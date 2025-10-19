Du lịch tàu biển Việt Nam tăng trưởng nhờ mở rộng cảng Cái Mép-Thị Vải

Cảng trọng điểm của du lịch tàu biển Việt Nam

Theo Travel and Tour World (TTW), những năm gần đây, Cái Mép – Thị Vải đã trở thành một trong những cảng đón tàu du lịch nhộn nhịp nhất Việt Nam. Năm 2024, cảng đã phục vụ nhiều hãng tàu nổi tiếng, đưa hàng nghìn du khách cao cấp đến Việt Nam. Tuy nhiên, việc thiếu quy định cụ thể cho phép tiếp nhận tàu quốc tế khiến các hoạt động vận hành gặp khó.



Tập đoàn du lịch tàu biển hàng đầu thế giới Royal Caribbean Group mới đây bày tỏ lo ngại khi hoạt động đón tàu tại Cái Mép – Thị Vải bị tạm ngừng do chưa hoàn tất thủ tục pháp lý. Tàu Ovation of the Seas chở hơn 4.000 hành khách dự kiến cập cảng giữa tháng 10/2025 có nguy cơ bị hoãn hoặc hủy, gây thiệt hại lớn cho cả du khách và doanh nghiệp.

Theo đó, Royal Caribbean đang kêu gọi chính phủ Việt Nam đẩy nhanh quá trình cấp phép và mở rộng chức năng cảng, đảm bảo hoạt động tàu biển diễn ra thông suốt và duy trì niềm tin với đối tác nước ngoài.

Để giải quyết, Sở Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu đã đề xuất triển khai giai đoạn thí điểm đón tàu quốc tế nhằm hoàn thiện quy trình hải quan, xuất nhập cảnh và dịch vụ hậu cần. Nếu được thông qua, bước đi này sẽ giúp Việt Nam duy trì đà tăng trưởng, củng cố hình ảnh là điểm đến tàu biển hàng đầu Đông Nam Á.



Ngoài ra, để tránh gián đoạn hoạt động, Saigontourist cũng đề xuất giải pháp sử dụng cảng container hoặc cảng hàng tổng hợp trong khu vực Cái Mép – Thị Vải để tạm thời đón tàu du lịch quốc tế. Cách làm linh hoạt này giúp giữ lịch trình đón khách, duy trì dòng khách quốc tế đến Việt Nam trong lúc chờ hoàn thiện thủ tục.

Lợi ích kinh tế và hướng phát triển tương lai

Du lịch tàu biển mang lại nguồn thu đáng kể không chỉ từ chi tiêu trực tiếp của hành khách (ăn uống, mua sắm, tham quan) mà còn thúc đẩy các ngành dịch vụ liên quan như vận tải, khách sạn và bán lẻ. Đặc biệt, nhóm khách tàu biển thường có mức chi tiêu cao, góp phần tăng doanh thu du lịch và lan tỏa lợi ích kinh tế đến cộng đồng địa phương.

Cảng Cái Mép – Thị Vải được đánh giá là "con át chủ bài" của Việt Nam trong lĩnh vực du lịch tàu biển. Tuy nhiên, để khai thác hết tiềm năng này, cần giải quyết nhanh chóng các vướng mắc pháp lý, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của tàu quốc tế.

Những kiến nghị từ Royal Caribbean và Saigontourist đã gióng lên hồi chuông cảnh báo, đồng thời mở ra cơ hội để Việt Nam hoàn thiện chính sách, đầu tư hạ tầng và khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch tàu biển thế giới.

Với khung pháp lý thuận lợi, cơ sở hạ tầng hiện đại và sự đồng lòng giữa nhà nước và doanh nghiệp, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành trung tâm du lịch tàu biển hàng đầu khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững và quảng bá hình ảnh quốc gia đến du khách toàn cầu, theo TTW.