố gắng bảo vệ những người này".



