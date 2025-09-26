Giá vàng hôm nay 26/9 ở thị trường trong nước

Giá vàng hôm nay 26/9: Đã hạ nhiệt nhờ những thông tin tích cực từ Mỹ

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 26/9 cụ thể là giá vàng miếng trong nước giảm so với sáng qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 132,5 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 132,5 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 26/9 hôm qua.



Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 132,5 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng nhẫn cũng đồng loạt giảm ở hầu hết các thương hiệu, mức giảm cao nhất lên tới 800.000 đồng/lượng.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 128,3 - 131 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn PNJ và vàng nhẫn DOJI đều giao dịch ở ngưỡng 128,5 triệu đồng/lượng mua vào và 131,5 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 800.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 129 - 132 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều.

Thương hiệu Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 128,5 - 131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Giá vàng hôm nay 26/9 trên thị trường thế giới: Thế giới giảm mạnh, triển vọng dài hạn vẫn lạc quan

Giá vàng hôm nay 26/9 ghi nhận xu hướng giảm nhẹ sau nhiều phiên biến động, bất chấp nền kinh tế Mỹ công bố các chỉ số tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định triển vọng dài hạn của kim loại quý vẫn sáng sủa nhờ nhiều yếu tố hỗ trợ bền vững.



Theo Kitco, vào lúc 4h00 ngày 26/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay được ghi nhận ở mức 3.733,63 USD/ounce, giảm 24,93 USD/ounce so với phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.450 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 119 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Diễn biến này cho thấy vàng đang chịu áp lực từ các tín hiệu kinh tế Mỹ tích cực cũng như quan điểm cứng rắn của các nhà hoạch định chính sách tiền tệ.



Ngày 25/9, Bộ Thương mại Mỹ công bố số liệu mới cho thấy đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tăng 2,9% trong tháng trước, trái ngược hoàn toàn với dự báo giảm 0,5% từ giới phân tích. Điều này phản ánh sản xuất và đầu tư tại Mỹ vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh, qua đó xua tan phần nào những lo ngại về suy thoái.

Bên cạnh đó, báo cáo GDP quý II của Mỹ cũng được điều chỉnh tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2024, cao hơn dự đoán 3,5%. Đáng chú ý, chỉ số lạm phát PCE trong báo cáo cũng nhích cao hơn kỳ vọng, làm gia tăng quan điểm rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục giữ lập trường thắt chặt. Chính điều này đã tạo áp lực giảm đối với vàng và các kim loại quý khác.

Dù vậy, thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Giới đầu tư lo ngại khả năng chính phủ Mỹ có thể tạm thời đóng cửa do bế tắc ngân sách, cùng với đó là căng thẳng leo thang trong xung đột Nga – Ukraine. Đây chính là những yếu tố khiến nhu cầu phòng hộ an toàn đối với vàng chưa hề giảm bớt.

Động lực dài hạn: Ngân hàng trung ương và xu hướng toàn cầu

Theo dữ liệu thị trường, giá vàng đã tăng khoảng 45% trong năm nay, vượt nhiều mốc kháng cự tâm lý và thiết lập các kỷ lục mới. Chuyên gia Stephen Innes, đối tác quản lý tại SPI Asset Management, nhận định đà tăng của vàng vừa mang ý nghĩa lịch sử, vừa tiềm ẩn nhiều điều đáng lưu tâm.

Ông cho rằng, khác với giai đoạn 2011 khi vàng tăng chủ yếu vì lo ngại in tiền, lần này động lực đến từ nhiều yếu tố mạnh mẽ hơn: sự tích lũy vàng của các ngân hàng trung ương, dòng vốn dịch chuyển khỏi tiền pháp định và nhu cầu phòng ngừa rủi ro địa chính trị.

Đặc biệt, việc các ngân hàng trung ương, trong đó có Trung Quốc, tích cực đa dạng hóa khỏi đồng USD bằng cách mở kho dự trữ vàng thay thế tại Thượng Hải đã góp phần củng cố xu hướng dài hạn. Điều này cho thấy vàng không chỉ là công cụ đầu cơ ngắn hạn, mà đang trở thành lựa chọn chiến lược trong bối cảnh niềm tin vào hệ thống tiền tệ toàn cầu suy giảm.

Fed và triển vọng giá vàng 4.000 USD/ounce

Chính sách tiền tệ nới lỏng của Fed cũng đóng vai trò then chốt đối với xu hướng vàng. Khi lãi suất giảm, chi phí nắm giữ vàng thấp hơn và đồng USD yếu đi, từ đó kim loại quý trở nên hấp dẫn hơn trong mắt giới đầu tư.

Bart Melek, Giám đốc điều hành kiêm Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, dự báo giá vàng hoàn toàn có thể chạm ngưỡng 4.000 USD/ounce trong những năm tới, nếu Fed tiếp tục duy trì lộ trình cắt giảm lãi suất.

Dù Chủ tịch Fed chưa đưa ra cam kết rõ ràng, thị trường vẫn kỳ vọng sẽ có thêm một đến hai lần giảm lãi suất trong năm nay và cả năm 2026. Điều này sẽ tiếp tục tạo động lực cho vàng, bởi chi phí nắm giữ kim loại quý giảm xuống và nhu cầu đầu tư gia tăng.

Giá vàng hôm nay 26/9 đang chịu sức ép điều chỉnh ngắn hạn từ dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực và kỳ vọng Fed thắt chặt. Tuy nhiên, xét về trung và dài hạn, các yếu tố như nhu cầu tích lũy vàng của ngân hàng trung ương, xu hướng đa dạng hóa tài sản và bất ổn địa chính trị vẫn là lực đỡ mạnh mẽ, duy trì triển vọng lạc quan cho vàng.