Giá vàng hôm nay 30/9 ở thị trường trong nước

Giá vàng hôm nay 30/9: Vàng tăng sốc, tăng gần 45% trong vòng 1 năm

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 30/9, cụ thể giá vàng miếng trong nước tăng mạnh 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 134,5 - 136,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 134,5 - 136,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với giá mở cửa ngày 29/9 hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 134 - 136,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 134,5 - 136,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Đối với vàng nhẫn, giá cũng đồng loạt tăng sốc ở hầu hết các thương hiệu. Trong đó, mức tăng cao nhất là 1,5 triệu đồng/lượng, hiện niêm yết cao nhất là 133,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 129,7 - 132,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng mua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn PNJ, vàng nhẫn DOJI và vàng nhẫn Phú Quý đều giao dịch ở ngưỡng 129,9 triệu đồng/lượng mua vào và 132,9 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 130,6 - 133,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều.

Giá vàng hôm nay 30/9 trên thị trường thế giới: Tăng mạnh, lập kỷ lục mới nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn

Theo ghi nhận từ Kitco, giá vàng hôm nay 30/9 trên thị trường thế giới vào lúc 7h sáng (giờ Việt Nam) giao ngay ở mức 3.826,73 USD/ounce, tăng tới 63,7 USD/ounce so với cùng thời điểm tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD niêm yết tại ngân hàng Vietcombank (26.451 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 121,8 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí.

Giá bạc hôm nay 30/9: Tăng mạnh, nối dài chuỗi 6 tuần bứt phá liên tiếp

Đà tăng mạnh mẽ này tiếp tục củng cố vị thế của vàng như một tài sản an toàn trong bối cảnh rủi ro kinh tế - chính trị toàn cầu ngày càng leo thang.

Giá vàng tăng sốc trong 30 ngày, lập mức cao nhất lịch sử

Nếu xét trong vòng một tháng qua, giá vàng đã tăng tới 387,2 USD/ounce, tương đương mức tăng 11,24%. So với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng còn ấn tượng hơn, khi vàng đã vọt thêm 1.178,2 USD/ounce, tức tăng 44,42%. Đây là mức tăng trưởng thuộc nhóm mạnh nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Trong phiên giao dịch mở cửa tuần mới tại Mỹ, vàng tiếp tục thiết lập kỷ lục giá mới. Hợp đồng vàng giao tháng 12 trên sàn Comex tăng thêm 48 USD, đạt 3.856,8 USD/ounce – mức cao nhất lịch sử.

Sự leo thang của giá vàng phản ánh mối lo ngại ngày càng lớn từ nhà đầu tư về viễn cảnh bất ổn kinh tế Mỹ, đặc biệt là nguy cơ chính phủ liên bang phải đóng cửa trong tuần này nếu Quốc hội không đạt được thỏa thuận chi tiêu.

Bối cảnh chính trị Mỹ gây áp lực lên đồng USD, hỗ trợ vàng

Đồng đô la Mỹ mở đầu tuần giao dịch trong trạng thái suy yếu, do ảnh hưởng từ nguy cơ “government shutdown”. Theo kế hoạch, các lãnh đạo chủ chốt của Quốc hội Mỹ sẽ có cuộc họp tại Nhà Trắng với Tổng thống Donald Trump để bàn về dự luật chi tiêu tạm thời trước thời hạn chót nhằm tránh tình trạng chính phủ đóng cửa vào thứ Tư tới.

Đáng chú ý, ông Trump còn gây tranh cãi khi tuyên bố có thể sa thải vĩnh viễn các nhân viên Liên bang không thiết yếu nếu chính phủ thực sự phải đóng cửa, thay vì cho phép họ quay lại làm việc sau khi ngân sách được phục hồi như thông lệ. Phát biểu này làm gia tăng căng thẳng, khiến giới đầu tư lo ngại về tính ổn định của chính quyền, từ đó đẩy mạnh nhu cầu trú ẩn vào vàng.

Theo các chuyên gia phân tích, bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sự thiếu chắc chắn về tài chính công tại Mỹ đều là yếu tố hỗ trợ giá vàng, bởi nó trực tiếp làm suy yếu niềm tin vào đồng USD và trái phiếu chính phủ.

Nhu cầu vàng vật chất từ châu Á vẫn mạnh mẽ

Trong khi Mỹ đang đối mặt với rủi ro chính trị, tại châu Á, nhu cầu vàng vật chất tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng. Trung Quốc và Ấn Độ – hai thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới – vẫn nhập khẩu mạnh dù giá vàng đã chạm mức kỷ lục.

