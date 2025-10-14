Giá bạc hôm nay 14/10: trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá bạc hôm nay 14/10: Vượt mốc 52 USD/ounce, là "ngôi sao sáng" trong nhóm tài sản trú ẩn

Khảo sát lúc 10h sáng 14/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc ở mức 1.967.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.028.000 đồng/lượng (bán ra). So với phiên sáng 13/10, giá bạc tại đây đã tăng 59.000 đồng/lượng ở chiều mua và 61.000 đồng/lượng ở chiều bán, phản ánh xu hướng đi lên rõ rệt trong ngắn hạn.

Tại một số cửa hàng kinh doanh bạc khác trên địa bàn Hà Nội, giá bạc hiện đang được giao dịch ở 1.639.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.669.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 30.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cùng thời điểm hôm qua. Mức tăng này cho thấy thị trường trong nước đang phản ứng nhanh với đà tăng mạnh của giá bạc thế giới.



Tại Công ty Phú Quý, dòng sản phẩm bạc miếng Phú Quý 999 loại 1 lượng tiếp tục duy trì sức hút mạnh khi giá mua vào đạt 2.026.000 đồng/lượng và bán ra 2.089.000 đồng/lượng. So với phiên 13/10, mức giá này tăng 82.000 đồng ở chiều mua và 85.000 đồng ở chiều bán. Hiện chênh lệch giữa giá mua – bán duy trì ở mức 63.000 đồng/lượng, phản ánh nhu cầu thị trường khá sôi động.

Tương tự, các sản phẩm bạc thỏi Phú Quý 999 loại 10 lượng và 5 lượng cũng được niêm yết ở cùng mức giá: 2.026.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.089.000 đồng/lượng (bán ra) – tăng tương ứng 82.000 đồng và 85.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.

Đáng chú ý, dòng đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 – sản phẩm được đánh giá là cao cấp nhất trong nhóm bạc trang sức – cũng tăng mạnh. Sáng nay, giá mua vào đạt 2.026.000 đồng/lượng trong khi giá bán ra lên tới 2.384.000 đồng/lượng, tức tăng lần lượt 82.000 đồng và 97.000 đồng/lượng so với ngày 13/10.

Bên cạnh đó, bạc thỏi Phú Quý 999 quy cách 1 kg hiện được giao dịch ở mức 54.026.532 đồng/kg (mua vào) và 55.706.527 đồng/kg (bán ra). Như vậy, mỗi kg bạc tăng 2.186.662 đồng ở chiều mua và 2.266.661 đồng ở chiều bán, nâng chênh lệch mua – bán lên 1.679.995 đồng/kg – mức cao đáng chú ý trong thời gian gần đây.

Giá bạc tại TP.HCM tăng tương đồng với Hà Nội

Cùng diễn biến với thị trường phía Bắc, giá bạc hôm nay 14/10 tại TP. Hồ Chí Minh sáng 14/10 cũng bật tăng. Mức giá hiện niêm yết 1.641.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.675.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 30.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng hôm qua.

Giới quan sát cho rằng, xu hướng tăng đồng loạt tại hai trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước cho thấy tâm lý tích cực của nhà đầu tư trong nước, đồng thời phản ánh sự lan tỏa của đà tăng giá bạc trên thị trường quốc tế.

Giá bạc hôm nay 14/10 trên thế giới vượt mốc 52 USD/ounce – cao nhất trong hơn 10 năm

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay sáng 14/10 đạt 52,63 USD/ounce, tăng mạnh 2,35 USD so với phiên liền trước (50,28 USD/ounce). Nếu quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá này tương đương khoảng 1.381.000 – 1.387.000 đồng/ounce.

Đáng chú ý, theo chuyên gia phân tích James Hyerczyk, đây là lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ, giá bạc vượt ngưỡng 49,81 USD/ounce – mức trần dài hạn từng được coi là “đỉnh lịch sử” của thị trường kim loại quý. Ông nhận định, cú bứt phá này là kết quả của dòng tiền mạnh đổ vào các tài sản trú ẩn, khi giới đầu tư toàn cầu đang tìm kiếm kênh bảo toàn giá trị giữa bối cảnh kinh tế thế giới đầy bất ổn.



