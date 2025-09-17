Chuyên gia quốc tế: Giá vàng bay cao kỷ lục, sẽ tiếp tục tăng đến cuối năm nay, phá mốc 4.000 USD năm 2026

Theo giới chuyên gia quốc tế, giá vàng đang bay cao kỷ lục, sẽ tiếp tục tăng đến cuối năm nay và phá mốc 4.000 USD năm 2026. Ảnh: Infofinance

Theo các chuyên gia, các yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ cho giá vàng bao gồm: kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ, căng thẳng địa chính trị kéo dài, lo ngại về tính độc lập của Fed, cùng với việc các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào với khối lượng lớn... Tất cả đang thúc đẩy dòng vốn tiếp tục đổ vào vàng.

“Xu hướng tăng dài hạn của vàng vẫn vững chắc, khi nhu cầu, đặc biệt từ các ngân hàng trung ương và quỹ ETF, tiếp tục tăng mạnh”, bà Renisha Chainani, Giám đốc nghiên cứu tại công ty tinh luyện Augmont (Mumbai), phát biểu bên lề Hội nghị Vàng Ấn Độ ở New Delhi.

Tuy nhiên, bà cảnh báo: “Vàng hiện đang trong vùng mua quá mức và có thể điều chỉnh 5–6% trong ngắn hạn, trước khi tích lũy và bứt phá lên mức kỷ lục mới trên 4.200 USD/ounce vào năm 2026".

Ngày thứ Ba 16/9, giá vàng giao ngay ở mức khoảng 3.680 USD/ounce, sau khi lập kỷ lục 3.689,27 USD trong phiên. Tính từ đầu năm, vàng đã tăng khoảng 40%, nối tiếp mức tăng 27% của năm 2024.

Gần như toàn bộ các đại biểu tại Hội nghị Vàng Ấn Độ đều nhận định thị trường vàng sẽ duy trì đà tăng sang năm 2026, nhờ việc Fed giảm lãi suất, nhu cầu đầu tư mạnh mẽ và rủi ro địa chính trị.

Ông Nicholas Frappell, Giám đốc thị trường tổ chức toàn cầu tại ABC Refinery, cho biết: “Các nhà phân tích đang phòng ngừa rủi ro với kịch bản giá vàng đạt 4.000 USD vào năm 2026. Nhưng thật khó để khẳng định, vì thực tế giá luôn tiến tới các mốc dự báo nhanh hơn dự tính".

Giới đầu tư kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách ngày 17/9 tới. Tổng thống Trump liên tục gây sức ép, chỉ trích Chủ tịch Fed Jerome Powell là hành động quá chậm.

Trong môi trường lãi suất thấp, vàng – vốn được coi là kênh trú ẩn an toàn trước rủi ro kinh tế và địa chính trị – càng có thêm lợi thế. “Giá vàng đang bước vào vùng chưa từng có, gần như đã bỏ qua các mốc 3.400 và 3.500 USD”, ông Philip Newman, Giám đốc điều hành hãng tư vấn Metals Focus cho hay. Ông dự báo giá vàng có thể đạt khoảng 3.800 USD/ounce vào cuối năm nay.

“Chúng ta có thể thấy một đợt điều chỉnh sau nhịp tăng nóng, nhưng đó cũng là cơ hội mua vào cho các nhà đầu tư đang chờ bên lề. Khả năng cao giá vàng sẽ vượt mốc 4.000 USD trong năm 2026", ông Focus nhấn mạnh.

Bạc bứt phá

Không chỉ vàng, giá bạc – vừa là tài sản đầu tư vừa là kim loại công nghiệp quan trọng cho điện tử và tấm pin năng lượng mặt trời – cũng tăng mạnh nhờ lực đẩy từ vàng và nhu cầu vật chất ổn định trong bối cảnh lo ngại thiếu hụt.

Ngày thứ Ba, bạc được giao dịch quanh mức 42,50 USD/ounce, cao nhất trong 14 năm. “Bên cạnh nhu cầu công nghiệp truyền thống, sự quan tâm ngày càng lớn của giới đầu tư đã tạo cú hích mạnh cho bạc”, ông Chirag Thakkar, Giám đốc điều hành Amrapali Group Gujarat – một trong những nhà nhập khẩu bạc hàng đầu Ấn Độ – nhận định.