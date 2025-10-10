Giá bạc hôm nay 10/10 ở trong nước

Giá bạc hôm nay 10/10: Đạt đỉnh 14 năm

Thị trường bạc trong nước và thế giới ngày 10/10 đồng loạt ghi nhận mức tăng mạnh, nối dài chuỗi phiên đi lên liên tiếp. Trong khi giá vàng có dấu hiệu hạ nhiệt sau thời gian tăng nóng, giá bạc lại tiếp tục tạo nên làn sóng chú ý khi tiến gần ngưỡng 50 USD/ounce – vùng giá được xem là “bức tường lịch sử” của kim loại quý này.

Giá bạc trong nước tăng đồng loạt tại các thương hiệu lớn

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Quý, bạc miếng Phú Quý 999 (1 lượng) được niêm yết ở mức mua vào 1.884.000 đồng/lượng và bán ra 1.942.000 đồng/lượng, tăng đồng loạt 19.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua. Chênh lệch mua – bán hiện duy trì ở mức 58.000 đồng/lượng, cho thấy biên độ dao động ổn định của thị trường trong nước.

Các sản phẩm bạc thỏi Phú Quý 999 với quy cách 10 lượng và 5 lượng cũng ghi nhận mức giá tương tự — mua vào 1.884.000 đồng/lượng, bán ra 1.942.000 đồng/lượng, tăng đều 19.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, phản ánh sự đồng pha trong xu hướng tăng giá trên toàn hệ thống.

Đáng chú ý, dòng sản phẩm cao cấp Đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 hiện được giao dịch ở mức 1.884.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.216.000 đồng/lượng (bán ra), tăng lần lượt 19.000 đồng và 22.000 đồng so với phiên liền trước. Mức chênh lệch khá lớn giữa giá mua – bán của sản phẩm này cho thấy phân khúc bạc mỹ nghệ vẫn đang duy trì sức hút mạnh đối với nhóm khách hàng sưu tầm và đầu tư dài hạn.

Ở quy mô lớn hơn, bạc thỏi Phú Quý 999 quy cách 1kg được niêm yết ở mức 50.239.874 đồng/kg (mua vào) và 51.786.537 đồng/kg (bán ra), tăng 506.665 đồng/kg ở cả hai chiều so với ngày 09/10. Khoảng cách giá mua – bán hiện ở mức 1.546.663 đồng/kg, phản ánh nhu cầu mua đầu tư vẫn duy trì khá cao.

Bạc thương hiệu khác cũng tăng giá – thị trường nội địa sôi động

Không chỉ Phú Quý, các thương hiệu khác trên thị trường bạc Việt Nam cũng ghi nhận mức tăng đáng kể.

Cụ thể, bạc 999 trên 500 lượng (miếng – thanh – thỏi) hiện có giá 1.617.100 đồng/lượng (mua vào), tăng 15.450 đồng/lượng so với hôm qua. Trong khi đó, bạc 999 dưới 500 lượng giao dịch ở mức 1.570.000 đồng/lượng (mua vào), tăng 15.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Tại thị trường Hà Nội, bạc 99,9% độ tinh khiết (1 lượng) đang được niêm yết mua vào 1.580.000 đồng/lượng và bán ra 1.610.000 đồng/lượng, tăng lần lượt 25.000 đồng và 21.000 đồng so với hôm qua.

Phiên này, bạc 99,99% độ tinh khiết – loại có giá trị cao hơn – cũng tăng tương tự, đạt 1.588.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.618.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 25.000 đồng và 21.000 đồng.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng bứt phá tương đồng với khu vực miền Bắc.

Bạc 99,9% hiện ở mức 1.582.000 đồng/lượng (mua) và 1.616.000 đồng/lượng (bán), tăng 25.000 đồng và 21.000 đồng so với hôm qua.

Bạc 99,99% được niêm yết 1.589.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.624.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 24.000 đồng và 21.000 đồng.

Giới kinh doanh cho rằng, việc giá bạc trong nước tăng đều tại nhiều thương hiệu và khu vực cho thấy xu hướng đồng thuận mạnh mẽ của thị trường, trong đó tâm lý tích cực của nhà đầu tư đang đóng vai trò chính thúc đẩy đà tăng.

Giá bạc hôm nay 10/10 trên thế giới: Bật tăng mạnh, tiến sát đỉnh lịch sử năm 2011

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay 10/10, giá bạc giao ngay đạt 49,7 USD/ounce, tăng 1,31% so với phiên liền trước. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2011, đánh dấu chuỗi tăng ấn tượng nhất của bạc trong năm 2025.

Đáng chú ý, diễn biến này hoàn toàn ngược chiều với vàng, vốn đang có xu hướng chững lại sau giai đoạn tăng mạnh. Theo giới phân tích, điều này phản ánh sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư từ vàng sang bạc khi kim loại này được xem là rẻ hơn và còn dư địa tăng trưởng lớn hơn.

Tính từ đầu năm 2025, giá vàng tăng khoảng 50%, trong khi giá bạc đã vọt gần 70%, đưa bạc trở thành một trong những mặt hàng tăng giá mạnh nhất thế giới.

Động lực tăng: Nhu cầu công nghiệp và năng lượng tái tạo bùng nổ

Theo các chuyên gia kinh tế, nguyên nhân chính thúc đẩy đà tăng giá bạc là sức cầu mạnh từ lĩnh vực năng lượng tái tạo và sản xuất pin mặt trời.

