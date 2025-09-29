Giá vàng hôm nay 29/9 ở thị trường trong nước

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 29/9 tại thị trường trong nước, cả vàng miếng, vàng nhẫn đều không thay đổi so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay 29/9: Vàng miếng SJC "bám trụ" ở mốc 135 triệu đồng/lượng

Cụ thể:

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng ở mức 133 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), ổn định ở cả chiều mua và chiều bán so với hôm qua.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Tập đoàn vàng bạc đá quý PNJ niêm yết vàng miếng SJC ở mức 133 - 135 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), mức giá này được giữ nguyên ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch gần nhất.

Với thương hiệu Bảo tín Minh Châu, doanh nghiệp này cũng niêm yết vàng miếng SJC ở mức 132,5 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), không thay đổi so với phiên giao dịch gần nhất.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,5 - 135 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với tuần trước.

Đối với giá vàng nhẫn, các thương hiệu cũng niêm yết ngang bằng với giá phiên 28/9.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 128,8 - 131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng với giá hôm qua.

Vàng nhẫn PNJ và vàng nhẫn DOJI cũng giữ nguyên giá ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 128,8 triệu đồng/lượng mua vào, 131,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu ổn định ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 129,1 - 132,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Phú Quý giữ nguyên giá ở cả hai chiều, hiện niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 128,8 - 131,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay 29/9 trên thị trường thế giới: Biến động mạnh trong tuần, giữ vững đà tăng và triển vọng vượt 3.800 USD/ounce

Theo Kitco, giá vàng hôm nay 29/9 ghi nhận lúc 7h (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3762,2 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 74,3 USD/ounce so với tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,453 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 120 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).



Giá vàng thế giới trong tuần qua (22 – 28/9) đã chứng kiến nhiều biến động đáng chú ý. Dù có những thời điểm tăng vọt lên mức cao nhất trong nhiều tháng, kim loại quý này vẫn không thể duy trì đỉnh. Tuy nhiên, chốt lại tuần giao dịch, giá vàng giữ được xu hướng đi lên, phản ánh nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn rất lớn trong bối cảnh toàn cầu đầy bất ổn.

Ngay khi bước vào tuần mới hôm 22/9, giá vàng giao ngay được ghi nhận ở mức 3.687,74 USD/ounce. Thị trường dao động trong biên độ hẹp quanh mốc 3.700 USD/ounce trước khi xuất hiện lực mua mạnh mẽ tại các phiên châu Á và châu Âu. Khi thị trường Mỹ mở cửa, dòng tiền tiếp tục đổ vào, giúp vàng tăng lên 3.745 USD/ounce vào cuối ngày thứ Hai.

Sang ngày thứ Ba (23/9), vàng có thời điểm tiến sát ngưỡng 3.760 USD/ounce. Sau đó, nhờ một đợt mua vào mạnh, giá tiếp tục bứt phá lên gần 3.790 USD/ounce – mức cao nhất trong tuần. Tuy nhiên, áp lực chốt lời nhanh chóng xuất hiện, khiến giá quay đầu giảm nhẹ và đến sáng thứ Tư (24/9) chỉ còn 3.718 USD/ounce.

Không để đà giảm kéo dài, vàng sớm hồi phục trở lại mức 3.750 USD/ounce. Đà tăng – giảm xen kẽ này lặp lại trong phiên thứ Năm (25/9). Dù có lúc suy yếu, thị trường Mỹ tiếp tục đóng vai trò lực đỡ quan trọng, giúp giá vàng ổn định quanh 3.755 USD/ounce.

Đến phiên cuối tuần (26/9), thị trường chứng kiến cú hích mạnh từ báo cáo lạm phát PCE – một trong những chỉ số được FED theo dõi sát sao. Báo cáo này tạo động lực khiến vàng tăng từ 3.751 USD/ounce lên gần 3.784 USD/ounce trong phiên buổi chiều. Sau đó, hoạt động chốt lời khiến giá hạ nhiệt đôi chút. Kết thúc tuần, kim loại quý đứng vững ở 3.765 USD/ounce, khẳng định xu hướng tăng giá vẫn chiếm ưu thế.

Khảo sát Kitco: Giới chuyên gia lạc quan nhất trong nhiều tuần

Theo kết quả khảo sát mới nhất do Kitco News thực hiện, tâm lý trên Phố Wall đang nghiêng mạnh về kịch bản giá vàng tiếp tục đi lên trong tuần tới.

