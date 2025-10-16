“Đòn hiểm” từ ông Trump: Cấm bay qua Nga, hàng không Trung Quốc lo hỗn loạn chuyến bay và giá vé tăng vọt
V.N (Theo CNN)
16/10/2025 2:44 PM (GMT+7)
Các hãng hàng không lớn của Trung Quốc đã kêu gọi chính quyền Trump từ bỏ kế hoạch cấm họ bay qua không phận Nga trên các chuyến bay đến Mỹ, cho rằng biện pháp này sẽ kéo dài thời gian bay, làm tăng giá vé và có thể khiến một số đường bay bị gián đoạn.
Tuần trước, Bộ Giao thông Vận tải Mỹ (USDOT) đã đề xuất lệnh cấm các hãng hàng không Trung Quốc bay qua Nga trên các tuyến giữa Trung Quốc và Mỹ, với lý do việc rút ngắn thời gian bay nhờ đi qua Nga khiến các hãng hàng không Mỹ gặp bất lợi cạnh tranh.
6 hãng hàng không Trung Quốc đã gửi thư phản đối đề ngày 14/10 gửi tới USDOT. China Eastern - một trong 6 hãng, nói rằng biện pháp này có thể khiến thời gian bay trên một số tuyến quan trọng của hãng kéo dài thêm từ 2 đến 3 giờ, làm tăng đáng kể nguy cơ lỡ chuyến nối và tiêu tốn thêm nhiều nhiên liệu.
Air China và China Southern cũng cho biết quyết định này sẽ gây ảnh hưởng bất lợi đến một số lượng lớn hành khách ở cả Mỹ và Trung Quốc.
China Southern ước tính ít nhất 2.800 hành khách dự kiến đi lại trong mùa cao điểm từ 1/11 đến 31/12 sẽ phải đặt lại vé, “đe dọa kế hoạch di chuyển của họ.”
Ở diễn biến khác, United Airlines kêu gọi chính quyền Trump mở rộng lệnh cấm đối với Cathay Pacific - hãng vẫn bay qua không phận Nga trên các tuyến từ Hồng Kông đến Mỹ - cùng các hãng hàng không khác có trụ sở tại Hồng Kông.
United cho biết các hạn chế liên quan đến Nga khiến hãng “gần như bị cấm nối lại các chuyến bay thẳng đến Trung Quốc trên những tuyến từng khai thác như Newark/New York, Washington D.C. và Chicago”.
Nga hiện cấm các hãng hàng không Mỹ và nhiều hãng nước ngoài khác bay qua không phận của mình để trả đũa việc Washington ban hành lệnh cấm máy bay Nga bay vào Mỹ hồi tháng 3/2022, sau khi cuộc chiến Ukraine bùng phát.
Các hãng hàng không Trung Quốc không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm này và đã tận dụng lợi thế đó để gia tăng thị phần so với các đối thủ không phải của Trung Quốc trên các tuyến bay quốc tế.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Sáu cho biết các hạn chế như vậy “không có lợi cho việc giao lưu nhân dân giữa hai nước”.
Hiệp hội Airlines for America - tổ chức thương mại lớn đại diện cho các hãng như American Airlines, Delta Air Lines và United Airlines - đã hoan nghênh nỗ lực của chính quyền Mỹ, nhưng đồng thời cũng kêu gọi USDOT tiếp tục “duy trì sự cân bằng trong số lượng chuyến bay chở khách giữa các hãng Mỹ và Trung Quốc, bảo đảm năng lực vận chuyển hành khách phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường”.
