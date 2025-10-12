Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước những biến động mạnh trên thị trường kim loại quý toàn cầu suốt thời gian qua.

Giá bạc hôm nay 12/10: Ổn định trên thị trường thế giới, trong nước giảm nhẹ

Giá bạc hôm nay 12/10 ở trong nước giảm nhẹ tại một số thương hiệu lớn

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 12/10 giảm nhẹ so với phiên trước, hiện được niêm yết ở mức 1.908.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.967.000 đồng/lượng (bán ra) tại khu vực Hà Nội.

Diễn biến này cho thấy đà tăng mạnh trước đó đã phần nào chững lại khi thị trường kim loại quý có dấu hiệu hạ nhiệt, nhà đầu tư tạm thời chuyển hướng sang trạng thái quan sát. Mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán của Phú Quý duy trì ở khoảng 59.000 đồng/lượng – một biên độ tương đối ổn định so với giai đoạn biến động mạnh hồi đầu tháng 10.

Khảo sát tại các địa điểm kinh doanh bạc khác ở Hà Nội cho thấy giá bạc trong nước hiện giữ nguyên ở cả hai chiều mua – bán, không ghi nhận thay đổi đáng kể. Cụ thể, bạc đang được niêm yết ở mức 1.609.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.639.000 đồng/lượng (bán ra).

Sự ổn định này phản ánh mức cầu tương đối cân bằng giữa giới đầu tư và người tiêu dùng, đặc biệt trong bối cảnh thị trường vàng, bạc trong nước thời gian gần đây thường xuyên ghi nhận những phiên biến động mạnh theo diễn biến thế giới.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc có xu hướng tương tự Hà Nội. Hiện bạc đang được giao dịch ở mức 1.611.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.645.000 đồng/lượng (bán ra). Sự đồng pha giữa hai trung tâm kinh tế lớn cho thấy thị trường kim loại quý trong nước vẫn duy trì sự gắn kết và phản ứng tương đối chậm trước biến động quốc tế – điều thường thấy khi thị trường đang trong trạng thái “nghỉ lấy đà” sau một chuỗi tăng mạnh.

Ở chiều ngược lại, giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết hiện vào khoảng 1,58 triệu đồng/lượng, tức cao hơn giá trong nước khoảng 25%. Đây là một mức chênh lệch khá lớn, vượt xa khoảng cách thường thấy giữa giá nội địa và quốc tế – vốn chỉ dao động quanh 10-15% với mặt hàng bạc. Chênh lệch cao như vậy cho thấy sức mua trong nước yếu hơn đáng kể, đồng thời phản ánh xu hướng “thận trọng chờ điều chỉnh” của nhà đầu tư Việt Nam.

Giá bạc hôm nay 12/10 trên thế giới ổn định quanh vùng cao, nhà đầu tư thận trọng quan sát

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay được niêm yết ở mức 49,65 USD/ounce, giữ nguyên so với phiên liền trước.

Nếu quy đổi theo giá USD/VND hiện nay, bạc thế giới đang ở quanh 1.317.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.323.000 đồng/ounce (bán ra).

Diễn biến này cho thấy giá bạc hôm nay 12/10 vẫn duy trì được vùng giá cao, dù các chỉ báo kỹ thuật đã cho tín hiệu “mua quá mức”. Tình trạng đi ngang của thị trường là dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư đang phân vân: liệu nên tiếp tục “đu sóng” bạc – vốn đã tăng mạnh từ đầu năm, hay nên chờ giá điều chỉnh để mua vào ở vùng an toàn hơn.

Theo chuyên gia phân tích kỹ thuật James Hyerczyk, dù giá bạc đã tiến sát mức kỷ lục, kim loại quý này vẫn giữ được trên các vùng hỗ trợ quan trọng, cho thấy sức mạnh nhất định của lực cầu. Ông nhấn mạnh:

“Mặc dù đang trong vùng mua quá mức theo các chỉ báo kỹ thuật, bạc vẫn thu hút dòng tiền mạnh từ các nhà đầu tư lớn – dấu hiệu rõ ràng về sự tham gia của các tổ chức hoặc các quỹ đầu cơ đáng kể.”

