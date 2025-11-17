Tin hot thị trường ngày 17/11: Hà Nội sắp có khoảng 8.900 căn hộ chung cư mới

Savills dự báo trong quý IV/2025, thị trường Hà Nội sẽ đón khoảng 8.900 căn hộ chung cư mới, chủ yếu là phân khúc hạng B; tuy nhiên, phải từ năm 2026 trở đi, nguồn cung mới thực sự dồi dào. Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills Hà Nội, cho rằng các dự án của chủ đầu tư uy tín, vị trí đẹp, pháp lý rõ ràng, đặc biệt là căn hộ diện tích nhỏ 1–2 phòng ngủ, vẫn thu hút nhà đầu tư và người mua ở thực.

Với phân khúc hạng C và nhà ở vừa túi tiền, Savills nhận định tình trạng mất cân đối nguồn cung có thể sớm cải thiện nhờ việc Hà Nội đẩy mạnh phê duyệt, thí điểm dự án nhà ở, đầu tư hạ tầng và phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, giúp mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người thu nhập trung bình – thấp.

Trong quý III/2025, nguồn cung mới đạt khoảng 6.300 căn, tỷ lệ hấp thụ 81%, toàn thị trường đạt khoảng 64%. Phân khúc hạng A và B ghi nhận thanh khoản tốt, giá sơ cấp căn hộ hạng A trung bình trên 100 triệu đồng/m², phản ánh nhu cầu ở thực và đầu tư vẫn ổn định nhờ hạ tầng và quy hoạch tiếp tục được cải thiện.

Tin hot thị trường ngày 17/11: Thái Lan bỏ miễn thuế đối với hàng nhập khẩu giá rẻ

Thái Lan sẽ bắt đầu thu thuế nhập khẩu đối với các hàng hóa giá rẻ từ đầu năm sau. Quyết định này được đưa ra nhằm thúc đẩy ngành sản xuất trong nước và bảo vệ các doanh nghiệp nội địa trước sức ép từ hàng giá rẻ nhập khẩu.

Hiện nay, các mặt hàng nhập khẩu có giá trị dưới 1.500 baht (khoảng 1 triệu đồng), được miễn thuế. Theo quy định mới, các mặt hàng này sẽ phải chịu thuế 10% kể từ ngày 1/1/2016.

Chính phủ Thái Lan cũng đang tìm cách phối hợp với các nền tảng thương mại điện tử để hỗ trợ việc thu thuế. Các chuyên gia pháp lý nhận định chính sách mới sẽ tác động đến các ngành thương mại điện tử, logistics và bán lẻ, đồng thời gây thêm áp lực cho các nhà vận chuyển.

Tin hot thị trường ngày 17/11: Cơ hội mới cho hồ tiêu, cà phê, trái cây Việt Nam

Hiệp hội Hồ tiêu và Gia vị Việt Nam (VPSA) cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký Sắc lệnh hành pháp sửa đổi phạm vi áp dụng thuế đối ứng công bố hồi tháng 4, theo đó một số mặt hàng nông nghiệp như cà phê, trà, trái cây nhiệt đới và nước ép, ca-cao, gia vị, chuối, cam quýt, cà chua… được loại khỏi danh sách chịu thuế bổ sung, quy định có hiệu lực từ ngày 13/11.

Phía Mỹ lý giải quyết định này được đưa ra sau những tiến bộ trong đàm phán song phương, thể hiện bước chuyển từ phòng vệ cứng sang linh hoạt hơn, nhằm ổn định nguồn cung và giá tiêu dùng. Với Việt Nam, nước mạnh về hồ tiêu, cà phê, rau quả đây là cơ hội tăng hiện diện tại thị trường hơn 350 triệu dân.

VPSA đánh giá miễn thuế đối ứng giúp nhóm gia vị giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh nhưng nhấn mạnh doanh nghiệp vẫn phải vượt qua “hàng rào” SPS, truy xuất nguồn gốc, dư lượng và an toàn thực phẩm.

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam VICOFA cho rằng ưu đãi thuế tạo điều kiện đẩy mạnh cà phê chế biến sâu, song thị trường Mỹ luôn rất khắt khe.

Doanh nghiệp trái cây như Vina T&T nhận định rào cản thuế được gỡ bỏ là “chất xúc tác mạnh” để đơn hàng xoài, dừa tươi, nhãn, nước ép tăng tốc, hỗ trợ ngành rau quả tiến gần mục tiêu xuất khẩu 8-8,5 tỷ USD năm 2025.