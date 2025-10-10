Giá vàng hôm nay 10/10 ở trong nước

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 10/10, cụ thể là giá vàng miếng hôm nay ổn định ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Giá vàng hôm nay 10/10: Vàng miếng SJC neo ở mức cao nhất lịch sử

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 140,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 140,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 9/10 hôm qua.



Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 140,5 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Cùng xu thế với vàng miếng, giá vàng nhẫn của các thương hiệu giữ ổn định ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 136,8 - 139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều.

DOJI và PNJ cùng giao dịch vàng nhẫn với giá 136,8 - 139,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu không thay đổi ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 138,2 - 141,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Phú Quý cũng ổn định vàng nhẫn ở cả hai chiều, với mức giao dịch là 137,5 - 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay 10/10 trên thế giới: Giảm mạnh 82 USD/ounce, nhà đầu tư chốt lời sau chuỗi tăng nóng

Giá vàng hôm nay 10/10 trên thị trường thế giới bất ngờ quay đầu giảm sâu sau chuỗi phiên tăng mạnh, khi giới đầu tư đẩy mạnh chốt lời và thị trường chịu tác động từ các thông tin kinh tế – chính trị mới.



Vào lúc 6 giờ sáng ngày 10/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giảm mạnh 82 USD/ounce, từ mức 4.060 USD/ounce xuống còn 3.978 USD/ounce.

Giá hợp đồng vàng giao tháng 12 cũng không nằm ngoài xu hướng này khi mất tới 41 USD, lùi về mức 4.030 USD/ounce.

Đây là mức giảm sâu nhất trong gần hai tháng qua, phản ánh làn sóng chốt lời mạnh mẽ của các nhà đầu tư ngắn hạn sau chuỗi tăng kéo dài, đẩy giá vàng lên kỷ lục.

Trong phiên giao dịch đầu ngày tại Mỹ, vàng và bạc đồng loạt giảm giá, chịu sức ép lớn từ động thái bán ra của các quỹ đầu tư. Trước đó chỉ một ngày, vàng từng lập đỉnh lịch sử mới, trong khi bạc chạm mức cao nhất trong vòng 14 năm – tạo nên một tâm lý e dè về khả năng điều chỉnh kỹ thuật.

Áp lực từ biên bản cuộc họp FOMC: Fed vẫn thận trọng trước lạm phát

Theo biên bản cuộc họp tháng 9 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) – cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – hầu hết thành viên đều cho rằng việc tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ trong phần còn lại của năm là hợp lý.

Các dự báo mới nhất cho thấy Fed có thể cắt giảm thêm hai lần lãi suất, mỗi lần 25 điểm cơ bản, vào cuối năm nay. Tuy nhiên, nhiều quan chức Fed vẫn tỏ ra thận trọng, bởi nguy cơ lạm phát chưa thực sự được kiểm soát triệt để.

Tại cuộc họp vừa qua, Fed đã chính thức hạ lãi suất quỹ liên bang thêm 25 điểm cơ bản, đưa phạm vi mục tiêu xuống 4% - 4,25% – đánh dấu lần cắt giảm đầu tiên trong năm 2025.

Mặc dù vậy, thị trường không phản ứng mạnh, do phần lớn nội dung trong biên bản đã được giới đầu tư dự đoán từ trước, không có bất ngờ đáng kể nào xuất hiện.



Một yếu tố khác đang được giới đầu tư đặc biệt chú ý là tình trạng chính phủ Mỹ tạm thời đóng cửa vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Theo nhận định của các chuyên gia, khi tình trạng này chấm dứt và các báo cáo kinh tế bị dồn nén được công bố trở lại, thị trường vàng có thể chứng kiến biến động mạnh mẽ do phản ứng dây chuyền từ các chỉ số kinh tế quan trọng.



Trong khi đó, diễn biến chính trị quốc tế cũng đang tạo tác động tâm lý lên thị trường hàng hóa, trong đó có vàng.

Theo thông tin mới nhất, Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận về việc trả tự do cho toàn bộ con tin bị giam giữ tại Gaza – được xem là bước tiến lớn hướng tới chấm dứt cuộc chiến kéo dài hai năm qua.

