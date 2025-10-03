Giá vàng hôm nay 3/10 tại thị trường trong nước

Giá vàng hôm nay 3/10: Đồng loạt giảm vì nhà đầu tư ồ ạt chốt lời

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 3/10, giá vàng miếng trong nước giảm nhẹ do nhà đầu tư ồ ạt chốt lời so với cùng giờ hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 136 - 138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 136 - 138 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 1/10 hôm qua.



Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 135,3 - 138 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 400 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 136 - 138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Tương tự với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng được điều chỉnh giảm, trong đó vàng nhẫn Phú Quý lao dốc ở chiều mua vào với mức giảm sâu là 1,3 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu vàng nhẫn niêm yết mức giá cao nhất là 135,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 131,5 - 134,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn PNJ, vàng nhẫn DOJI đều giao dịch ở ngưỡng 132 triệu đồng/lượng mua vào và 135 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 132,8 - 135,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 132 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 1,3 triệu đồng/lượng) và 135 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 300.000 đồng/lượng).

Giá vàng hôm nay 3/10 trên thế giới: Biến động mạnh sau khi lập kỷ lục

Giá vàng hôm nay 3/10 ghi nhận nhiều biến động bất ngờ khi thị trường chứng kiến sự đảo chiều mạnh mẽ chỉ trong thời gian ngắn. Đêm qua (theo giờ Việt Nam), kim loại quý đã có thời điểm tái lập mức kỷ lục lịch sử 3.890 USD/ounce. Tuy nhiên, đà tăng không duy trì được lâu. Chỉ ít phút sau khi đạt đỉnh, hoạt động bán tháo chốt lời ồ ạt đã khiến giá vàng lao dốc.

Đến 6 giờ sáng ngày 3/10, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giảm tới 31 USD/ounce, xuống còn 3.859 USD/ounce. Song song đó, hợp đồng vàng kỳ hạn giao tháng 12 cũng chịu áp lực giảm sâu, mất 47 USD/ounce, còn ở mức 3.850 USD/ounce.

Giá vàng lao dốc sau chuỗi tăng mạnh

Sự điều chỉnh này được đánh giá là diễn biến tất yếu khi vàng đã liên tiếp lập đỉnh trong nhiều phiên gần đây. Các chuyên gia cho rằng, hoạt động chốt lời là nguyên nhân chính dẫn đến đà giảm mạnh của giá vàng hôm nay 3/10, biến phiên giao dịch trở nên vô cùng biến động.

Mặc dù giảm giá, giới phân tích vẫn nhận định vàng đang dao động quanh ngưỡng cao kỷ lục và chưa có dấu hiệu bước vào xu hướng giảm dài hạn. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn thiên về nắm giữ vàng trong bối cảnh bất ổn kinh tế và chính trị toàn cầu.



Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến biến động giá vàng hiện nay là tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa. Đến ngày 3/10, sự kiện này đã bước sang ngày thứ hai mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã quyết định đình chỉ khoản tài trợ trị giá 18 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng, đồng thời đe dọa sa thải hàng nghìn công nhân liên bang. Động thái này đã làm gia tăng tâm lý lo ngại trong giới đầu tư và doanh nghiệp.

Theo phân tích của Bloomberg, lập trường cứng rắn của chính quyền Mỹ có thể dẫn đến những rủi ro kinh tế lớn hơn. Nếu tình trạng sa thải kéo dài, niềm tin của doanh nghiệp sẽ suy giảm, đầu tư vốn bị hạn chế, từ đó tác động tiêu cực đến triển vọng tăng trưởng kinh tế.

Vàng vẫn là tài sản trú ẩn an toàn

Dù giá vàng có dấu hiệu điều chỉnh, song kim loại quý này vẫn được coi là nơi trú ẩn an toàn trước những bất ổn chính trị – kinh tế. Các chuyên gia dự báo, nếu khủng hoảng đóng cửa chính phủ Mỹ tiếp tục kéo dài, vàng hoàn toàn có thể phục hồi mạnh trở lại.

Điều này lý giải vì sao trong phiên giao dịch châu Á ngày 2/10, giá vàng vẫn dao động quanh mức kỷ lục. Nhu cầu trú ẩn an toàn từ giới đầu tư tăng cao, trong khi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất tiếp tục được củng cố.



Trong tuần qua, vàng đã nhiều lần chạm tới các mốc cao lịch sử. Nguyên nhân chính đến từ việc Quốc hội Mỹ không thông qua dự luật chi tiêu, dẫn tới tình trạng chính phủ đóng cửa.

Sự kiện này đồng thời khiến việc công bố dữ liệu lao động quan trọng trong tuần bị trì hoãn, làm thị trường thiếu thông tin để dự đoán chính sách tiền tệ của Fed. Đây là một trong những lý do khiến giới đầu tư tìm đến vàng như kênh đầu tư an toàn.



Theo công cụ CME Fedwatch, thị trường hiện đang định giá với xác suất 97% rằng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp cuối tháng 10. Ngoài ra, vẫn còn 3% khả năng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ mạnh tay hơn với mức cắt giảm 50 điểm cơ bản.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với quan điểm Fed sẽ nhanh chóng nới lỏng chính sách. Một loạt quan chức của Fed đã cảnh báo rằng lạm phát dai dẳng có thể khiến ngân hàng trung ương phải thận trọng hơn.



Theo dữ liệu công bố tuần trước, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát ưa thích của Fed – đã tăng đúng như dự báo trong tháng 8. Đáng chú ý, lạm phát lõi vẫn duy trì trên mức mục tiêu 2%/năm của Fed.

Điều này đồng nghĩa, áp lực kiềm chế lạm phát vẫn còn hiện hữu, và Fed có thể cân nhắc thận trọng trước khi đưa ra quyết định hạ lãi suất quá nhanh. Đây là yếu tố khiến thị trường vàng dù hưởng lợi từ kỳ vọng cắt giảm lãi suất, vẫn chịu những nhịp điều chỉnh mạnh.

Triển vọng giá vàng trong ngắn hạn

Giới chuyên gia dự báo, trong ngắn hạn, giá vàng hôm nay 3/10 và các phiên tiếp theo nhiều khả năng vẫn biến động mạnh, chịu ảnh hưởng từ:

Tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa.

Diễn biến lãi suất của Fed.

Các báo cáo dữ liệu kinh tế sắp được công bố.

Nếu tình hình bất ổn kéo dài, vàng có thể tiếp tục giữ vị thế vững chắc như tài sản trú ẩn an toàn. Ngược lại, nếu Fed trì hoãn việc cắt giảm lãi suất do áp lực lạm phát, vàng sẽ đối mặt với những nhịp điều chỉnh mới.

Lời khuyên cho nhà đầu tư

Trong bối cảnh thị trường liên tục biến động, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên:á Theo dõi sát các dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là báo cáo việc làm và lạm phát.á Cập nhật diễn biến chính trị, nhất là tiến trình giải quyết khủng hoảng ngân sách tại Mỹ.á Xem xét chiến lược chốt lời hợp lý, tránh tâm lý đầu cơ ngắn hạn quá mức.á Giá vàng đã, đang và sẽ tiếp tục chịu tác động từ nhiều yếu tố vĩ mô phức tạp. Do đó, việc phân bổ danh mục đầu tư hợp lý, kết hợp giữa vàng và các kênh tài sản khác, sẽ giúp giảm thiểu rủi ro.