Theo ông Hyerczyk, lực mua trên thị trường bạc vẫn chiếm ưu thế rõ rệt, tuy nhiên, hướng đi trong thời gian tới sẽ phụ thuộc lớn vào chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Dữ liệu từ CME FedWatch Tool cho thấy, giới giao dịch hiện đặt cược 95% khả năng FED sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 29/10 sắp tới. Triển vọng cắt giảm lãi suất này khiến các tài sản phi lợi suất như bạc và vàng trở nên hấp dẫn hơn, do chi phí cơ hội nắm giữ giảm xuống.

Tuy nhiên, việc chính phủ Mỹ vẫn trong tình trạng đóng cửa sang tuần thứ tư đã khiến nhiều báo cáo kinh tế quan trọng – bao gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 – bị hoãn công bố, làm thị trường thiếu dữ liệu định hướng rõ ràng để dự báo xu hướng dài hạn.

Giới đầu tư chờ đợi tín hiệu từ Chủ tịch FED Jerome Powell

Tâm điểm của thị trường hiện hướng về bài phát biểu sắp tới của Chủ tịch FED Jerome Powell. Nếu ông Powell thể hiện quan điểm ưu tiên ổn định việc làm hơn kiểm soát lạm phát, nhà đầu tư có thể kỳ vọng vào một chính sách mềm mỏng hơn từ FED. Điều này thường là chất xúc tác quan trọng giúp giá bạc và vàng tiếp tục tăng trong ngắn hạn.

Theo nhiều chuyên gia, trong trường hợp FED thực sự chuyển sang lộ trình nới lỏng tiền tệ, giá bạc có thể duy trì đà tăng và tiến sát mốc 55 USD/ounce trong những tuần tới. Ngược lại, nếu các chỉ báo kinh tế Mỹ khởi sắc hơn dự kiến, bạc có thể đối mặt với áp lực chốt lời mạnh từ giới đầu cơ.

Bạc – “ngôi sao sáng” trong nhóm tài sản trú ẩn

Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu biến động, bạc đang trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng tiền đầu tư. Không chỉ nhờ giá trị trú ẩn tương tự vàng, bạc còn được hưởng lợi từ nhu cầu công nghiệp tăng mạnh trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, sản xuất pin và linh kiện điện tử.

Giới phân tích nhận định, sự kết hợp giữa yếu tố trú ẩn và công nghiệp hóa đang tạo ra động lực kép cho giá bạc. Đây cũng là nguyên nhân khiến bạc tăng giá mạnh hơn vàng trong nhiều phiên gần đây.



Các chuyên gia dự báo, nếu FED tiếp tục hạ lãi suất trong tháng 10, đà tăng của bạc có thể được duy trì và mở rộng. Tuy nhiên, thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn khi giá đã tăng nhanh trong thời gian ngắn.

Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, bạc vẫn là một trong những tài sản được giới đầu tư toàn cầu ưu tiên nắm giữ, đóng vai trò phòng vệ trước biến động lãi suất, lạm phát và rủi ro kinh tế. Với việc giá bạc thế giới vượt mốc 52 USD/ounce – mức cao nhất trong hơn 10 năm – thị trường kim loại quý đang bước vào giai đoạn mới đầy kỳ vọng.



Giá bạc hôm nay 14/10 cho thấy xu hướng tăng mạnh đồng loạt từ thị trường quốc tế đến trong nước, phản ánh tâm lý lạc quan của giới đầu tư trước khả năng FED hạ lãi suất. Với những tín hiệu tích cực từ dòng tiền và bối cảnh kinh tế toàn cầu chưa ổn định, bạc nhiều khả năng sẽ tiếp tục là tâm điểm của thị trường kim loại quý trong thời gian tới.