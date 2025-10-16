Giá vàng thế giới hôm nay lập đỉnh mới, cổ phiếu châu Á tăng vọt, nhà đầu tư nên làm gì?

Giá vàng hôm nay 16/10 lập đỉnh mới do USD suy yếu và lo ngại địa chính trị

Căng thẳng thương mại leo thang giữa Bắc Kinh và Washington tiếp tục khiến nhà đầu tư tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn như vàng. Theo Reuters, giá vàng hôm nay vừa lập mức cao kỷ lục mới 4.234,41 USD/ounce. Giá vàng thế giới lập đỉnh nhờ được thúc đẩy bởi đồng USD suy yếu, căng thẳng địa chính trị kéo dài và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp cắt giảm lãi suất.

Chỉ số USD Index giảm gần 0,4%, khi bất ổn chính trị và kinh tế ở Mỹ – bao gồm tình trạng chính phủ đóng cửa bước sang tuần thứ hai – khiến đồng bạc xanh yếu đi, từ đó khiến vàng tiếp tục đà tăng.

Leo thang căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục làm dấy lên tâm lý lo ngại trên toàn cầu. Theo Reuters, các quan chức Mỹ ngày 15/10 cho biết Washington có thể đáp trả Bắc Kinh vì các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm mở rộng của Trung Quốc, vốn bị coi là “đe dọa chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Giới phân tích cảnh báo nếu căng thẳng này kéo dài, tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng – và trong bối cảnh bất ổn, vàng thường là kênh trú ẩn được ưa chuộng.

Trong khi đó, ở trong nước, giá vàng hôm nay 16/10 cũng tiếp tục tăng, thậm chí tăng từng giờ. Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 146 - 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 146 - 148 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,1 - 147,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146 - 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,4 - 148 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147 - 148 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Thị trường chứng khoán khởi sắc

Theo Reuters, thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng trong phiên giao dịch thứ Năm. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 0,8%, được dẫn dắt bởi cổ phiếu liên quan đến bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI). Thị trường Đài Loan tăng 1,4%; KOSPI của Hàn Quốc tăng 1,8%; còn chỉ số chứng khoán chuẩn của Úc tăng 1,1% – cả ba đều đạt mức cao lịch sử.

TSMC, nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới, dự kiến công bố báo cáo lợi nhuận vào cuối ngày, sau khi ASML (Hà Lan) – công ty sản xuất thiết bị cho ngành bán dẫn – báo cáo kết quả quý III vượt kỳ vọng nhờ bùng nổ đầu tư vào AI.

Cổ phiếu Hồng Kông và Trung Quốc đại lục cũng tăng điểm sau giai đoạn biến động đầu phiên, bất chấp ảnh hưởng tiêu cực từ căng thẳng thương mại.

Tại Mỹ, hợp đồng tương lai chứng khoán nhìn chung ổn định sau khi S&P 500 tăng 0,4% và Nasdaq tăng 0,6% trong phiên trước. Chỉ số bán dẫn Philadelphia SE tăng tới 3%, phản ánh tâm lý hứng khởi trong lĩnh vực công nghệ.

Các nhà đầu tư đang đặt cược vào “câu chuyện AI” và kết quả lợi nhuận khả quan của các ngân hàng lớn của Mỹ – yếu tố giúp củng cố niềm tin vào sức khỏe kinh tế. Dù vậy, phát biểu của ông Trump vào tối thứ Tư rằng Mỹ “đang trong một cuộc chiến thương mại với Trung Quốc” vẫn khiến thị trường cảnh giác.

Đồng USD giảm phiên thứ ba liên tiếp, mất 0,2% so với rổ tiền tệ chính, giảm 0,4% so với đồng yên Nhật xuống còn 150,51 yên, sát ngưỡng tâm lý quan trọng 150. Đồng bạc xanh cũng mất 0,4% so với franc Thụy Sĩ – một đồng tiền trú ẩn truyền thống khác – trong khi euro tăng 0,2% lên 1,1667 USD.

Một vài tín hiệu tích cực xuất hiện khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết việc gia hạn lệnh hoãn tăng thuế hiện tại là khả thi, đồng thời xác nhận Tổng thống Trump vẫn dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào cuối tháng này.

“Tình trạng đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa chấm dứt,” nhà phân tích cấp cao Kyle Rodda của Capital.com nhận định. “Căng thẳng chỉ có thể hạ nhiệt hoàn toàn khi Trung Quốc rút lại đe dọa hạn chế xuất khẩu đất hiếm và Mỹ đảo ngược kế hoạch tăng thuế lên 100% dự kiến vào ngày 1/11".

Các động thái thương mại mới của ông Trump cũng kéo giá dầu rời khỏi mức thấp nhất trong 5 tháng. Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 0,9% lên 62,48 USD/thùng, còn WTI tăng 0,9% lên 58,81 USD/thùng.

Ông Trump nói thêm rằng sau khi Ấn Độ ngừng mua dầu Nga, Washington sẽ vận động Trung Quốc làm điều tương tự, nhằm cắt giảm doanh thu năng lượng của Moscow và gia tăng sức ép buộc Nga đàm phán hòa bình tại Ukraine.

Nhà đầu tư nên làm gì?

Dù triển vọng trung – dài hạn của vàng và bạc vẫn được đánh giá “sáng sủa”, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng trong ngắn hạn, vì giá có thể biến động mạnh theo tin tức về thuế quan Mỹ - Trung và diễn biến của đồng USD, theo Live Mint.

Ông Manoj Kumar Jain, chuyên gia tại Prithvifinmart Commodity Research nhấn mạnh: “Chúng tôi dự báo giá vàng và bạc sẽ dao động mạnh trong tuần này do biến động của chỉ số USD, thị trường tài chính toàn cầu và xung đột thương mại Mỹ - Trung. Vàng có thể giao dịch trong vùng 3.980 – 4.280 USD/ounce, còn bạc trong vùng 48,50 – 53,50 USD/ounce".

Theo ông Jain, vàng có ngưỡng hỗ trợ (vùng giá sàn - nơi giá vàng có xu hướng ngừng giảm và bật lên lại) tại 4.184 và 4.140 USD/ounce; kháng cự (vùng trần giá - nơi giá vàng có xu hướng ngừng tăng và quay đầu giảm) tại 4.240 và 4.264 USD/ounce; trong khi bạc có ngưỡng hỗ trợ ở 50,80 và 50,35 USD/ounce, kháng cự ở 51,85 và 52,50 USD/ounce.

Ông Rahul Kalantri, Phó Chủ tịch phụ trách hàng hóa tại Mehta Equities, cũng nhận định vàng có ngưỡng hỗ trợ tại 4.170 – 4.140 USD/ounce; kháng cự tại 4.255 – 4.270 USD/ounce; còn bạc có ngưỡng hỗ trợ tại 51,90 – 52,60 USD, kháng cự tại 53,35 – 53,80 USD.

Nhìn chung, giới chuyên gia đồng thuận rằng vàng và bạc vẫn là kênh đầu tư an toàn trong môi trường kinh tế bất định, song biến động ngắn hạn sẽ lớn do ảnh hưởng từ đồng USD và căng thẳng Mỹ - Trung. Nhà đầu tư được khuyên chỉ nên mua khi giá điều chỉnh, đặt dừng lỗ chặt chẽ, và duy trì tỷ trọng kim loại quý ở mức hợp lý trong danh mục phòng thủ.