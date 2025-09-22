Giá vàng hôm nay 22/9 ở thị trường trong nước

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 22/9, giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết ở ngưỡng 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên 21/9.

Giá vàng hôm nay 22/9: Vàng miếng SJC giữ giá đỉnh 133 triệu đồng

Phú Quý SJC giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 130,5 - 133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15,2 triệu đồng/lượng.

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn ở hầu hết thương hiệu đi ngang so với rạng sáng qua, riêng vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng nhẹ ở cả hai chiều.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,8 - 129,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng với giá hôm qua.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ cũng giữ nguyên giá ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý ổn định ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng Bảo Tín Minh Châu tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 127,2 - 130,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay 22/9 trên thị trường thế giới: Đà tăng mạnh, nhiều chuyên gia dự báo kịch bản trái chiều

Giá vàng hôm nay 22/9 ghi nhận mức tăng đáng kể, đánh dấu một tuần biến động mạnh trên cả thị trường quốc tế và trong nước. Dữ liệu mới nhất từ Kitco cho thấy vàng vẫn đang ở trong vùng “nóng”, nhưng đi kèm đó là hàng loạt nhận định trái chiều từ giới phân tích về xu hướng tiếp theo của kim loại quý này.



Theo Kitco, vào lúc 6h00 sáng ngày 22/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 3.684,59 USD/ounce, tăng thêm 40,94 USD/ounce so với tuần trước.

Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank ở mức 26.445 VND/USD, thì vàng thế giới hiện tương đương khoảng 117,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Đây là mức giá tiếp tục cho thấy sức hút của vàng trong bối cảnh chính sách tiền tệ toàn cầu có nhiều thay đổi.

Tâm lý thận trọng bao trùm, Fed trở thành tâm điểm

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News phản ánh rõ sự thay đổi trong tâm lý thị trường. Giới phân tích Phố Wall đang dần chuyển sang trạng thái trung lập thay vì lạc quan như trước. Ngay cả nhà đầu tư Main Street – vốn thường kỳ vọng giá vàng đi lên – cũng bắt đầu tỏ ra dè dặt sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chính thức mở chu kỳ nới lỏng.

Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng tại SIA Wealth Management, nhận định: “Vàng đã trải qua một đợt tăng mạnh và cần khoảng nghỉ. Khi tin tức từ Fed đã rõ ràng, thị trường sẽ bước vào giai đoạn tích lũy với tốc độ dòng thông tin chậm hơn.”



Trái ngược với quan điểm thận trọng, nhiều chuyên gia vẫn tin vào triển vọng tăng giá của vàng. Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm CEO Asset Strategies International, cho rằng lãi suất giảm cùng căng thẳng địa chính trị leo thang – từ Ukraine, Ba Lan, Gaza đến vùng Caribe – sẽ trở thành “chất xúc tác” để vàng và bạc bứt phá sau một nhịp chốt lời ngắn hạn.

Adam Button, Giám đốc chiến lược tại Forexlive.com, bổ sung: “Fed càng tỏ ra cứng rắn, áp lực càng lớn, nhưng mức giảm của vàng lại không đáng kể. Nhiều nhà đầu tư sẵn sàng mua vào ngay khi thị trường xuất hiện điều chỉnh.”

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, cũng nhấn mạnh rằng Fed đã không còn quá “diều hâu” khi lạm phát vẫn duy trì quanh mức 3%. Theo ông, bất kỳ nhịp giảm sâu nào của vàng sẽ mở ra cơ hội lớn cho phe đầu cơ giá lên.



Ở chiều hướng khác, Philippe Gijsels, Giám đốc chiến lược tại BNP Paribas Fortis, dự đoán vàng nhiều khả năng sẽ dao động quanh ngưỡng 3.600 USD/ounce, nhưng vẫn có sự hỗ trợ từ kỳ vọng Fed tiếp tục hạ lãi suất trong thời gian tới.

Sean Lusk, đồng giám đốc phòng ngừa rủi ro tại Walsh Trading, đánh giá thị trường hiện đang ở trạng thái cân bằng. Ông phân tích: “Một số rủi ro địa chính trị còn tồn tại, nhưng nếu căng thẳng thương mại hạ nhiệt, đồng USD có thể mạnh lên và gây áp lực lên vàng. Tuy nhiên, đà tăng gần đây của đồng bạc xanh nhiều khả năng chỉ mang tính tạm thời.”

Rủi ro tiềm ẩn: Vàng có thể giảm 20% nếu kịch bản xấu xảy ra

Lusk đồng thời cảnh báo rằng sự lạc quan với vàng có thể đã bị đẩy đi quá xa. Trong kịch bản bi quan, giá vàng hoàn toàn có thể giảm tới 20%, tức lùi về ngưỡng 3.200 USD/ounce vào cuối năm nay. Ông nhấn mạnh rằng đà tăng giá hiện tại không chỉ mới xuất hiện vài tháng, mà thực chất đã kéo dài suốt ba năm, kể từ sau đại dịch Covid-19 khi các chính phủ toàn cầu đồng loạt in tiền và hạ lãi suất để cứu nền kinh tế.

Ngoài ra, xu hướng các ngân hàng trung ương tăng mua vàng dự trữ nhằm bảo vệ đồng nội tệ cũng góp phần đẩy giá lên cao. Nhưng khi thương mại toàn cầu ổn định trở lại, dòng vốn này có thể đảo chiều, tạo áp lực bán ra.



Có thể nói, vàng đang hưởng lợi từ một “cơn bão hoàn hảo” gồm xung đột địa chính trị, bất ổn thương mại và chính sách tiền tệ nới lỏng. Nhiều chuyên gia tin rằng vàng vẫn còn dư địa để tiến tới mốc 4.000 USD/ounce trong thời gian tới.

Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội luôn là rủi ro. Sean Lusk cảnh báo sau khi vàng đạt mức cao mới, thị trường hoàn toàn có thể chứng kiến một làn sóng chốt lời mạnh, kéo giá giảm trở lại nhanh chóng.



Nhìn chung, giá vàng hôm nay 22/9 phản ánh sự phân hóa rõ rệt trong quan điểm của giới chuyên gia. Một bên kỳ vọng vàng bứt phá mạnh mẽ, bên kia lại lo ngại cú điều chỉnh dữ dội có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Với hàng loạt biến số khó lường – từ chính sách tiền tệ, lạm phát, thương mại quốc tế đến địa chính trị – vàng tiếp tục là kênh đầu tư thu hút sự chú ý của toàn cầu. Tuy nhiên, tham gia vào thị trường lúc này đòi hỏi không chỉ sự lạc quan mà còn cả bản lĩnh chấp nhận rủi ro, bởi biến động lớn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.