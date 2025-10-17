80% giao dịch sang tay trong 1 năm: Chuyên gia cảnh báo gom hàng, thổi giá

Tại hội thảo “Thị trường bất động sản Việt Nam: Nhận diện những vấn đề bất cập và giải pháp” do VARS/VARS IRE tổ chức, cơ quan quản lý và các chuyên gia đã mổ xẻ các bất cập, đồng thời đề xuất gói giải pháp hướng tới mục tiêu minh bạch, cân bằng cung–cầu và bền vững dài hạn.

TS. Cấn Văn Lực cho rằng thị trường đang dần phục hồi nhưng “vẫn chứa đựng rủi ro nếu không kiểm soát thận trọng”.

Năm vấn đề nổi cộm của thị trường bất động sản

Đánh giá tổng thể tại sự kiện, TS. Cấn Văn Lực (Kinh tế trưởng BIDV, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính – tiền tệ Quốc gia) cho rằng thị trường đang dần phục hồi nhưng “vẫn chứa đựng rủi ro nếu không kiểm soát thận trọng”, nhất là khi tín dụng liên quan đến BĐS đã tăng nhanh trở lại, giúp tăng trưởng nhưng đồng thời kéo tỷ trọng cho vay BĐS cao hơn mặt bằng chung – điều có thể trở thành điểm yếu nếu lãi suất hoặc thanh khoản đảo chiều. Nhận định này phản ánh lo ngại về “rủi ro vận hành” trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đầu tư dàn trải và phụ thuộc vốn vay.

Từ thực tiễn số liệu và quan sát, TS. Lực chỉ ra năm vấn đề mấu chốt của thị trường hiện nay. Thứ nhất, giá nhà tăng quá nhanh so với thu nhập khiến khả năng tiếp cận nhà ở suy giảm; theo ông, một người Việt “phải tích lũy hơn 26 năm mới mua được nhà”, vượt xa mức bình quân thế giới. Thứ hai, cung–cầu lệch pha: tỷ trọng dự án trung–cao cấp áp đảo, trong khi nhà ở vừa túi tiền và bình dân thiếu trầm trọng. Thứ ba, BĐS du lịch – nghỉ dưỡng tiếp tục trầm lắng, hấp thụ thấp dù du lịch quốc tế phục hồi. Thứ tư, ứng dụng công nghệ trong phát triển, quản trị dự án còn yếu. Cuối cùng, chi phí đầu vào tăng và năng lực quản trị của một bộ phận doanh nghiệp còn hạn chế. Các ý này được ghi nhận đồng thuận rộng rãi tại hội thảo.

Đặc biệt, ông cảnh báo hiện tượng “gom hàng, thổi giá” và đầu cơ vẫn phổ biến: “Tỷ lệ đầu cơ cao khi 80% giao dịch được sang tay trong vòng một năm, trong khi ở các nước phát triển là từ ba đến năm năm”. Con số này là lời nhắc mạnh mẽ về tính ngắn hạn của dòng tiền săn lãi vốn, có thể tạo biến động giá lớn ở các chu kỳ sốt – xẹp.

Từ góc nhìn cơ quan quản lý, ông Vương Duy Dũng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường BĐS (Bộ Xây dựng) ghi nhận những tín hiệu tích cực: số dự án được chấp thuận/khởi công/triển khai tăng; thanh khoản và niềm tin cải thiện; các kênh vốn tín dụng, trái phiếu, FDI ổn định hơn. Tuy nhiên, hai vấn đề “nóng” nhất mà Chính phủ, Thủ tướng đặc biệt quan tâm là giá nhà neo cao và lệch pha cung-cầu. Cơ cấu giá BĐS chịu tác động của giá đất, chi phí xây dựng, hạ tầng, lãi vay, bán hàng và quản lý, trong đó “chi phí vốn tác động mạnh nhất”; dự án kéo dài càng làm chi phí vốn đội lên, đẩy giá thành tăng theo.