Trong số 19 chuyên gia phân tích tham gia, có tới 16 người (84%) dự báo giá vàng sẽ tăng. Không có ý kiến nào cho rằng vàng giảm, trong khi chỉ 3 người (16%) giữ quan điểm trung lập, cho rằng giá đi ngang.

Đối với nhóm nhà đầu tư cá nhân, khảo sát trực tuyến với 265 phản hồi cho thấy:

166 người (63%) tin rằng giá vàng sẽ tăng cao hơn.

56 người (21%) dự đoán giá giảm.

43 người (16%) cho rằng giá sẽ ít biến động và đi ngang.

Đây được xem là mức độ lạc quan cao hiếm thấy, phản ánh niềm tin rằng vàng vẫn đang hưởng lợi từ nhiều yếu tố hỗ trợ, bất chấp đồng USD tăng giá mạnh trong tuần vừa qua.

Vì sao vàng vẫn tăng khi USD mạnh?

Thông thường, khi đồng USD tăng cùng với các dữ liệu kinh tế và thị trường lao động Mỹ tích cực, vàng sẽ chịu áp lực giảm. Thế nhưng, tuần qua, diễn biến này lại đi ngược quy luật. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở hai yếu tố lớn:

Căng thẳng địa chính trị: Tình hình bất ổn tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, cộng với diễn biến leo thang trong xung đột Nga – Ukraine khiến nhu cầu phòng ngừa rủi ro bằng vàng gia tăng.

Kỳ vọng chính sách tiền tệ: Thị trường vẫn kỳ vọng FED sẽ sớm cắt giảm lãi suất sâu trong giai đoạn tới. Khi lãi suất có xu hướng hạ, vàng – vốn không sinh lãi – trở nên hấp dẫn hơn so với các tài sản tài chính khác.

Ngoài ra, nỗi lo về khả năng chính phủ Mỹ tạm thời đóng cửa do bế tắc ngân sách cũng khiến giới đầu tư tìm đến vàng như một nơi trú ẩn an toàn. Đây là nguyên nhân khiến dòng tiền chưa hề rời bỏ kim loại quý, bất chấp áp lực từ đồng bạc xanh.

Triển vọng vượt mốc 3.800 USD/ounce

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại City Index và FOREX.com, nhận định rằng trong ngắn hạn, giá vàng hoàn toàn có khả năng vượt mốc 3.800 USD/ounce.

Theo ông, ngoài các yếu tố địa chính trị, một động lực quan trọng khác đến từ hoạt động mua ròng mạnh mẽ của các Ngân hàng Trung ương toàn cầu. Việc tăng cường nắm giữ vàng trong dự trữ ngoại hối đã tạo lực cầu ổn định cho kim loại quý. Song song đó, các hoạt động đầu cơ cũng góp phần giữ giá vàng ở vùng cao.

Nếu FED phát đi tín hiệu rõ ràng hơn về lộ trình nới lỏng chính sách tiền tệ, vàng có thể không chỉ vượt 3.800 USD/ounce mà còn hướng tới những mốc cao hơn trong quý IV/2025.



Nhìn lại tuần qua, dù có những nhịp điều chỉnh giảm, giá vàng hôm nay 29/9 vẫn ở vùng giá cao hơn so với đầu tuần trước, thể hiện sức hấp dẫn bền bỉ trong bối cảnh thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Kết quả khảo sát từ Kitco cho thấy cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư cá nhân đều đặt kỳ vọng lớn vào khả năng kim loại quý tiếp tục đi lên. Yếu tố địa chính trị, chính sách tiền tệ và nhu cầu mua vào của các Ngân hàng Trung ương đang là trụ cột hỗ trợ xu hướng này.

Trong bối cảnh kinh tế – chính trị toàn cầu còn nhiều bất ổn, vàng tiếp tục giữ vai trò kênh trú ẩn an toàn, giúp nhà đầu tư cân bằng rủi ro. Do đó, triển vọng giá vàng trong ngắn hạn vẫn nghiêng về khả năng tăng, thậm chí có thể tiến tới những cột mốc mới, mở ra cơ hội sinh lời đáng kể cho những ai nắm giữ kim loại quý.