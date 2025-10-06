Giá vàng hôm nay 6/10 ở trong nước

Giá vàng hôm nay 6/10: Vàng tiếp tục “tỏa sáng” giữa bất ổn toàn cầu

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 6/10 tại thời điểm 6h sáng giá vàng tại các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở ngưỡng 136,6 - 138,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định cả chiều mua và bán so với phiên trước.

Hiện thương hiệu Phú Quý giao dịch vàng miếng ở mức 136 - 138,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng với giá hôm qua.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 13,8 triệu đồng/lượng.

Tương tự diễn biến của giá vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn hầu hết các thương hiệu cũng giữ ổn định ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 132,3 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá ở cả hai chiều.

DOJI giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 132,6 - 135,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu PNJ ổn định ở mức 132,5 - 135,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu cũng không thay đổi ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 133,6 - 136,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng Phú Quý tăng giá vàng nhẫn 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, với mức giao dịch là 132,7 - 135,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay 6/10 trên thị trường thế giới

Giá vàng hôm nay 6/10 trên thị trường thế giới tiếp tục xu hướng đi lên, củng cố chuỗi tăng kéo dài 7 tuần liên tiếp. Tâm lý lạc quan bao trùm thị trường khi giới chuyên gia dự báo kim loại quý có thể sớm thử thách mốc 4.000 USD/ounce.



Theo dữ liệu từ Kitco, vào thời điểm 6h sáng nay 6/10, giá vàng giao ngay được ghi nhận ở mức 3.906,94 USD/ounce, tăng 23,08 USD/ounce, tương đương 0,59% so với phiên sáng ngày 5/10.

Khi quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 124,449 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế và phí). Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tự do ở mức 26.650 VND/USD, vàng thế giới hiện có giá khoảng 124,81 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Diễn biến này cho thấy đà phục hồi của vàng vẫn duy trì ổn định, bất chấp sự biến động của đồng USD và những yếu tố vĩ mô phức tạp trên toàn cầu.



Kết quả khảo sát xu hướng giá vàng tuần này của Kitco cho thấy tâm lý lạc quan lan tỏa mạnh trong cả giới phân tích Phố Wall và nhà đầu tư Main Street.

Cụ thể, trong 12 chuyên gia phân tích tham gia khảo sát tại Phố Wall, có tới 92% cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng, không có ai dự báo giảm, và chỉ 8% nhận định giá sẽ đi ngang.

Tại Main Street, khảo sát với 253 nhà đầu tư cá nhân cũng ghi nhận 74% dự báo giá vàng tăng, 18% dự đoán giảm, và 9% cho rằng thị trường sẽ đi ngang trong tuần tới.

Các số liệu trên phản ánh kỳ vọng mạnh mẽ của giới đầu tư rằng vàng sẽ tiến sát ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce – mức mà trước đây từng được xem là “đỉnh mơ ước” của kim loại quý.

Chuỗi tăng 7 tuần liên tiếp: Vàng tiếp tục “tỏa sáng” giữa bất ổn toàn cầu

Theo các chuyên gia, vàng đang bước vào tuần tăng thứ 7 liên tiếp – chuỗi tăng dài nhất kể từ đầu năm. Nguyên nhân chính đến từ dòng tiền lớn chảy vào thị trường kim loại quý khi nhà đầu tư tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn giữa bối cảnh bất ổn kinh tế và chính trị leo thang.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, nhận định: “Việc Chính phủ Mỹ đóng cửa đã khiến nhà đầu tư lo ngại về tác động tiêu cực đến nền kinh tế Mỹ, và điều này đang hỗ trợ mạnh cho giá vàng. Mốc 4.000 USD/ounce có thể không còn xa nữa.”

Ông Chandler cũng nhấn mạnh, những đồn đoán về việc châu Âu tái sử dụng dự trữ vàng của Nga và xung đột tại khu vực châu Âu đang tiếp thêm lực đẩy tâm lý cho thị trường kim loại quý. Theo ông, mức hỗ trợ ngắn hạn hiện nằm quanh 3.800 USD/ounce, trong khi vùng 4.000 USD/ounce là mục tiêu mà vàng hoàn toàn có thể hướng tới trong ngắn hạn.

