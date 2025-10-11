Giá bạc hôm nay 11/10 ở trong nước bật tăng mạnh, lập mặt bằng giá mới

Giá bạc hôm nay 11/10: Tăng trưởng ngoạn mục, cao nhất trong vòng 40 năm

Theo ghi nhận trong sáng nay, giá bạc trong nước đang được niêm yết ở mức 1.610.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.639.000 đồng/lượng (bán ra), tăng mạnh so với ngày hôm qua.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc tiếp tục nối dài đà tăng, được niêm yết ở mức 1.934.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.994.000 đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội.

Khảo sát tại một số địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội cho thấy, giá bạc trong nước đồng loạt điều chỉnh tăng ở cả hai chiều mua và bán, với mức niêm yết phổ biến là 1.610.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.639.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, thị trường cũng ghi nhận xu hướng tương tự khi giá bạc tăng lên mức 1.611.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.645.000 đồng/lượng (bán ra).

Chỉ trong vòng một tuần, giá bạc trong nước đã tăng hơn 6,3%, còn nếu so với cùng kỳ năm trước, mức tăng lên tới 79% – con số được đánh giá là “chưa từng có” trong lịch sử thị trường kim loại quý tại Việt Nam.

Giá bạc hôm nay 11/10 trên thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện niêm yết ở mức 49,65 USD/ounce, tăng 0,9 USD so với phiên giao dịch liền trước.

Nếu quy đổi theo tỷ giá hiện hành, mức giá này tương đương khoảng 1,58 triệu đồng/lượng, cho thấy giá bạc trong nước đang cao hơn thế giới khoảng 25% – mức chênh lệch khá lớn, phản ánh tâm lý mua tích trữ của nhà đầu tư nội địa cũng như sự khan hiếm nguồn hàng vật chất trên thị trường.

Đáng chú ý, tới sáng nay (11/10) theo giờ Việt Nam, giá bạc thế giới tiếp tục tăng mạnh lên 49,89 USD/ounce, tương đương mức tăng gần 2% so với phiên trước đó. Trong phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay, giá bạc thậm chí có thời điểm chạm mốc 51 USD/ounce – đỉnh kỷ lục mới của kim loại quý này trong lịch sử giao dịch hiện đại.

Nguồn cung khan hiếm là động lực chính của đà tăng giá bạc

Theo giới phân tích, sự khan hiếm nguồn cung đang là yếu tố cốt lõi thúc đẩy đà tăng giá bạc trên toàn cầu. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường giao ngay đã kéo dài trong nhiều tháng qua, trong khi nhu cầu sử dụng bạc trong công nghiệp năng lượng mặt trời, thiết bị điện tử và xe điện vẫn tăng mạnh.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá bạc đã tăng hơn 70%, chủ yếu nhờ các yếu tố cơ bản như nguồn cung hạn chế và nhu cầu tiêu thụ tăng, chứ không phải do đầu cơ ngắn hạn như giai đoạn 2020-2021.

Theo chuyên gia phân tích James Hyerczyk, dòng vốn mạnh mẽ chảy vào các quỹ ETF bạc và nhu cầu nắm giữ tài sản vật chất đang đóng vai trò động lực chính đẩy giá bạc lên cao trong thời gian gần đây. Ông nhận định: “Thị trường bạc đang phản ánh đúng tình trạng cung – cầu thực tế. Khi sản lượng khai thác không đáp ứng được tốc độ tiêu thụ, giá tất yếu sẽ leo thang. Đây là xu hướng tăng mang tính bền vững, ít chịu tác động bởi các yếu tố đầu cơ ngắn hạn.”



Chuyên gia James Hyerczyk cho rằng: “Nếu tâm lý rủi ro trên thị trường cải thiện, giá bạc có thể chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, xét về trung và dài hạn, bạc vẫn giữ được vị thế hấp dẫn nhờ vai trò kép: vừa là tài sản trú ẩn, vừa là nguyên liệu công nghiệp thiết yếu.”

Quan điểm thận trọng từ giới phân tích quốc tế

Ở chiều ngược lại, David Morrison, chuyên gia phân tích cấp cao tại Trade Nation, bày tỏ sự thận trọng trước đà tăng quá mạnh của bạc trong thời gian ngắn.

Ông cảnh báo rằng giá bạc đã tiến vào vùng “quá mua” (overbought) tương tự như vàng, và sự hưng phấn quá mức của nhà đầu tư có thể khiến thị trường đối mặt với các đợt điều chỉnh mạnh bất ngờ.

“Giá bạc tăng nhanh có thể khiến một số nhà đầu tư nhỏ lẻ nhầm tưởng đây là cơ hội vàng, nhưng nếu không có chiến lược quản trị rủi ro, họ có thể chịu thiệt khi thị trường đảo chiều,” ông Morrison nhận định.

Đồng USD mạnh lên – vừa là lực cản, vừa là “bộ lọc” của thị trường kim loại quý

Trong bối cảnh đồng USD tiếp tục mạnh lên trên thị trường ngoại hối toàn cầu, áp lực bán ra đối với các kim loại quý như vàng và bạc đang gia tăng. Tuy nhiên, nghịch lý là điều này cũng củng cố vai trò trú ẩn an toàn của bạc, đặc biệt trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và lo ngại suy thoái kinh tế vẫn hiện hữu.

Các chuyên gia cho rằng, nếu đồng USD tiếp tục duy trì đà tăng, giá bạc có thể chững lại trong ngắn hạn, nhưng xu hướng trung hạn vẫn nghiêng về phía tăng do các yếu tố cung cầu cơ bản chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Triển vọng giá bạc: Vẫn còn dư địa tăng, nhưng cần thận trọng

Giới đầu tư hiện đang theo dõi sát sao các chỉ báo kinh tế của Mỹ, đặc biệt là dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và động thái lãi suất của FED, để dự đoán xu hướng sắp tới của thị trường kim loại quý.

Nếu FED thực sự bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất trong quý IV/2025, giới phân tích dự báo giá bạc có thể vượt mốc 55 USD/ounce, nhờ chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lãi giảm xuống.

Tuy nhiên, với tốc độ tăng mạnh gần 80% chỉ trong 12 tháng, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng với các vị thế ngắn hạn, tránh “đu đỉnh” trong giai đoạn biến động mạnh.



Tổng hợp các yếu tố trên cho thấy, giá bạc hôm nay 11/10 tiếp tục duy trì xu hướng tăng mạnh nhờ nguồn cung khan hiếm và dòng vốn lớn chảy vào quỹ ETF. Dù đồng USD mạnh lên và tâm lý thị trường có thể khiến giá điều chỉnh trong ngắn hạn, nhưng về dài hạn, bạc vẫn được đánh giá là tài sản hấp dẫn trong danh mục trú ẩn và đầu tư bền vững.