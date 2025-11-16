Thị trường ghế ngồi ô tô trẻ em tăng nhiệt trước giờ G

Bị phạt 800-1.000.000 đồng/mỗi lần vi phạm

Trước đây, ghế ngồi ô tô cho trẻ là mặt hàng… “nằm im” ở nhiều cửa hàng, chủ yếu bán cho nhóm phụ huynh rất quan tâm tới an toàn hoặc chịu ảnh hưởng từ văn hoá sử dụng ghế trẻ em ở nước ngoài.

Trong khi đó, nhiều chủ xe vẫn chọn cách cho con ngồi chung ghế với người lớn, nằm ngả ghế hoặc dùng chính dây an toàn thiết kế cho người trưởng thành.

Nhân viên một cửa hàng đồ trẻ em tại TP.HCM cho biết, trước đây mặt hàng ghế ô tô trẻ em bán rất chậm, có khi cả tháng bán được vài chiếc. Sau khi có thông tin sẽ bị xử phạt, nhiều khách hàng có đến tham khảo giá nhưng vẫn chưa quyết định mua ngay.

Từ ngày 1/1/2026, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định ô tô chở trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m bắt buộc phải có thiết bị an toàn phù hợp, nếu không, tài xế có thể bị phạt 800.000-1.000.000 đồng mỗi lần vi phạm.

Do vậy, quy định này đang nhanh chóng thay đổi thói quen của các gia đình sở hữu ô tô. Thị trường ghế ngồi ô tô cho trẻ em vốn “trầm lắng” vì thế trở nên sôi động chưa từng có.

Anh Hoà Quang (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, nhà anh có 2 ô tô, ô tô của vợ thường xuyên đưa đón 2 con nhỏ đi học mầm non. Sau khi có thông tin bắt buộc phải có ghế riêng cho trẻ em anh và vợ đã tìm thông tin để mua ghế. “Con tôi học cách nhà gần 2km, nếu phải lắp ghế để chỉ mỗi đi học thì cũng hơi rườm rà nhưng vì di chuyển lâu dài và còn về quê nên chúng tôi bắt buộc phải mua” – anh Quang nói.

Nhiều loại ghế ô tô trẻ em cũ được rao bán trên mạng.

Đủ loại thiết bị, giá cả phù hợp từng nhu cầu

Theo ghi nhận tại TP.HCM, nhiều cửa hàng phụ kiện ô tô và đồ dùng trẻ em đồng loạt nhập lại ghế trẻ em sau thời gian dài “bỏ ngỏ” vì bán chậm. Quản lý một cửa hàng tại phường An Đông cho biết trước đây ghế rất khó bán, nhưng từ khi có thông tin về quy định bắt buộc, nhu cầu “tăng rõ rệt”.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và các bài phân tích chuyên môn, thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô không chỉ có “ghế con” như cách gọi phổ biến, mà gồm 3 nhóm chính:

Nôi trẻ sơ sinh (trẻ dưới 2 tuổi): lắp quay ngược chiều xe, giúp lực va chạm phân tán dọc theo lưng trẻ, giảm nguy cơ chấn thương đầu – cổ.

Ghế trẻ em lắp xuôi (khoảng 2–6 tuổi): có dây đai 5 điểm, ôm sát vai, ngực, hông; thường dùng kèm móc ISOFIX/LATCH để ghế gắn chặt vào khung xe.

Ghế/đệm nâng (booster) (6–10 tuổi): không có dây riêng mà dùng dây an toàn của xe, nhiệm vụ chính là “nâng” trẻ lên để dây vào đúng vị trí (qua vai và đùi, không xiết ngang cổ, bụng).

Bên cạnh đó, thị trường còn xuất hiện ghế “all-in-one” có thể điều chỉnh từ nôi quay ngược, ghế quay xuôi đến booster, dùng cho trẻ từ khoảng 1 tới 10 tuổi, phù hợp với gia đình muốn mua một lần dùng lâu.

Theo khảo sát thị trường về mức giá có thể phân thành các nhóm:

Nhóm phổ thông: nhiều thương hiệu nhập khẩu như Joie, Graco, Chicco, Doux, Reebaby, Maxi-Cosi, Zaracos, Gluck, Combi… Giá ghế mới dao động từ dưới 2 triệu đến khoảng 7 triệu đồng tuỳ dòng, tính năng.

Nhóm cao cấp: một số mẫu đạt chuẩn quốc tế mới (như ECE R129/i-Size), có tính năng quay 360 độ, chống va chạm bên, chất liệu cao cấp… có giá 10–15 triệu đồng/ghế.

Ghế cũ – hàng “nội địa Nhật”: được rao bán với cam kết “còn mới trên 90%” với giá khoảng 1,6–1,7 triệu đồng, đánh đúng tâm lý muốn tiết kiệm của nhiều gia đình. Tuy nhiên, chuyên gia an toàn cảnh báo việc khó kiểm chứng lịch sử va chạm và tiêu chuẩn còn hiệu lực của các mẫu ghế này.

Cùng với đó, kênh phân phối cũng đa dạng hơn: từ cửa hàng phụ kiện ô tô, shop mẹ & bé cho tới các sàn thương mại điện tử.

Chuyên gia thị trường dự báo đây sẽ là một trong những nhóm hàng tăng trưởng nhanh nhất trong dịp cuối năm 2025 và đầu 2026, khi phụ huynh “chốt” mua để kịp thời điểm luật áp dụng và cũng là dịp cần phải di chuyển nhiều vào cuối năm.

Luật mới rõ ràng đang tạo cú hích mạnh cho thị trường ghế an toàn, đồng thời buộc người dân nghiêm túc hơn với câu chuyện an toàn cho trẻ trên ô tô. Nhưng để quy định đi vào thực chất, tránh tình trạng “mua cho có để khỏi bị phạt”, các chuyên gia cho rằng cần truyền thông kỹ về cách chọn và lắp ghế theo cân nặng, chiều cao; hướng lắp; vị trí ngồi… để phụ huynh không dùng sai, mất tác dụng; Kiểm soát chất lượng thị trường, siết chặt các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không đạt chuẩn nhưng gắn mác “an toàn”; tăng kiểm tra trên kênh online…