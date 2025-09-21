Giá vàng hôm nay 21/9 tại thị trường trong nước

Giá vàng hôm nay 21/9: Vàng miếng SJC tăng mỗi lượng 1 triệu đồng

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, tính đến 7h00 hôm nay 21/9/2025, giá vàng miếng SJC trong nước đồng loạt tăng mạnh so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 20/9 hôm qua.



Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 130,5 - 133 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 131 - 133 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Tương tự như vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay 21/9 cũng tăng vọt so với sáng qua.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 126,8 - 129,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ được giao dịch ở mức 126,8 – 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giá vàng nhẫn niêm yết ở ngưỡng 127 - 130 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 126,8 – 129,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay 21/9 trên thế giới: Tăng mạnh, tiến sát mốc kỷ lục mới nhờ kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất

Theo Kitco, giá vàng hôm nay 21/9 trên thị trường thế giới ghi nhận lúc 7h00 (giờ Việt Nam) đạt 3.684,59 USD/ounce, tăng thêm 32 USD/ounce so với phiên liền trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.445 VND/USD), vàng thế giới đang có giá khoảng 117,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí).

Đà tăng ấn tượng này cho thấy vàng quốc tế tiếp tục củng cố xu hướng đi lên, đồng thời hướng tới việc ghi nhận tuần tăng giá thứ năm liên tiếp. Thị trường hiện đặc biệt quan tâm tới các tín hiệu chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sau khi cơ quan này vừa thực hiện lần cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm.

Vàng tăng 39% từ đầu năm, liên tục lập đỉnh mới

Tính từ đầu năm đến nay, vàng đã tăng khoảng 39%, nhiều lần phá vỡ các kỷ lục lịch sử. Giới đầu tư kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục các bước đi ôn hòa trong chính sách tiền tệ, qua đó tạo lực đẩy cho kim loại quý.

Tuy nhiên, theo ông Kyle Rodda – nhà phân tích tại Capital.com, tâm lý thị trường dù tích cực nhưng đã phần nào hạ nhiệt. Ông cho rằng, việc Fed dự báo còn hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay là một tín hiệu hỗ trợ vàng, nhưng việc chỉ dự kiến một lần cắt giảm trong năm 2026 – thấp hơn kỳ vọng – lại khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và đồng USD đồng loạt tăng.

FedWatch: Xác suất cao Fed sẽ tiếp tục giảm lãi suất trong tháng 10

Dữ liệu từ công cụ FedWatch (CME Group) cho thấy, giới giao dịch đang đặt cược tới 92% khả năng Fed sẽ hạ thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 10/2025. Thông thường, lãi suất thấp giúp vàng hấp dẫn hơn nhờ giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ loại tài sản không sinh lời này.

Giá bạc hôm nay 21/9: Tiếp tục tăng mạnh

Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chuyên gia Wang Tao của Reuters cảnh báo, vàng giao ngay vẫn có nguy cơ phá ngưỡng hỗ trợ 3.630 USD/ounce và lùi về vùng 3.596 – 3.617 USD/ounce nếu lực mua suy yếu.



Theo quy luật thị trường, khi Fed giảm lãi suất, đồng USD thường suy yếu. Nhưng trong cuộc họp báo gần nhất, Chủ tịch Fed Jerome Powell lại nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2025 từ 1,4% (ước tính hồi tháng 6) lên 1,6%.

Ông Powell cũng thừa nhận thách thức lớn nhất hiện nay là lạm phát. Cụ thể, Mỹ dự kiến kết thúc năm nay với mức lạm phát 3%, sang năm 2026 mới giảm về 2,6%. Tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng lên 4,5%, song vẫn được xem là ngưỡng thấp.

Những phát biểu này khiến thị trường tạm yên tâm rằng việc Fed cắt giảm lãi suất sẽ không khiến chính sách tiền tệ rơi vào thế bị động. Chính nhờ vậy, đồng USD đã có ba phiên tăng giá liên tiếp, qua đó tạo áp lực lớn lên giá vàng.

Địa chính trị Trung Đông: Yếu tố hỗ trợ vàng đảo chiều tăng mạnh

Phiên cuối tuần, vàng quốc tế bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, nguyên nhân chủ yếu đến từ căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông. Israel đã vượt “lằn ranh đỏ” khi đưa quân tấn công Gaza City nhằm vào lực lượng Hamas, bất chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế.

Trong nhiều tuần qua, Israel cũng mở rộng phạm vi không kích sang nhiều khu vực khác, thậm chí cả Doha (Qatar) – một động thái vượt ngoài dự đoán của các chuyên gia. Thủ tướng Netanyahu còn khẳng định sẽ không có nhà nước Palestine, mặc cho sự ủng hộ công nhận Palestine của các quốc gia như Pháp, Anh, Canada và Australia.

Theo các nhà phân tích, tình hình leo thang tại Trung Đông có thể khiến giá dầu tăng vọt, làm áp lực lạm phát toàn cầu thêm trầm trọng. Trong bối cảnh bất ổn, vàng – vốn được coi là tài sản trú ẩn an toàn – sẽ tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư.



Nhìn tổng thể, giá vàng hôm nay 21/9 đang chịu sự chi phối đồng thời từ nhiều yếu tố: kỳ vọng Fed giảm lãi suất, diễn biến lạm phát Mỹ, sức mạnh của đồng USD và những căng thẳng địa chính trị phức tạp.

Với việc vàng đã tăng hơn 39% từ đầu năm, giới đầu tư tin tưởng xu hướng đi lên vẫn chiếm ưu thế trong ngắn hạn. Tuy nhiên, rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu nếu Fed đưa ra tín hiệu chính sách cứng rắn hơn hoặc đồng USD tiếp tục mạnh lên.