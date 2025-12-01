Giá vàng hôm nay 1/12 mới nhất ở trong nước

Theo cập nhật mới nhất, giá vàng hôm nay 1/12 đã chính thức vượt đỉnh lịch sử 155 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 1/12 mới nhất: Vàng miếng SJC vượt đỉnh lịch sử 155 triệu đồng/lượng

Cụ thể, giá vàng SJC hiện đang được niêm yết với giá mua vào là 153,2 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 155,2 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, cả hai chiều đều tăng thêm 300 nghìn đồng.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng 153,7 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra đạt 155,7 triệu đồng/lượng, tương ứng với mức tăng 800 nghìn đồng ở cả hai chiều.



Giá vàng miếng PNJ hiện tăng thêm 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều. Hiện đang có giá mua vào là 153,2 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 155,2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu công bố mức giá mua vào cao nhất trong số các thương hiệu lớn, đạt 154,2 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra của vàng miếng SJC vẫn ổn định ở mức 155,7 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều đều tăng thêm 800 nghìn đồng so với phiên trước.

Phú Quý niêm yết giá mua vào ở mức 152,2 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng so với phiên trước, trong khi giá bán ra cũng tăng lên 155,2 triệu đồng/lượng, tương ứng với mức tăng 300 nghìn đồng.

Cùng diễn biến với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng cũng vượt đỉnh 154 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 150,9 triệu đồng/lượng (mua) và 153,9 triệu đồng/lượng (bán), giảm đi 100 nghìn đồng/lượng mới ở cả 2 chiều mua và bán so với ngày hôm qua

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn có mức giá mua vào là 151,8 triệu đồng/lượng, giá bán ra ở 154,8 triệu đồng/lượng, đồng loạt tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 151,2 triệu đồng/lượng (mua) và 154,2 triệu đồng/lượng (bán), tăng nửa triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán so với ngày hôm qua.

Giá vàng hôm nay 1/12 mới nhất trên thế giới

Tính đến 12h00 ngày 1/12/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 4.245,0 USD/ounce. So với đầu giờ sáng nay, giá vàng đã nhích thêm 10 USD/ounce.

Theo dự báo của các chuyên gia, giá vàng tuần này còn tiếp tục tăng. Đồng USD rơi xuống mức thấp nhất trong hai tuần, giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhóm nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Theo chuyên gia Kelvin Wong của OANDA, đà bán tháo trên thị trường tiền số và sự suy yếu của hợp đồng tương lai S&P 500 đã đẩy dòng tiền tìm lại vàng như một điểm trú ẩn an toàn giữa phiên giao dịch thưa thớt.

Báo cáo "Xu hướng Nhu cầu Vàng quý III" của Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương đạt 634 tấn sau 9 tháng và có thể lên tới 900 – 950 tấn trong năm 2025. Đây là con số phản ánh xu hướng nắm giữ vàng như một điểm tựa quan trọng trong bối cảnh nhiều đồng tiền mất giá và thị trường tài chính toàn cầu biến động.

Marc Chandler, Giám đốc tại Bannockburn Global Forex, cho rằng giá vàng hiện đang tiến rất gần vùng có thể phá vỡ toàn bộ biên độ giao dịch trong nhiều tuần. Trong tuần vừa qua, vàng tăng 2,75%, mức mạnh nhất trong 6 tuần, nhờ đồng USD suy yếu (Dollar Index giảm 0,5%) và tâm lý kỳ vọng FED sẽ hạ lãi suất.