Giá vàng mới nhất hôm nay: Đang trên đỉnh cao, giá vàng bất ngờ quay đầu giảm
V.A
10/10/2025 2:05 PM (GMT+7)
Cuối giờ sáng hôm nay (10/10), giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 139,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 141,9 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.
Cuối giờ sáng hôm nay (10/10), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 139,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 141,9 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.
Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 136.200.000 – 138.900.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.700.000 đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng so với phiên 9/10.
Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 136.800.000 – 139.800.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, đi ngang đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.
Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 137.800.000 – 140.800.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng so với ngày 9/10.
Ghi nhận của PV Thế giới tiếp thị, vào sáng nay hôm nay (10/10), giá vàng nhẫn tròn trơn và vàng miếng trong nước đồng loạt hạ giá sau ngày lập đỉnh. Tại Hà Nội, nhiều người đã đến "xếp lốt" từ 4h sáng để săn mua vàng nhưng các cửa hàng vàng đóng cửa không bán. Nhiều người đành phải quay về tay không vì không thể mua được vàng.
Anh Hà Văn Thanh (Tây Mỗ, Hà Nội) cho biết: "Từ sáng sớm nay tôi đã đến xếp hàng để mua vàng nhưng họ (cửa hàng vàng -PV) phát phiếu đến số 50 là dừng nên tôi đành quay về, mất công, mất việc quá".
Kiên trì hơn anh Thanh, chị Đinh Thu Hằng (Ba Đình, Hà Nội) cho hay chị đã may mắn mua được 2 chỉ vàng nhẫn để làm quà cưới cho em gái vào tháng 11 tới: "Thấy giá vàng hôm nay hạ, tôi lập tức dậy từ sáng sớm đến đây xếp hàng để mua vàng. Nghe nói vàng sẽ còn lên cao nữa nên tôi tranh thủ vàng giảm phải mua ngay còn làm quà cưới cho em".
Đến đầu giờ chiều, theo ghi nhận của phóng viên tình trạng xếp hàng dài, chen lấn mua vàng đã không còn. Giao dịch trong các cửa hàng vàng thông thoáng hơn buổi sáng rất nhiều.
Cập nhật giá vàng hôm nay 10/10 mới nhất
Tính đến 13h ngày 10.10, giá vàng miếng SJC niêm yết 139,9 - 141,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 137,8-140,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Cùng thời điểm khảo sát, SJC niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 136,2 - 138,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 137,8 - 140,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Trên thị trường thế giới, tính đến 10h30 ngày 10.10 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đảo chiều giảm, niêm yết quanh ngưỡng 3.971,9 USD/ounce, giảm 3,6 USD.
