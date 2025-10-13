Giá bạc hôm nay 13/10 ở trong nước: Duy trì ổn định tại các thương hiệu lớn

Giá bạc hôm nay 13/10: Ổn định trong nước, tăng mạnh trên thị trường thế giới

Ghi nhận vào lúc 12h trưa nay 13/10, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), giá bạc hôm nay được niêm yết ở mức 1.908.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.967.000 đồng/lượng (bán ra), giữ nguyên so với phiên giao dịch cuối tuần trước.

Khảo sát tại một số điểm kinh doanh khác trên địa bàn Hà Nội, giá bạc phổ biến ở mức 1.609.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.639.000 đồng/lượng (bán ra), phản ánh xu hướng ổn định so với phiên liền trước.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc sáng nay cũng không ghi nhận biến động lớn. Mức giá giao dịch hiện ở 1.611.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.645.000 đồng/lượng (bán ra), tương đương so với cuối tuần.

Sự ổn định của thị trường bạc trong nước được đánh giá là kết quả của việc tỷ giá USD trong nước không có thay đổi đáng kể, đồng thời thị trường vàng – bạc quốc tế chỉ mới biến động mạnh vào rạng sáng nay, chưa kịp tác động đến giá nội địa.

Giá bạc hôm nay 13/10 trên thế giới: Bứt phá vượt ngưỡng 50 USD/ounce

Theo giabac.net, vào lúc 12h trưa 13/10 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới giao dịch ở mức 50,280 USD/ounce, tăng 1,154 USD/ounce so với phiên sáng ngày 12/10.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc tương đương 1.319.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.325.000 đồng/ounce (bán ra), tăng lần lượt 22.000 đồng/ounce và 23.000 đồng/ounce so với phiên trước.

Đáng chú ý, bạc quốc tế vừa khép lại tuần tăng thứ 8 liên tiếp, chính thức vượt qua đỉnh lịch sử năm 2011 trên mức 50 USD/ounce. Mặc dù đã có điều chỉnh nhẹ trong phiên, giá bạc giao ngay vẫn duy trì ở 49,99 USD/ounce, tương đương mức tăng 4% trong tuần và hơn 71% kể từ đầu năm 2024 đến nay.

Nguyên nhân khiến giá bạc tăng phi mã

Theo ông Paul Williams, Giám đốc điều hành Solomon Global, đà tăng mạnh mẽ của bạc hiện nay không còn xuất phát từ đầu cơ, mà đến từ sự mất cân đối cung – cầu thực tế trên thị trường toàn cầu.

“Đà tăng 71% của bạc từ đầu năm 2024 không còn đến từ yếu tố đầu cơ như các chu kỳ trước đây, mà chủ yếu do nhu cầu công nghiệp tăng kỷ lục trong khi nguồn cung hạn chế. Dự báo, nhu cầu bạc cho ngành công nghiệp năm nay đạt tới 680,5 triệu ounce, mức cao nhất trong lịch sử. Sự bùng nổ của lĩnh vực năng lượng tái tạo và công nghệ xanh đang khiến thị trường bạc rơi vào tình trạng khan hiếm”, ông Williams nhận định.

Bạc hiện là kim loại được sử dụng rộng rãi trong sản xuất tấm pin mặt trời, xe điện, chip điện tử và thiết bị y tế. Khi xu hướng đầu tư vào năng lượng tái tạo tiếp tục tăng mạnh, bạc trở thành nguyên liệu không thể thiếu, kéo theo làn sóng đầu tư dài hạn của các quỹ và nhà sản xuất công nghiệp.

Các chuyên gia cảnh báo rủi ro điều chỉnh ngắn hạn

Trong khi xu hướng dài hạn được đánh giá là tích cực, một số chuyên gia cảnh báo thị trường có thể sớm xuất hiện đợt điều chỉnh kỹ thuật sau chuỗi tăng kéo dài.

Bà Michele Schneider, Giám đốc chiến lược thị trường tại MarketGauge, cho biết bà đã chốt lời toàn bộ vị thế vàng và bạc, do nhận thấy tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) đang lan rộng trong giới đầu tư:

“Vàng và bạc đã tăng quá mạnh trong thời gian ngắn. Việc chốt lời ở giai đoạn này là hợp lý để giảm rủi ro. Thị trường có thể sớm hình thành mô hình đỉnh giống giai đoạn năm 2011,” bà nói.

Phân tích kỹ thuật cho thấy, vùng 50 – 51 USD/ounce đang là ngưỡng kháng cự quan trọng. Nếu không thể duy trì đà tăng, giá bạc có thể điều chỉnh về vùng 48,5 – 49 USD/ounce trước khi hình thành xu hướng mới.



Giới chuyên gia nhận định, cung bạc hiện vẫn đang chịu áp lực do sản lượng khai thác hạn chế. Các mỏ bạc lớn tại Mexico, Peru và Chile đều báo cáo sụt giảm sản lượng từ 3 – 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, nhu cầu bạc công nghiệp tiếp tục duy trì ở mức cao, chiếm hơn 55% tổng tiêu thụ toàn cầu.

Báo cáo mới nhất của Silver Institute cho biết, năm 2024, mức tiêu thụ bạc trong ngành năng lượng mặt trời tăng hơn 15% so với năm ngoái, đạt mức cao kỷ lục. Sự gia tăng này đã khiến tồn kho bạc toàn cầu giảm mạnh, tạo áp lực đẩy giá kim loại quý này lên cao hơn nữa.

Theo giới phân tích, nếu đà đầu tư vào xe điện, pin mặt trời và công nghệ bán dẫn tiếp tục bùng nổ, bạc có thể bước vào chu kỳ tăng giá kéo dài tương tự như giai đoạn 2009 – 2011.

Các chuyên gia cho rằng, với mức tăng mạnh trong thời gian ngắn, thị trường có thể sẽ chứng kiến một nhịp điều chỉnh kỹ thuật để hấp thụ lực mua mới. Tuy nhiên, về dài hạn, giá bạc vẫn được hỗ trợ bởi nền tảng cơ bản vững chắc.

Ông Paul Williams dự báo, nếu nhu cầu công nghiệp tiếp tục duy trì như hiện nay, giá bạc hoàn toàn có thể vượt mốc 52 – 55 USD/ounce trong những tháng tới. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng nhà đầu tư nên thận trọng, tránh mua đuổi ở vùng giá cao.

Trong khi đó, bà Michele Schneider khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì chiến lược linh hoạt:

Với nhà đầu tư dài hạn, có thể tiếp tục nắm giữ nếu mục tiêu là đầu tư vào năng lượng tái tạo và công nghệ xanh.

Với nhà đầu tư ngắn hạn, nên tận dụng nhịp tăng để chốt lời từng phần, đồng thời chờ đợi tín hiệu rõ ràng trước khi mở lại vị thế mới.

Giá bạc hôm nay 13/10 trong nước vẫn ổn định, duy trì quanh mức 1,908 – 1,967 triệu đồng/lượng, trong khi giá bạc thế giới tăng mạnh lên 50,280 USD/ounce, đánh dấu tuần tăng thứ 8 liên tiếp và vượt đỉnh năm 2011.

Sự mất cân đối cung – cầu, cộng hưởng với làn sóng đầu tư vào công nghệ xanh và năng lượng tái tạo, tiếp tục là yếu tố chính hỗ trợ xu hướng tăng của bạc trong trung và dài hạn. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo nhà đầu tư cần theo dõi sát biến động thị trường, tránh rủi ro khi giá tiến sát vùng đỉnh kỹ thuật.