Bạc là vật liệu thiết yếu trong tấm pin quang điện và các linh kiện điện tử, nên khi nhu cầu toàn cầu về năng lượng xanh tăng, lượng bạc tiêu thụ cũng tăng theo.

Số liệu từ Hiệp hội Bạc Thế giới (The Silver Institute) cho thấy, nhu cầu bạc trong sản xuất pin năng lượng mặt trời đã tăng liên tục trong ba năm gần đây và dự kiến đạt mức kỷ lục trong năm 2025.

Bên cạnh yếu tố công nghiệp, tâm lý đầu tư tài chính cũng là động lực lớn. Khi giá vàng đã tăng quá nhanh và tiệm cận vùng đỉnh, nhiều nhà đầu tư chuyển dòng vốn sang bạc – vừa để đa dạng hóa danh mục, vừa để phòng ngừa rủi ro lạm phát.

Bạc trở thành tài sản hấp dẫn hơn vàng?

Theo phân tích của Bloomberg Intelligence, việc bạc được hỗ trợ cùng lúc bởi hai yếu tố: nhu cầu công nghiệp và đầu tư tài chính khiến xu hướng tăng giá của kim loại này ổn định và bền vững hơn vàng trong ngắn và trung hạn.

Nếu xu hướng sản xuất xanh và năng lượng sạch tiếp tục mở rộng, bạc sẽ ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong các công nghệ lưu trữ năng lượng, xe điện, tấm pin mặt trời và thiết bị điện tử cao cấp. Điều này giúp củng cố vị thế của bạc như một kim loại công nghiệp chiến lược có giá trị lâu dài.

Từ đầu năm đến nay, với mức tăng gần 70%, bạc đang thể hiện vai trò kép: vừa là tài sản đầu tư an toàn, vừa là nguyên liệu không thể thiếu của nền kinh tế xanh.



Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis, ngưỡng 50 USD/ounce là vùng giá đã ba lần trở thành đỉnh trong các chu kỳ tăng mạnh của bạc kể từ năm 1979.

“Mốc 50 USD/ounce không chỉ có ý nghĩa kỹ thuật mà còn mang giá trị tâm lý rất lớn với nhà đầu tư. Nó được ví như ‘bức tường gạch khổng lồ’ mà giá bạc vẫn chưa thể phá vỡ dứt khoát trong hơn bốn thập kỷ qua,” ông nói.

Lewis cho biết, thị trường bạc hiện đang dao động mạnh quanh vùng cản này, khi giới đầu tư cố gắng tích lũy thêm động lực để bứt phá qua ngưỡng 50 USD/ounce. Nếu giá có thể đóng cửa ổn định trên mốc này trong vài phiên liên tiếp, đó sẽ là tín hiệu cực kỳ tích cực, mở ra khả năng hình thành một chu kỳ tăng mới kéo dài trong trung hạn.

Thận trọng với các nhịp điều chỉnh ngắn hạn

Tuy vậy, chuyên gia cũng cảnh báo rằng, trước khi bứt phá dứt khoát, bạc có thể trải qua các nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

“Mỗi khi giá tăng quá nhanh, nhà đầu tư có xu hướng chốt lời tạm thời, khiến thị trường lùi nhẹ về các vùng hỗ trợ kỹ thuật. Đây là diễn biến hoàn toàn bình thường trong giai đoạn hình thành đà tăng mới,” ông Lewis phân tích.

Theo ông, các vùng 46 – 48 USD/ounce hiện đóng vai trò hỗ trợ mạnh, giúp giá bạc duy trì nền tảng ổn định trước khi hướng tới ngưỡng kháng cự lịch sử 50 USD/ounce.

Triển vọng: Bạc còn dư địa tăng nếu lãi suất toàn cầu hạ nhiệt

Các chuyên gia thị trường nhận định, nếu lãi suất toàn cầu tiếp tục xu hướng hạ nhiệt, trong khi kinh tế xanh và sản xuất năng lượng tái tạo mở rộng, giá bạc hoàn toàn có thể vượt mốc 50 USD/ounce trong thời gian tới.

Yếu tố cần theo dõi chặt chẽ hiện nay là đồng USD. Khi USD mạnh lên, bạc – vốn có mối tương quan nghịch – thường chịu áp lực giảm. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhu cầu công nghiệp thực tế tăng cao, đà điều chỉnh nếu có được dự báo chỉ mang tính ngắn hạn.

Nhìn tổng thể, xu hướng chủ đạo của thị trường bạc vẫn là tăng, với kỳ vọng về một chu kỳ tăng mới mang tính bền vững hơn so với giai đoạn biến động trước đây.



Giá bạc hôm nay 10/10 trong nước đồng loạt tăng mạnh từ 15.000 – 25.000 đồng/lượng, trong khi giá bạc thế giới đạt 49,7 USD/ounce, tiệm cận ngưỡng 50 USD/ounce – mức cao nhất trong gần 15 năm.

Giới đầu tư đang dõi theo từng biến động quanh vùng giá này, bởi nếu vượt qua được “bức tường lịch sử”, bạc có thể bước vào thời kỳ tăng trưởng mới, trở thành một trong những tài sản sáng giá nhất năm 2025.