Ông Hyerczyk cũng chỉ ra hai vùng hỗ trợ quan trọng hiện tại là 49,28 USD/ounce và 48,52 USD/ounce. Nếu giá vẫn giữ vững trên các ngưỡng này, xu hướng tăng có thể được củng cố. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng nếu nhóm nhà đầu tư lớn bắt đầu chốt lời hoặc giảm rủi ro danh mục, giá bạc có thể điều chỉnh nhanh và mạnh trong ngắn hạn.

Giá bạc tăng 70% từ đầu năm – đà tăng “nóng” nhất trong nhóm kim loại quý

Thống kê cho thấy, tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá bạc đã tăng khoảng 70%, mức tăng được giới chuyên gia đánh giá là quá nhanh và mạnh nếu so sánh với vàng, bạch kim hay palladium.

Đà tăng này xuất phát từ nhiều yếu tố: nhu cầu bạc trong lĩnh vực công nghiệp (đặc biệt là năng lượng mặt trời), tâm lý trú ẩn khi các ngân hàng trung ương nới lỏng chính sách tiền tệ, và dòng tiền đầu cơ tìm kiếm lợi nhuận trong bối cảnh thị trường chứng khoán biến động.

Tuy nhiên, chính tốc độ tăng “nóng” này khiến không ít chuyên gia lo ngại về rủi ro điều chỉnh ngắn hạn. Trong cuộc phỏng vấn với Kitco, bà Michele Schneider, Chiến lược gia Thị trường trưởng của MarketGauge, cho biết bà đã bán toàn bộ các vị thế vàng và bạc do nhận thấy tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) đang bao trùm thị trường.

“Vàng và bạc đã có một đợt tăng giá đáng kinh ngạc, vì vậy việc điều chỉnh là hoàn toàn dễ hiểu,” bà Schneider nói.

Theo bà, khi các nhà đầu tư cá nhân “đổ xô” vào thị trường với kỳ vọng siêu lợi nhuận, đây thường là tín hiệu cho thấy đà tăng sắp kết thúc. Vì vậy, chiến lược hợp lý hiện nay là chốt lời dần và giữ thanh khoản cao, chờ cơ hội mua lại khi giá về vùng hỗ trợ kỹ thuật.

Triển vọng giá bạc: Cơ hội vẫn lớn nhưng rủi ro tăng dần

Giới phân tích cho rằng, trong trung hạn, triển vọng giá bạc vẫn tích cực nhờ nhu cầu công nghiệp tăng mạnh, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, điện tử và sản xuất xe điện. Tuy nhiên, rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn đang ở mức cao do thị trường đã tăng quá nhanh, vượt xa tốc độ tăng của các yếu tố cơ bản.

Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên theo dõi sát động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Nếu Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất như kỳ vọng, đồng USD có thể yếu đi – yếu tố sẽ tiếp tục hỗ trợ giá bạc. Ngược lại, nếu lộ trình nới lỏng bị trì hoãn, bạc có thể bị chốt lời mạnh, đặc biệt khi thị trường đang “quá nóng”.

Giá bạc hôm nay 12/10 phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư

Giá bạc hôm nay 12/10 trong nước giảm nhẹ tại một số thương hiệu, trong khi thế giới giữ ổn định quanh vùng cao. Đà tăng mạnh suốt thời gian qua khiến thị trường bước vào giai đoạn tích lũy và thăm dò, thể hiện rõ qua sự giằng co giữa lực mua và lực chốt lời.

Trong bối cảnh giá bạc đã tăng tới 70% kể từ đầu năm, mọi quyết định đầu tư cần được cân nhắc kỹ lưỡng, nhất là khi rủi ro điều chỉnh đang dần gia tăng. Tuy nhiên, về dài hạn, bạc vẫn được đánh giá là một trong những kênh đầu tư tiềm năng, nhờ vị thế kép – vừa là kim loại quý trú ẩn an toàn, vừa là nguyên liệu công nghiệp chiến lược trong nền kinh tế xanh.