Giá vàng hôm nay 14/10 ở trong nước

Giá vàng hôm nay 14/10: Vàng miếng SJC vượt mốc 144 triệu đồng/lượng, đà tăng vẫn chưa dừng

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 14/10 ở trong nước tiếp tục đà tăng mạnh.

Giá vàng miếng hôm nay

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 142,1 - 144,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 142,1 - 144,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 142,2 - 144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 142,1 - 144,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.



Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 141,3 - 144,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 143,1 - 144,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Cùng xu thế với vàng miếng, giá vàng nhẫn của các thương hiệu cũng bật tăng mạnh ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 138,5 - 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

DOJI tăng giá vàng nhẫn thêm 2,7 triệu đồng/lượng mua vào và tăng 2,2 triệu đồng/lượng bán ra, hiện giao dịch ở ngưỡng 139,5 - 142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

PNJ niêm yết vàng nhẫn với giá 138,5 - 141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 141 - 144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Phú Quý tăng giá vàng nhẫn thêm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, với mức giao dịch là 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay 14/10 trên thị trường thế giới: Tiến sát mốc 4.200 USD khi Fed được kỳ vọng hạ lãi suất

Theo dữ liệu từ Kitco, lúc 7h00 sáng nay (14/10, giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới đạt 4.092,39 USD/ounce, tăng mạnh 79,58 USD/ounce so với phiên liền trước. Quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại Vietcombank (26.367 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,1 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).



Giới chuyên gia nhận định, kim loại quý tiếp tục được hưởng lợi khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang trở lại. Cùng với đó, kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm khởi động chu kỳ hạ lãi suất đang tạo thêm động lực cho đà tăng của giá vàng.

Chuyên gia Giovanni Staunovo của UBS cho rằng, thương mại toàn cầu tiếp tục là tâm điểm khiến nhà đầu tư lo ngại. Dù quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn tạm thời “hạ nhiệt”, nhưng rủi ro áp thêm thuế quan vẫn còn hiện hữu. Ông Staunovo nhấn mạnh, nhu cầu đầu tư mạnh mẽ cùng lượng mua vàng lớn từ các ngân hàng trung ương sẽ là lực đỡ chủ chốt, giúp giá vàng có thể tiến đến ngưỡng 4.200 USD/ounce trong thời gian tới.

Giá vàng tăng hơn 53% từ đầu năm – mức cao nhất trong hơn 4 thập kỷ

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), trong tháng 10, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đã vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce, đánh dấu mức tăng hơn 53% so với đầu năm, cao nhất kể từ năm 1979.

Cơn sốt vàng ở “Khu kim cương” Manhattan, New York

Từ mức 3.000 USD/ounce hồi tháng 3, giá vàng liên tục leo dốc, chạm 3.300 USD/ounce vào cuối tháng 8 và chỉ trong 6 tuần gần đây, giá tiếp tục tăng thêm hơn 20%, phản ánh tâm lý trú ẩn mạnh mẽ của giới đầu tư trước bất ổn toàn cầu.



Trước diễn biến tăng nóng, nhiều ngân hàng lớn tại Trung Quốc như ICBC, ABC, CCB và Ningbo Bank đã đồng loạt phát cảnh báo rủi ro đến nhà đầu tư.

Cụ thể, ngày 10/10, ICBC cho biết biến động giá vàng trở nên khó lường do các yếu tố bất ổn gia tăng, khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi sát diễn biến và điều chỉnh khẩu vị rủi ro để bảo vệ tài sản.

Cùng ngày, CCB thông báo điều chỉnh hàng loạt quy định liên quan đến giao dịch vàng, trong đó nâng mức đầu tư tối thiểu, thay đổi tỷ lệ ký quỹ và cập nhật cơ chế ngắt mạch giao dịch nhằm giảm thiểu rủi ro. Ngân hàng này đồng thời cảnh báo thị trường vàng trong và ngoài nước đang biến động mạnh, khuyên nhà đầu tư giữ thái độ tỉnh táo và cẩn trọng.

