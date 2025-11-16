Giá vàng hôm nay 16/11 ở trong nước

Giá vàng hôm nay 16/11 ở trong nước, giá vàng miếng giảm mạnh về 151 triệu đồng. Cụ thể, giá vàng được niêm yết tại một số doanh nghiệp như sau:

Giá vàng hôm nay 16/11: Lao dốc về sát mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 149 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 149 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.



Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 149 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 149,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 146,9 - 149,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,6 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán.

Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 147,8 - 150,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán trong phiên giao dịch hôm qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 146,5 – 149,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua – bán.

Giá vàng hôm nay 16/11 trên thế giới: Giằng co mạnh quanh mốc 4.000 USD, thị trường chờ tín hiệu mới từ Fed

Giá vàng hôm nay 16/11 tiếp tục dao động trong vùng được xem là “nhạy cảm”, khi lực mua – bán đều thận trọng trước bối cảnh thị trường thiếu dữ liệu kinh tế và kỳ vọng về chính sách tiền tệ không còn rõ ràng như trước. Dù kim loại quý vẫn giữ được xu hướng tăng dài hạn, đà bứt phá lên trên mốc 4.200 USD/ounce vẫn chưa xuất hiện, cho thấy thị trường đang cần thêm thời gian để tích lũy trước khi hướng đến vùng đỉnh lịch sử được thiết lập hồi tháng trước.



Trong phiên gần nhất, giá vàng giao ngay duy trì quanh 4.080 USD/ounce, cao hơn gần 2,4% so với tuần trước nhưng vẫn thấp hơn khoảng 3,5% so với đỉnh tuần. Diễn biến này phản ánh sự dè chừng của giới đầu tư trong bối cảnh thị trường liên tục thất bại trong nỗ lực giữ vững vùng hỗ trợ trên mốc 4.000 USD/ounce và bất lực trước ngưỡng cản mạnh 4.200 USD/ounce.

Theo giới phân tích, việc vàng không thể bứt phá trong ngắn hạn không đồng nghĩa xu hướng tăng đã chấm dứt. Thị trường đang trong giai đoạn tích lũy cần thiết, đặc biệt khi các yếu tố tác động quyết định – bao gồm kỳ vọng lãi suất, dữ liệu lao động và lạm phát – vẫn tiềm ẩn nhiều biến động.

Fed trở thành tâm điểm khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất giảm mạnh

Nỗi lo lớn nhất của thị trường nằm ở khả năng Fed không hạ lãi suất vào tháng 12. Chỉ một tháng trước, theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường đánh giá hơn 90% khả năng Fed sẽ nới lỏng chính sách. Tuy nhiên đến hiện tại, tỷ lệ này đã giảm xuống dưới 50%, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước lập trường cứng rắn hơn của các quan chức Fed.

Một bộ phận không nhỏ quan chức Fed đã phát tín hiệu rằng họ chưa muốn hạ lãi suất khi chưa có “bức tranh đầy đủ” về tình hình kinh tế. Điều này tạo sức ép lớn lên giá vàng trong ngắn hạn, vì lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lời.

43 ngày Chính phủ Mỹ đóng cửa: tác động nặng nề lên dữ liệu kinh tế

Việc Chính phủ Mỹ vừa kết thúc đợt đóng cửa kéo dài 43 ngày, dài nhất trong lịch sử, đặt thị trường vàng vào trạng thái khó đoán hơn. Sự gián đoạn này khiến nhiều báo cáo quan trọng – đặc biệt là dữ liệu lạm phát và thị trường lao động – bị chậm trễ hoặc thiếu độ tin cậy.

Điều này đồng nghĩa nhà đầu tư sẽ phải ra quyết định trong bối cảnh thiếu đi các chỉ số dẫn đường quan trọng. Đó cũng là lý do thị trường rơi vào vùng giao dịch trung lập, chờ đợi các dữ liệu mới để định hình xu hướng rõ ràng hơn.



Neil Welsh, Trưởng bộ phận Kim loại tại Britannia Global Markets, cho biết tâm lý phòng thủ khiến làn sóng bán chốt lời lan rộng trên cả thị trường kim loại quý, chứng khoán và tiền điện tử. Nguyên nhân chính đến từ kỳ vọng Fed tiếp tục trì hoãn việc cắt giảm lãi suất – yếu tố vốn là chất xúc tác quan trọng cho đà tăng của vàng trong suốt năm qua.

