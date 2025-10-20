Việt Nam có lợi thế trở thành điểm đến chiến lược của thương hiệu quốc tế

Ngành bán lẻ Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng đang trong dòng chảy hồi phục của thị trường toàn cầu.

Trong Quý 3/2025, chỉ số lưu lượng khách tham quan tại các Trung tâm Thương mại (TTTM) ở TP.HCM tắng, tiếp tục củng cố niềm tin thị trường.

Chất xúc tác mạnh mẽ cho dòng khách

Bà Trần Phạm Phương Quyên, Quản lý cấp cao Bộ phận Cho thuê bán lẻ Savills Việt Nam, chia sẻ, người tiêu dùng toàn cầu đang quay trở lại với cửa hàng như một điểm đến mua sắm - trải nghiệm - tương tác. Tại TP.HCM, các TTTM đang tận dụng hiệu quả công cụ đa dạng hóa sự kiện để duy trì và gia tăng sức hút.

Các sự kiện như trang trí theo mùa lễ hội (hè, tựu trường, Trung thu), workshop cho gia đình và trẻ em, hay các sự kiện triển lãm và ra mắt ấn phẩm đặc biệt, đã thu hút thêm lượng khách hàng đến tham quan, chụp hình và giao lưu. Đây là công cụ hiệu quả mà các chủ đầu tư đang vận dụng thường xuyên và ở quy mô toàn diện để duy trì sức hút, tạo sự khác biệt so với các trung tâm khác.

Dữ liệu Quý 3/2025 cho thấy lượng khách tham quan có sự phân hóa rõ rệt theo "tuổi đời" của TTTM tại TP.HCM. Các TTTM có tuổi đời hoạt động còn trẻ (mới khai trương 1-3 năm) vẫn đang trong giai đoạn tích lũy, ghi nhận mức tăng trưởng lưu lượng khách ấn tượng từ 35-40% so với cùng kì năm trước.

Trong khi đó, đối với những TTTM đã hoạt động lâu năm và có vị thế vững chắc, lưu lượng khách vẫn tăng trưởng ở khung thấp hơn, từ 15-30% so với cùng kì năm trước. Mức tăng này có được nhờ vào các nỗ lực nội tại như cải thiện không gian mua sắm, đón các thương hiệu mới, chương trình chăm sóc khách hàng VIP, cùng với các yếu tố vĩ mô như lượng khách quốc tế tăng và phát triển cơ sở hạ tầng khu vực.

Vẫn có một vài TTTM đang trong thời gian cải tạo các gian hàng (thường kéo dài 1 đến 5 tháng) để mong muốn xuất hiện lại ấn tượng với khách hàng, nhận thấy sự sụt giảm lưu lượng khách nhẹ 5% so với cùng kì quý trước.

Bán lẻ là "tài sản vận hành"

Sự tăng trưởng lưu lượng khách này phản ánh một thay đổi lớn trong tư duy đầu tư và vận hành: bán lẻ giờ đây được xem là một loại tài sản vận hành - nơi đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa vận hành, công nghệ, thương hiệu thuê và hiểu biết sâu sắc về hành vi khách hàng. Các TTTM hiện đại cần được quản lý như một hệ sinh thái hoàn chỉnh.

Bà Quyên nhận định: "Thị trường cho thuê bán lẻ trong vài năm tới sẽ dịch chuyển mạnh mẽ về chiều sâu tư vấn," và việc sử dụng dữ liệu, phân tích và công nghệ để lọc ra mặt bằng phù hợp nhất đang ngày càng trở nên quan trọng.

Hơn nữa, sự mở rộng của các nhãn hàng tại Việt Nam được củng cố bởi các yếu tố vĩ mô thuận lợi về chi phí và lao động. Cụ thể, theo Báo cáo Chỉ số Giá của Savills (Savills Property Price Index - SPPI) Quý II/2025, chi phí xây dựng duy trì sự ổn định, khi theo Sở Xây dựng TP.HCM, chỉ số giá xây dựng trong Quý 4/2024 duy trì ở mức 119 điểm, trong khi chỉ số giá vật liệu xây dựng giảm 2 điểm so với năm trước nhờ sự giảm giá của nhiều loại vật tư. Song song đó, lực lượng lao động Việt Nam trong Quý 2/2025 tăng 1%, đạt 53 triệu người, với ngành dịch vụ (liên quan trực tiếp đến bán lẻ) ghi nhận mức tăng mạnh nhất với thêm 472.000 lao động, cho thấy nguồn cung nhân lực đang dồi dào và dịch chuyển tích cực để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Nhìn chung, khách hàng ngày càng có thói quen sâu sắc đến TTTM để vui chơi, giải trí, ăn uống, mua sắm đặc biệt là các dịp Lễ nhờ vào điểm đến tích hợp tại một nơi.

“Lợi thế của Việt Nam là dân số trẻ, năng động và theo đuổi xu hướng mua sắm, cùng với chi phí vận hành hợp lý, đủ sức trở thành điểm đến chiến lược của các thương hiệu quốc tế. Dự kiến lưu lượng khách tham quan ghi nhận tại các TTTM tại TP.HCM ở Quý 4/2025 với nhiều cột mốc quan trọng cuối năm sẽ còn tiếp tục tăng trưởng”, bà Quyên nhấn mạnh.