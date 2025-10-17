Sẽ tăng vọt đầu năm 2026 - HSBC dự báo không thể tin nổi về giá vàng
V.N (Theo Reuters)
17/10/2025 7:08 PM (GMT+7)
HSBC hôm thứ Sáu 17/10 dự báo đợt tăng giá mạnh của vàng sẽ đẩy giá lên tới 5.000 USD/ounce vào năm 2026, được hỗ trợ bởi các rủi ro gia tăng và tác động của những nhà đầu tư mới tham gia thị trường.
Giá vàng giao ngay đã vượt mốc 4.300 USD/ounce vào thứ Năm và đang hướng tới tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 12/2008.
Đà tăng này được thúc đẩy bởi căng thẳng địa chính trị, hoạt động mua vàng mạnh của các ngân hàng trung ương, dòng vốn đổ vào các quỹ ETF, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất, cùng những bất ổn kinh tế liên quan đến thuế quan.
HSBC cho biết trong một báo cáo nghiên cứu: “Thị trường giá lên có khả năng tiếp tục đẩy giá vàng tăng cao trong nửa đầu năm 2026, và chúng ta hoàn toàn có thể thấy mức đỉnh 5.000 USD/ounce vào thời điểm nào đó trong giai đoạn này”.
Ngân hàng cũng nâng dự báo giá vàng trung bình năm 2025 lên 3.455 USD/ounce, từ mức 3.355 USD trước đó; đồng thời tăng dự báo trung bình năm 2026 lên 4.600 USD/ounce, so với ước tính cũ là 3.950 USD.
HSBC cho rằng giá vàng được hỗ trợ bởi rủi ro địa chính trị, sự bất ổn trong chính sách kinh tế, và nợ công ngày càng tăng. Ngân hàng dự báo với đà tăng mạnh trong nửa cuối năm 2025 và rủi ro gia tăng từ các nhà đầu tư mới, giá vàng sẽ duy trì ở mức cao và có thể tăng vọt thêm trong đầu năm 2026.
Tuy nhiên, HSBC cũng lưu ý biến động mạnh và sự điều chỉnh giá đáng kể có thể xảy ra trong nửa cuối năm 2026.
“Không giống như các đợt tăng giá trước, chúng tôi tin rằng nhiều nhà đầu tư mới lần này sẽ tiếp tục giữ vàng - không hẳn vì kỳ vọng lợi nhuận, mà bởi vai trò đa dạng hóa và ‘nơi trú ẩn an toàn’ của kim loại quý này” - ngân hàng nhận định.
HSBC cùng với các chuyên gia của Bank of America và Société Générale đều dự báo vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2026.