Thỏa thuận này do Mỹ, Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian hòa giải, bao gồm các điều khoản quan trọng như Israel thả tù nhân Palestine, mở rộng viện trợ nhân đạo vào Gaza và rút dần lực lượng quân sự khỏi khu vực.

Giới quan sát nhận định, nếu thỏa thuận được thực thi suôn sẻ, tâm lý lo ngại rủi ro toàn cầu sẽ giảm bớt, khiến nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng tạm thời suy yếu.

Các quỹ đầu tư vàng mua vào mạnh trong tháng 9 – nhưng rủi ro điều chỉnh gia tăng

Báo cáo mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết, chỉ riêng trong tháng 9/2025, các quỹ đầu tư vàng toàn cầu đã mua vào tới 145,6 tấn vàng, góp phần đẩy giá vàng tăng sốc trong giai đoạn đầu quý IV.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, khi làn sóng chốt lời diễn ra, nếu các quỹ này đồng loạt bán ra, giá vàng có thể chịu áp lực giảm rất lớn trong ngắn hạn.

Điều này đồng nghĩa với việc biến động mạnh trên thị trường kim loại quý vẫn có thể tiếp diễn trong những ngày tới, đặc biệt khi các yếu tố chính trị và kinh tế đang thay đổi nhanh chóng.

Phân tích kỹ thuật: Vàng vẫn giữ lợi thế trong ngắn hạn

Dưới góc độ kỹ thuật, giới phân tích cho rằng phe mua vàng giao tháng 12 vẫn nắm giữ lợi thế đáng kể trong ngắn hạn.

Mục tiêu tiếp theo của giá vàng là vượt ngưỡng kháng cự tâm lý mạnh 4.100 USD/ounce, trong khi hai vùng hỗ trợ quan trọng lần lượt là 4.019 USD/ounce và 4.000 USD/ounce.

Nếu giá duy trì trên mức 4.000 USD/ounce, xu hướng tăng vẫn được bảo toàn; ngược lại, việc thủng ngưỡng này có thể mở đường cho một pha điều chỉnh sâu hơn.



Ông Bart Melek, Giám đốc Chiến lược Hàng hóa tại TD Securities, cho biết tốc độ tăng giá vàng trong thời gian gần đây là chưa từng có tiền lệ.

Chỉ trong vòng hai tháng kể từ tháng 8, giá vàng đã tăng tới 670 USD/ounce, tương đương hơn 20%, và cao hơn 50% so với đầu năm 2025.

Theo ông Melek, mức tăng quá nhanh đã khiến thị trường rơi vào trạng thái “quá mua”, nghĩa là chỉ cần một tín hiệu bất ổn nhỏ liên quan đến tốc độ cắt giảm lãi suất của Fed hoặc biến động kinh tế toàn cầu, giá vàng có thể chịu áp lực giảm mạnh.

TD Securities dự báo, rủi ro điều chỉnh ngắn hạn có thể kéo giá vàng lùi về khu vực 3.600 USD/ounce, khi các nhà đầu tư chốt lời hàng loạt sau chuỗi tăng kéo dài.

Tuy nhiên, Melek lại cho rằng, đợt điều chỉnh này là cơ hội mua vào hấp dẫn, bởi xu hướng tăng dài hạn của vàng vẫn còn nguyên vẹn.

Triển vọng giá vàng 2026: Vẫn có khả năng lập đỉnh mới

Theo dự báo của TD Securities, xu hướng tăng giá của vàng sẽ tiếp tục ít nhất đến nửa đầu năm 2026, khi Fed hoàn tất chu kỳ nới lỏng và nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn cao.

Công ty này kỳ vọng giá vàng trung bình trong 6 tháng đầu năm 2026 sẽ vượt mốc 4.400 USD/ounce, lập kỷ lục mới trong lịch sử.



Giá vàng hôm nay 10/10 đang trải qua một nhịp điều chỉnh mạnh sau chuỗi ngày tăng nóng, chủ yếu do áp lực chốt lời, biến động địa chính trị giảm và tâm lý thận trọng từ Fed.

Dù vậy, các yếu tố nền tảng dài hạn – bao gồm chính sách tiền tệ nới lỏng, bất ổn kinh tế toàn cầu và dòng vốn đầu tư vào kim loại quý – vẫn đang hỗ trợ xu hướng tăng bền vững của vàng trong thời gian tới.