Giới đầu tư toàn cầu tiếp tục mua mạnh – Trung Quốc là ẩn số đáng chú ý

Theo giới phân tích, các ngân hàng trung ương cùng nhà đầu tư tổ chức trên toàn thế giới vẫn duy trì trạng thái mua ròng vàng, củng cố xu hướng tăng bền vững của giá kim loại quý này. Tuy nhiên, một số chuyên gia cảnh báo, nếu Trung Quốc tạm dừng mua vàng, giá có thể chịu áp lực điều chỉnh giảm mạnh.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, vàng đang trở thành công cụ phòng thủ hiệu quả đối với các nhà đầu tư tổ chức. Việc đồng USD suy yếu và lo ngại suy thoái tại Mỹ càng củng cố vai trò “nơi trú ẩn an toàn” của vàng trên thị trường quốc tế.

Phân tích kỹ thuật: Vàng có thể dao động mạnh trong tuần này

Ông Daniel Pavilonis, nhà môi giới cao cấp tại RJO Futures, cho rằng việc Chính phủ Mỹ tạm thời đóng cửa không làm gián đoạn việc đánh giá dữ liệu kinh tế của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Ông nhận định: “Ở các mức giá hiện tại, dòng tiền mới đang đổ vào thị trường vì sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO). Điều này có thể khiến giá vàng tiếp tục bứt phá mạnh hơn.”

Tuy nhiên, theo Pavilonis, giá vàng tuần này có thể duy trì xu hướng tăng nhưng đi kèm dao động mạnh, do thị trường phản ứng với các dữ liệu kinh tế vĩ mô sắp được công bố.



Theo nhiều tổ chức phân tích, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất đang là động lực then chốt giữ cho vàng hấp dẫn. Khi lãi suất giảm, chi phí cơ hội nắm giữ vàng cũng giảm theo, giúp kim loại quý này có thêm sức hút.

Cùng lúc đó, rủi ro chính trị tại Mỹ – đặc biệt là việc Chính phủ phải tạm thời đóng cửa – khiến giới đầu tư gia tăng tìm kiếm tài sản an toàn, trong đó vàng là lựa chọn hàng đầu.

Theo Reuters, sau khi điều chỉnh nhẹ khỏi vùng đỉnh lịch sử gần đây, giá vàng đang tích lũy lại đà tăng. Thị trường tin rằng những yếu tố trên có thể kích hoạt một chu kỳ tăng mới trong thời gian tới, đặc biệt nếu Fed phát tín hiệu “nới lỏng” chính sách tiền tệ.

Các chuyên gia lớn đồng loạt dự báo vàng lập kỷ lục mới

Nhiều chuyên gia trong ngành như Rich Checkan (Asset Strategies International), Colin Cieszynski (SIA Wealth Management) hay Alex Kuptsikevich (FxPro) đều nhấn mạnh rằng xu hướng chính của vàng vẫn là đi lên.

Theo họ, vàng đang được hỗ trợ bởi bốn yếu tố cốt lõi:

- Đồng USD suy yếu,

- Nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao

- Lãi suất thấp hơn

- Dòng vốn mạnh mẽ đổ vào các quỹ ETF vàng.

Không chỉ các chuyên gia độc lập, nhiều ngân hàng lớn như Deutsche Bank và Goldman Sachs cũng đưa ra dự báo táo bạo, cho rằng giá vàng có thể chạm 4.000 – 5.000 USD/ounce nếu xu hướng hiện tại tiếp tục kéo dài đến cuối năm.

Nhà đầu tư cần lưu ý những ngưỡng kỹ thuật quan trọng

Các chuyên gia khuyến nghị, trong tuần này, nhà đầu tư nên chú ý các ngưỡng hỗ trợ quanh 3.800 USD/ounce và vùng kháng cự gần 4.000 USD/ounce. Bất kỳ đột phá nào vượt qua mốc này có thể mở ra đợt tăng mạnh mới.

Ngoài ra, diễn biến chính sách của Fed, tiến trình mở hoặc đóng cửa của Chính phủ Mỹ, cùng động thái mua – bán từ các quỹ ETF và ngân hàng trung ương sẽ đóng vai trò quyết định biên độ dao động của thị trường vàng trong những ngày tới.



Giá vàng hôm nay 6/10 đang chứng minh sức mạnh vượt trội của mình trong vai trò tài sản trú ẩn an toàn. Với việc duy trì đà tăng 7 tuần liên tiếp, tâm lý thị trường hiện nghiêng hẳn về kịch bản vàng hướng mốc 4.000 USD/ounce trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, giới phân tích cũng khuyến cáo, sự biến động mạnh có thể xuất hiện khi các yếu tố chính trị, lãi suất và dòng vốn đầu cơ giao thoa. Nhà đầu tư được khuyên theo dõi chặt chẽ dữ liệu kinh tế Mỹ và động thái của Fed, đồng thời cân nhắc chốt lời từng phần nếu vàng tiệm cận vùng kháng cự mạnh trong những ngày tới.