Bổ sung góc nhìn từ hiệp hội, TS. Nguyễn Văn Đính (Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, Chủ tịch VARS) nhấn mạnh ba “điểm nghẽn” xuyên suốt: pháp lý – tiếp cận vốn – cơ chế vận hành thị trường. Theo ông, muốn thị trường trở lại lành mạnh phải giải quyết đồng thời cả ba: gỡ vướng pháp lý để tăng cung, đa dạng hóa nguồn vốn với chuẩn mực định giá minh bạch, và cải thiện vận hành (dữ liệu, môi giới, kỷ luật thị trường).

Trên thực tế, “neo giá” thể hiện rõ ở phân khúc chung cư tại đô thị lớn: nhiều dự án mở bán có mặt bằng giá trên 100 triệu đồng/m², trong khi giao dịch thứ cấp đáng kể đến từ người mua căn nhà thứ hai trở lên với kỳ vọng giá còn tăng. Đây là hệ quả của thiếu hụt nguồn cung dài hạn ở phân khúc vừa túi tiền, cộng hưởng chi phí đầu vào tăng và thủ tục triển khai kéo dài.

Giảm giá nhà bằng cách nào?

Về giải pháp chính sách, TS. Cấn Văn Lực đề nghị nghiên cứu lộ trình áp thuế với người sở hữu căn nhà thứ hai, thứ ba – công cụ phổ biến để hạn chế đầu cơ ngắn hạn, định hướng dòng tiền về nhu cầu ở thật. Song song, cần “xem xét linh hoạt tỷ lệ cho vay” thay vì siết cứng; trong điều kiện định giá minh bạch, sát thực tế, có thể cho phép vay đến 70 - 80% trị giá tài sản đối với người mua nhà ở thực, qua đó hỗ trợ khả năng chi trả nhưng vẫn kiểm soát rủi ro hệ thống. Giải pháp này cần đi kèm chuẩn hóa dữ liệu và định giá để tránh kích hoạt vòng mới của “thổi giá”.

Đóng góp ý kiến về giải pháp, ông Vương Duy Dũng cho rằng, giá bất động sản được cấu thành bởi nhiều yếu tố: giá đất, chi phí xây dựng, chi phí đầu tư hạ tầng, chi phí lãi vay, chi phí bán hàng… Do đó, để giảm giá nhà, giải pháp đầu tiên là phải giảm được chi phí đầu vào…

Ở bình diện dài hạn, các chuyên gia đồng thuận rằng “hạ nhiệt” giá nhà chỉ bền vững khi tăng được nguồn cung chuẩn mục tiêu: nhà ở thương mại “giá phù hợp” và nhà ở xã hội. Điều này đòi hỏi ưu đãi đủ hấp dẫn (đất đai, tín dụng, thuế), quy hoạch quỹ đất đồng bộ hạ tầng, và cơ chế lựa chọn nhà đầu tư minh bạch – cạnh tranh. Nếu thiếu một trong các mảnh ghép trên, chương trình sẽ khó đạt quy mô đủ lớn để tạo tác động giảm giá.

Một điểm then chốt khác là dữ liệu thị trường. Khi thông tin dự án, sản phẩm, giao dịch được chuẩn hóa và công bố định kỳ, kỳ vọng giá ảo sẽ giảm và “sóng” đầu cơ khó hình thành. Nhiều ý kiến tại hội thảo đề nghị xây dựng cổng dữ liệu BĐS quốc gia kết nối từ trung ương đến địa phương, liên thông dữ liệu đất đai – nhà ở – tài chính, đồng thời quy định trách nhiệm cập nhật/kiểm chứng của chủ đầu tư, sàn giao dịch và môi giới. Cách làm này cũng từng giúp các thị trường phát triển rút ngắn chu kỳ “sốt đất”.

Như vậy có thể thấy rằng, muốn thị trường BĐS rời trạng thái “neo cao, lệch pha”, cần cùng lúc hạ chi phí đầu vào (thủ tục – thời gian – vốn), cơ cấu lại cung theo nhu cầu ở thật (đẩy mạnh nhà giá phù hợp/nhà ở xã hội), và thiết kế khung chính sách thuế – tín dụng – dữ liệu đủ mạnh để hạn chế đầu cơ, tăng minh bạch. Nếu ba trụ cột này được triển khai nhất quán, thị trường có cơ hội đi vào chu kỳ ổn định, lành mạnh và bền vững hơn trong giai đoạn 2026–2030.