Giá vàng hôm nay 24/9 ở thị trường trong nước

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 24/9 ở một số doanh nghiệp cụ thể như sau:

Giá vàng hôm nay 24/9: Vàng SJC tăng vọt lên 135 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn có kỷ lục mới

Giá vàng miếng SJC

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng ở mức 133 – 135 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán so với hôm qua.

Tập đoàn DOJI và Tập đoàn vàng bạc đá quý PNJ niêm yết vàng miếng SJC ở mức 133 – 135 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), mức giá này được điều chỉnh tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch gần nhất.

Bảo tín Minh Châu cũng niêm yết vàng miếng SJC ở mức 133 – 135 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,4 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch gần nhất.

Riêng vàng miếng thương hiệu Phú Quý SJC đang mua vào thấp hơn 500.000 đồng so với các thương hiệu khác. Vàng miếng Phú Quý mua vào ở mức 132,5 triệu đồng/lượng (tăng 1,5 triệu đồng/lượng) và bán ra ở mức 135 triệu đồng/lượng (tăng 1,4 triệu đồng/lượng).

Giá vàng nhẫn

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 128,5 - 131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với hôm qua.

Vàng nhẫn tại thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết ở mức 129,3 - 132,3 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 128,5 – 131,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay 24/9 trên thị trường thế giới: Tăng vọt lên mức kỷ lục, hướng tới mốc 4.000 USD/ounce

Theo ghi nhận của Kitco, lúc 7h00 ngày 24/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đạt 3.779,85 USD/ounce, tăng mạnh 53,89 USD/ounce so với phiên liền trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.448 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 120,5 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí. So sánh với thị trường nội địa, giá vàng trong nước hiện cao hơn thế giới khoảng 14,5 triệu đồng/lượng.



Đà tăng vọt của kim loại quý diễn ra trong bối cảnh thị trường đặt kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm khởi động chu kỳ cắt giảm lãi suất. Yếu tố này được xem là chất xúc tác chính, đưa giá vàng vươn lên đỉnh lịch sử.

Đặc biệt, giới đầu tư toàn cầu đang dồn sự chú ý vào bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell, dự kiến đưa ra những tín hiệu quan trọng về định hướng chính sách tiền tệ. Đây được coi là sự kiện có khả năng quyết định đến xu hướng ngắn hạn của thị trường vàng.

Vốn dịch chuyển, nhu cầu vật chất hỗ trợ giá vàng

Bên cạnh lãi suất, một yếu tố khác thúc đẩy giá vàng là sự dịch chuyển dòng vốn. Nhiều tổ chức đầu tư đã giảm tỷ trọng ở thị trường chứng khoán sau giai đoạn tăng trưởng nóng, chuyển sang vàng như kênh trú ẩn an toàn.

Ngoài ra, nhu cầu vật chất tại Ấn Độ – quốc gia tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới – tiếp tục tăng cao trong mùa lễ hội. Dù giá đã ở vùng kỷ lục, người dân nước này vẫn mạnh tay mua vào, kỳ vọng giá còn đi xa hơn nữa.

Ông Philippe Gijsels – Giám đốc Chiến lược tại BNP Paribas Fortis – đánh giá, mức tăng gần 40% của vàng từ đầu năm đến nay mới chỉ là khởi điểm. Ông dự báo kim loại quý này hoàn toàn có thể chạm ngưỡng 4.000 USD/ounce vào cuối năm 2025 hoặc đầu 2026.

Bạc đồng hành cùng vàng, thị trường hướng đến giai đoạn tăng tốc

Không chỉ vàng, bạc cũng duy trì đà tăng mạnh, chạm mức cao nhất trong 14 năm. Hợp đồng vàng tháng 12 tăng 38,4 USD lên 3.811,6 USD/ounce; hợp đồng bạc tháng 12 tăng 0,331 USD lên 44,45 USD/ounce.

Theo giới phân tích, chu kỳ tăng của vàng và bạc vốn đã kéo dài, nay càng tăng tốc. Về mặt thời gian, thị trường có thể đang tiến gần đỉnh. Tuy nhiên, xét về mức giá, cả hai kim loại quý vẫn còn dư địa đi lên trước khi bước vào giai đoạn điều chỉnh.



Một thông tin đáng chú ý khác đến từ Bloomberg: Trung Quốc đang đặt mục tiêu trở thành nơi lưu ký dự trữ vàng cho các quốc gia có chủ quyền. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đang tận dụng Sàn Giao dịch Vàng Thượng Hải để thu hút các ngân hàng trung ương mang vàng đến cất giữ.

Động thái này, nếu thành công, sẽ nâng cao đáng kể vị thế của Bắc Kinh trong hệ thống tài chính quốc tế và làm thay đổi cục diện trên thị trường vàng toàn cầu.

Mắt xích quan trọng: Phát biểu của lãnh đạo Fed

Song song với đó, giới đầu tư vẫn dõi theo các phát biểu từ lãnh đạo Fed. Ngoài ông Powell, Phó Chủ tịch phụ trách giám sát Michelle Bowman cũng sẽ đưa ra quan điểm tại Hội nghị thường niên lần thứ 134 của Hiệp hội Ngân hàng Kentucky. Những thông điệp này có thể tác động trực tiếp đến kỳ vọng lãi suất, từ đó ảnh hưởng đến hướng đi của giá vàng.

Phân tích kỹ thuật: Vàng vẫn trong thế đi lên

Trên phương diện kỹ thuật, lực mua đang chiếm ưu thế trong hợp đồng vàng tương lai tháng 12. Mục tiêu kế tiếp của phe mua là đóng cửa trên vùng kháng cự 3.900 USD/ounce, trong khi phe bán sẽ nhắm đến việc kéo giá xuống dưới vùng hỗ trợ mạnh tại 3.650 USD/ounce.

Kháng cự gần nhất: 3.825 USD/ounce và 3.850 USD/ounce.

Hỗ trợ gần nhất: đáy qua đêm 3.772,4 USD/ounce và đáy tuần này 3.718,1 USD/ounce.

Yếu tố thị trường bên ngoài

Các thị trường tài chính liên quan hôm nay cho thấy:

Chỉ số USD gần như đi ngang.

Giá dầu thô duy trì đà tăng, giao dịch quanh mức 63,75 USD/thùng.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,13%.

Lịch công bố dữ liệu kinh tế có thể ảnh hưởng đến giá vàng

Trong tuần này, nhiều dữ liệu kinh tế Mỹ quan trọng sẽ được công bố:

Thứ Tư: Doanh số bán nhà mới.

Thứ Năm: Quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ, GDP quý II cuối cùng của Mỹ, đơn đặt hàng lâu bền, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, doanh số bán nhà hiện có.

Thứ Sáu: Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) và chỉ số niềm tin tiêu dùng Đại học Michigan (điều chỉnh).

Với những yếu tố hỗ trợ từ kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất, dòng vốn dịch chuyển và nhu cầu vật chất mạnh mẽ tại Ấn Độ, giá vàng hôm nay 23/9 đã tăng vọt, thiết lập kỷ lục mới. Dù thị trường có thể sớm chạm đỉnh ngắn hạn, song giới phân tích vẫn tin rằng dư địa tăng giá vẫn còn, thậm chí mục tiêu 4.000 USD/ounce vào năm 2025 – 2026 là hoàn toàn khả thi.