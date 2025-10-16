Giá nhà TP.HCM tiếp tục leo thang, người mua thực chuyển hướng về vùng ven

Giá nhà TP.HCM tiếp tục tăng phi mã

Thời gian gần đây, thị trường nhà ở TP.HCM ghi nhận dấu hiệu sôi động trở lại sau thời gian dài trầm lắng. Theo dữ liệu từ CBRE Việt Nam, hơn 2.500 căn hộ và 220 căn nhà thấp tầng được chào bán mới, gần gấp đôi so với tổng nguồn cung nửa đầu năm. Tuy nhiên, sự phục hồi này đi kèm với áp lực tăng giá mạnh mẽ, khiến người mua thực ngày càng khó tiếp cận nhà ở trong nội đô.

Bà Phạm Ngọc Thiên Thanh - Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn CBRE, cho biết giá bán sơ cấp trung bình tại TP.HCM đã lên đến 87 triệu đồng/m², tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. “Nguồn cung cải thiện nhưng vẫn quá ít so với nhu cầu thực, khiến giá nhà tiếp tục chịu áp lực tăng, cả ở thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp”, bà Thanh nhận định.

Cũng theo CBRE, khu Đông tiếp tục là “điểm nóng” khi chiếm hơn 75% tổng nguồn cung mới. Trong khi đó, nhóm dự án có giá từ 120 triệu đồng/m² trở lên chiếm tỉ trọng ngày càng lớn, đẩy thị trường nghiêng hẳn về phân khúc cao cấp. Trái lại, phân khúc trung cấp – vốn phục vụ nhóm người mua để ở – đang dần biến mất.

Giá nhà TP.HCM tiếp tục xu hướng tăng giá mạnh. Ảnh: Gia Linh

Trước diễn biến này, vùng ven TP.HCM như Bình Dương và Long An nổi lên như lựa chọn thay thế. Chỉ trong 9 tháng đầu năm, Bình Dương đã có gần 11.000 căn hộ mới được mở bán, mức giá phổ biến dưới 60 triệu đồng/m² – chỉ bằng một nửa so với TP.HCM. Nhờ quỹ đất rộng và hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện, khu vực này đang thu hút mạnh dòng vốn đầu tư cũng như người mua thực tìm nơi an cư.

Không chỉ căn hộ, nhà đất thấp tầng tại TP.HCM cũng bắt đầu có tín hiệu phục hồi sau giai đoạn dài trầm lắng. Quý III ghi nhận 220 căn mở bán mới – tăng gần 200% so với quý trước – chủ yếu ở khu Tây (Bình Tân, Bình Chánh). Giá sơ cấp giữ ở mức 303 triệu đồng/m², trong khi giá thứ cấp tăng mạnh 18% so với cùng kỳ năm ngoái do khan hiếm nguồn cung.

CBRE dự báo, trong quý cuối năm, thị trường TP.HCM có thể đón thêm 4.300 căn hộ và 750 căn thấp tầng mở bán mới. Nếu tính cả khu vực mở rộng gồm Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, tổng nguồn cung năm 2025 có thể đạt khoảng 22.000 căn hộ và 2.400 căn thấp tầng – quy mô lớn nhất trong ba năm gần đây.

Theo bà Phạm Ngọc Thiên Thanh, việc Chính phủ tháo gỡ pháp lý cho 86 dự án tại TP.HCM đến tháng 7/2025 là “chìa khóa” giúp thị trường khơi thông nguồn cung, giảm dần áp lực giá trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, quá trình này cần thêm thời gian để đi vào thực tế.



Giới chuyên gia cho rằng, sự chênh lệch giá rõ rệt giữa TP.HCM và vùng lân cận đang mở ra xu hướng dịch chuyển đầu tư ra các đô thị vệ tinh như Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Với mức giá chỉ bằng 30–50% so với TP.HCM, lại được hưởng lợi từ hạ tầng liên vùng, những khu vực này đang trở thành “vùng đệm” quan trọng cho nhu cầu nhà ở hợp túi tiền.

Trong bối cảnh giá nhà trung tâm tiếp tục leo thang, người mua trẻ và các gia đình có thu nhập trung bình đang tìm đến vùng ven để tìm kiếm cơ hội sở hữu nhà ở đầu tiên của mình – xu hướng được dự báo sẽ còn rõ nét hơn trong năm 2026.