Dù vậy, ông Welsh khẳng định xu hướng dài hạn của vàng vẫn được củng cố nhờ ba động lực lớn:

Rủi ro vĩ mô kéo dài liên quan đến địa chính trị và tăng trưởng chậm lại.

Nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu.

Xu hướng đa dạng hóa danh mục khi nhà đầu tư tìm tài sản phòng hộ.

Theo ông, sự điều chỉnh hiện tại chỉ là nhịp nghỉ cần thiết trước khi thị trường tiếp tục chu kỳ tăng mới.

Phân tích kỹ thuật: 4.000 USD là hỗ trợ cứng, cảnh báo khi thủng 3.886 USD

Chuyên gia Marc Hill đánh giá vùng 4.000 USD/ounce vẫn là ngưỡng hỗ trợ cực kỳ quan trọng trong bối cảnh hiện tại. Tuy nhiên, ông cảnh báo nếu giá rơi xuống dưới 3.886 USD – đáy được thiết lập vào cuối tháng 10 – thị trường có thể kích hoạt một chuỗi bán tháo mạnh, kéo vàng về vùng 3.748 USD.

Lý do là tâm lý thị trường đang nhạy cảm trước tín hiệu “diều hâu” từ Fed. Chỉ cần một dữ liệu xấu, lực bán sẽ tăng nhanh khi các nhà đầu tư muốn giảm rủi ro.

Dù vậy, Hill vẫn cho rằng xu hướng lớn (big trend) tiếp tục ủng hộ phe mua. Các nhịp điều chỉnh hiện tại chủ yếu mang tính kỹ thuật thay vì phản ánh thay đổi trong cấu trúc thị trường.

Góc nhìn lạc quan: điều chỉnh chỉ là cơ hội gom hàng

Trái với tâm lý phòng thủ, nhiều chuyên gia lại nhìn nhận sự thiếu hụt dữ liệu kinh tế chỉ là yếu tố tạm thời, khó có thể làm thay đổi mục tiêu dài hạn của Fed cũng như hướng đi chung của vàng.

Christopher Vecchio, Trưởng bộ phận Chiến lược Tương lai và Ngoại hối tại Tastylive.com, nhận định Chính quyền Mỹ dường như vẫn đặt ưu tiên lớn hơn vào việc hỗ trợ tăng trưởng, xem lạm phát là vấn đề cần kiểm soát nhưng không phải đe dọa cấp bách như năm 2022–2023. Do đó, vàng vẫn có lợi thế dài hạn.

Ông cho rằng các nhịp chốt lời trong ngắn hạn sẽ tạo nhịp điều chỉnh, nhưng đó lại là cơ hội để nhà đầu tư mua vào ở vùng giá hấp dẫn hơn.

Quan điểm này được chia sẻ bởi Phillip Streible – Chiến lược gia Thị trường Trưởng tại Blue Line Futures. Theo ông, chỉ cần vàng duy trì trên 3.900 USD/ounce, cấu trúc tăng vẫn giữ vững. Streible nhấn mạnh: “Nhà đầu tư toàn cầu nhận ra vàng đang trở thành tài sản chiến lược, cần thiết trong danh mục, đặc biệt trong giai đoạn nhiều bất định như hiện tại”.

Loạt dữ liệu quan trọng sắp công bố: thị trường vàng sẽ biến động mạnh?

Dù việc chính phủ đóng cửa khiến dữ liệu bị gián đoạn, tuần tới thị trường vẫn sẽ đón hàng loạt báo cáo quan trọng, bao gồm:

Khảo sát sản xuất Empire State

Biên bản họp FOMC

Khảo sát sản xuất Fed Philly

Đơn xin trợ cấp thất nghiệp

Doanh số bán nhà hiện có

PMI nhanh S&P

Khảo sát tâm lý tiêu dùng Đại học Michigan

Những dữ liệu này sẽ góp phần đánh giá sức khỏe nền kinh tế Mỹ, từ đó định hình lại kỳ vọng lãi suất và tác động trực tiếp đến giá vàng trong ngắn hạn.