Giới đầu tư đổ xô tìm “nơi trú ẩn an toàn”

Giá vàng tiếp tục thiết lập kỷ lục mới khi dòng tiền toàn cầu ồ ạt chảy vào tài sản trú ẩn, đặc biệt sau tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc. Diễn biến này khiến lo ngại chiến tranh thương mại bùng phát trở lại, kéo theo tâm lý tìm đến vàng gia tăng mạnh mẽ.

Cùng lúc, kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất càng làm gia tăng sức hấp dẫn của kim loại quý. Lãi suất giảm thường khiến đồng USD suy yếu, qua đó nâng giá trị của vàng trong mắt nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Chuyên gia Giovanni Staunovo nhấn mạnh thêm: “Nhu cầu đầu tư mạnh mẽ và hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục là động lực lớn cho xu hướng tăng. Chúng tôi kỳ vọng giá vàng có thể chạm mốc 4.200 USD/ounce trong thời gian ngắn.”

Các yếu tố thúc đẩy giá vàng: Lạm phát, nợ công, suy thoái và niềm tin suy yếu vào USD

Theo giới phân tích, đà tăng bền vững của vàng xuất phát từ nhiều yếu tố cộng hưởng: lạm phát kéo dài, nguy cơ suy thoái kinh tế, nợ công toàn cầu tăng cao và niềm tin giảm sút vào đồng USD cũng như các đồng tiền pháp định khác.

Những rủi ro này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí ngày càng trầm trọng hơn, khiến giới đầu tư tiếp tục coi vàng là “bến đỗ an toàn” giữa sóng gió tài chính. Nhiều chuyên gia cho rằng, đà tăng hiện nay vẫn chưa đạt đỉnh, bởi thị trường còn tiềm ẩn nhiều bất ổn địa chính trị khó lường.



Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá 97% khả năng Fed cắt giảm 0,25 điểm phần trăm lãi suất trong tháng 10 và 100% khả năng tiếp tục giảm trong tháng 12. Đây được xem là yếu tố chính thúc đẩy tâm lý mua vào kim loại quý trong ngắn hạn.

Nếu Fed thực sự hạ lãi suất, chi phí cơ hội nắm giữ vàng – vốn không sinh lãi – sẽ giảm, làm cho vàng trở nên hấp dẫn hơn so với trái phiếu hoặc tiền gửi ngân hàng.

Dự báo giá vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2026

Nhiều tổ chức tài chính lớn đưa ra dự báo lạc quan về triển vọng giá vàng trong trung hạn. Bank of America và Société Générale cùng nhận định vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2026, trong khi Standard Chartered nâng dự báo giá vàng trung bình năm 2026 lên 4.488 USD/ounce.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cảnh báo sự tăng trưởng quá nóng của vàng có thể khiến thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn, đặc biệt sau khi tăng hơn 50% chỉ trong năm nay. Giai đoạn tích lũy hoặc điều chỉnh nhẹ được cho là cần thiết để thiết lập mặt bằng giá bền vững hơn.



Trong tuần này, thị trường sẽ dồn sự chú ý vào phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Kinh tế Kinh doanh Quốc gia Hoa Kỳ (NABE). Đây được coi là sự kiện then chốt, có thể hé lộ lộ trình chính sách tiền tệ sắp tới của Fed.

Ngoài ra, một số quan chức cấp cao khác của Fed cũng sẽ có bài phát biểu trong tuần, hứa hẹn cung cấp thêm tín hiệu định hướng cho thị trường tài chính nói chung và giá vàng nói riêng. Giới phân tích nhận định, mọi tuyên bố về lãi suất hoặc triển vọng kinh tế Mỹ đều có thể tác động mạnh đến xu hướng của kim loại quý trong ngắn hạn.



Giá vàng hôm nay 14/10 tiếp tục tăng vọt lên 4.092 USD/ounce, phản ánh làn sóng tìm kiếm tài sản an toàn trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung gia tăng và kỳ vọng Fed sẽ sớm hạ lãi suất. Dù triển vọng trung hạn được đánh giá tích cực, các chuyên gia vẫn khuyến nghị nhà đầu tư cẩn trọng với biến động ngắn hạn, đồng thời theo dõi sát động thái của Fed – yếu tố có thể quyết định hướng đi tiếp theo của giá vàng trong thời gian tới.