Theo báo cáo từ công ty phân tích kim loại quý Heraeus, trong tháng 8/2025, lượng nhập khẩu vàng của Trung Quốc vượt mốc 100 tấn, chỉ giảm nhẹ so với tháng 7. Đặc biệt, dữ liệu hải quan cho thấy lượng vàng nhập khẩu từ Thụy Sĩ vào Trung Quốc tăng vọt từ 9,9 tấn trong tháng 7 lên tới 35 tấn trong tháng 8, với tổng giá trị hơn 3 tỷ USD.

Ấn Độ cũng duy trì nhập khẩu ổn định, khi lượng vàng từ Thụy Sĩ xuất sang quốc gia Nam Á này tăng từ 13,5 tấn (tháng 7) lên 15,2 tấn (tháng 8). Các chuyên gia cho rằng nhu cầu tích trữ này chủ yếu đến từ ngành chế tác trang sức, chuẩn bị cho mùa lễ hội và cưới hỏi truyền thống cuối năm.

Nhà đầu tư tài chính đổ vốn mạnh vào vàng

Song song với nhu cầu vật chất, giới đầu tư tài chính cũng đang tăng tốc gom vàng. Trên sàn COMEX, vị thế mua ròng hợp đồng vàng tương lai phi thương mại đã lên tới 26,6 triệu ounce – cao nhất kể từ tháng 2/2025. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn so với 31,5 triệu ounce ghi nhận vào tháng 9/2024.

Các quỹ ETF vàng toàn cầu cũng ghi nhận dòng vốn rót ròng liên tục. Tính đến nay, tổng lượng nắm giữ của các quỹ đã đạt 96,1 triệu ounce, dù vẫn kém xa mức kỷ lục 111 triệu ounce hồi tháng 10/2020.

Sự trở lại mạnh mẽ của dòng tiền đầu tư cho thấy vàng tiếp tục được đánh giá là kênh phòng thủ tối ưu trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu bất ổn, lãi suất có thể hạ thêm và đồng USD chưa thoát khỏi áp lực.

Các yếu tố bổ sung hỗ trợ giá vàng

Ngoài nhu cầu trú ẩn và dòng vốn đầu tư, thị trường kim loại quý còn chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác:

Nguồn cung bạc: Lượng tồn kho bạc đang cạn kiệt, tạo ra sức ép tăng giá chung cho nhóm kim loại quý.

Thị trường bạch kim: Nguồn cung bạch kim eo hẹp cũng góp phần củng cố xu hướng tăng của vàng, khi nhà đầu tư nhìn nhận nhóm tài sản này như một giỏ đầu tư thay thế.

Tâm lý thị trường: Sự thận trọng gia tăng khi các số liệu kinh tế Mỹ phát tín hiệu trái chiều, đặc biệt trong bối cảnh chính phủ có nguy cơ đình trệ.

Các chuyên gia nhận định, những yếu tố trên kết hợp lại đang tạo thành “làn sóng hỗ trợ kép”, giúp giá vàng duy trì đà tăng trong ngắn hạn và có thể tiếp tục lập các kỷ lục mới.

Triển vọng giá vàng sắp tới

Nhiều tổ chức phân tích dự báo, nếu kịch bản chính phủ Mỹ đóng cửa thực sự xảy ra, vàng có thể nhanh chóng vượt ngưỡng 3.900 USD/ounce. Ngược lại, nếu Quốc hội đạt được thỏa thuận ngân sách, áp lực điều chỉnh kỹ thuật có thể xuất hiện, nhưng xu hướng dài hạn vẫn được đánh giá là tăng giá bền vững.

Ngoài ra, yếu tố mùa vụ cũng đang đứng về phía vàng. Cuối năm là giai đoạn cao điểm tiêu thụ vàng tại châu Á, đặc biệt ở Trung Quốc và Ấn Độ, điều này sẽ tiếp tục duy trì lực cầu mạnh cho thị trường.

Các nhà đầu tư trong nước cần lưu ý rằng mức giá quy đổi hiện tại đã lên tới 121,8 triệu đồng/lượng, cao hơn đáng kể so với giá vàng trong nước niêm yết ở nhiều thời điểm. Vì vậy, khi tham gia đầu tư ngắn hạn, cần tính toán kỹ chi phí thuế, phí và chênh lệch giá mua – bán.



Giá vàng hôm nay 30/9 đang ở trong một giai đoạn tăng trưởng lịch sử, khi vừa lập đỉnh mới, vừa nhận được lực đẩy từ cả yếu tố chính trị, tài chính và nhu cầu vật chất toàn cầu. Trong ngắn hạn, biến động chính trị tại Mỹ sẽ tiếp tục là “chất xúc tác” mạnh cho giá vàng. Về dài hạn, dòng vốn đầu tư và nhu cầu tiêu thụ ở châu Á được dự báo sẽ giữ vai trò trụ cột giúp thị trường vàng duy trì xu hướng đi lên.